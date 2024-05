Xi Jinping will im Gaza-Krieg vermitteln Was kann China im Nahen Osten bewirken?

Peking schmiedet große Pläne: Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping will den Krieg zwischen Israel und der Hamas beenden. In einer Rede zur Lage in Nahost forderte er am Donnerstag die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz, die „größer, maßgebender und effektiver“ sein sollte als bisherige Vermittlungsversuche. Zur Umsetzung sagte er vorerst nichts.