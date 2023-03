Xi und Putin schließen Pakt Die fünf wichtigsten Punkte der neuen chinesisch-russischen Zusammenarbeit

Gemeinsam gegen den Westen – so könnte das kurze Fazit zum Besuch des chinesischen Partei- und Staatschefs Xi Jinping bei Russlands Machthaber Wladimir Putin in Moskau lauten.

Am Dienstag unterschrieben die beiden Abkommen zum Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030. Vor geradezu kitschiger Kreml-Kulisse schlossen Xi und Putin einen neuen Pakt.

Das sind die wichtigsten Aspekte der russisch-chinesischen Zusammenarbeit:

1 China macht Russland zum Rohstoff-Lieferanten

China braucht Gas und Öl, Russland hat beides – und benötigt dringend Geld. Durch die westlichen Sanktionen wird es für Kremlchef Putin immer schwieriger, seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu finanzieren. In China findet er nun einen Großabnehmer für seine Rohstoffe. Präsident Xi sicherte er eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit Öl und Gas zu – zu günstigen Preisen.

Bis 2030 will der Kremlchef die Gaslieferung auf fast 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigern; die Hälfte davon soll durch eine neue Gaspipeline über die Mongolei nach China fließen. Zudem würden 100 Millionen Tonnen Flüssiggas geliefert, aber auch Kohle und andere Energieträger.

2 Moskau wird immer abhängiger von Peking

Putin legt die wirtschaftliche Zukunft seines Landes in Xis Hände und begibt sich so in eine immer stärkere Abhängigkeit. Bereits im vergangenen Jahr erreichte das Handelsvolumen mit fast 190 Milliarden US-Dollar (rund 176 Milliarden Euro) dem Kreml zufolge einen neuen Rekord. 2023 soll der Wert auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen findet aber nicht nur im Energiesektor statt. Russland will künftig auch mehr Agrarprodukte nach China verschiffen.

3 Xis „Friedensplan“ liegt auf Eis

Der sogenannte Friedensplan der Chinesen für die Ukraine spielte bei den Regierungskonsultationen kaum eine Rolle. Schon als Peking im Februar das 12-Punkte-Positionspapier für eine Lösung in der Ukraine veröffentlicht hatte, gab es große Zweifel daran. Der Inhalt war vage, der Text mit Floskeln und oberflächlichen Aussagen gespickt. Zudem zählt China zu Russlands letzten, wichtigen Verbündeten, was seiner angestrebten Rolle als neutraler Vermittler widerspricht.

Viel Pomp: Putin und Xi im Kreml. © Reuters/Sputnik/Pavel Byrkin

In Moskau hatte Xi Jinping die Chance für einen Neustart. Doch statt den Angriffskrieg zu verurteilen, hat er die Zusammenarbeit mit dem Aggressor fortgeführt, ja sogar ausgebaut. Ein offizielles Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj oder gar ein Besuch in Kiew hätten Xis verlorene Glaubwürdigkeit wieder herstellen können. Doch bislang verzichtete er auf beides.

4 Gemeinsam militärisch Stärke zeigen

Russland und China wollen künftig regelmäßig gemeinsame Manöver ihrer Luft- und Seestreitkräfte abhalten. Denkbar ist hier auch die gemeinsame Nutzung von Militärstützpunkten. Beobachter halten es zudem für wahrscheinlich, dass beide Länder auch eine engere Zusammenarbeit ihrer Geheimdienste in Drittländern anstreben.

5 Ein neues, anti-westliches Wertesystem etablieren

China möchte Weltmacht werden, ein Gegengewicht zu den USA und zum Westen bilden. Auch das ist bei Xis Besuch in Moskau noch einmal deutlich geworden. Putin unterstützt seinen chinesischen Amtskollegen in diesen Bestrebungen, in dem er den Aufstieg mit der Lieferung günstiger Rohstoffe, militärischer Zusammenarbeit und dem Handel in Yuan statt US-Dollar vorantreibt.

Xi wiederum stärkt dem international geächteten Putin den Rücken, hilft ihm, die westlichen Sanktionen zu umgehen und den dadurch entstandenen Schaden auszugleichen. Zugleich lud er ihn noch für dieses Jahr zum Gegenbesuch ein, obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag vergangene Woche gegen den Kremlchef Haftbefehl aufgrund von Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hat.

Die beiden Staatschefs wollen offenbar ein neues, anti-demokratisches Wertesystems etablieren, das ihren eigenen, autokratischen Grundsätzen entspricht.

Beide Staatschefs zeigten sich „besorgt“ über die zunehmende Präsenz der Nato in Asien. Besorgt ist aber auch der Westen. Aufgrund von Chinas aggressivem Vorgehen im Südchinesischen Meer bauen die USA ihre Partnerschaften im Indopazifik aus.

Abschied in Moskau: Putin und Xi nach einem Staatsdinner. © Reuters/Sputnik/Grigory Sysoev

Xis Zurückhaltung im Ukraine-Krieg erklärt sich auch mit seinen Bestrebungen in Taiwan. China betrachtet den demokratisch regierten Inselstaat als Teil des eigenen Staatsgebiets, obwohl es ihn nie regiert hat. Mehrfach drohte Peking mit der Annexion des Landes. Die USA unterstützen die Regierung in Taipeh mit Waffen; auch ein militärisches Eingreifen der US-Streitkräfte im Falle eines Überfalls durch China ist denkbar.

Als Xi am Dienstagabend nach einem Staatsdinner mit Putin den Kreml verließ, bekräftigte er in seiner Abschiedsbotschaft seine Ansicht, dass sich die globale Machtdynamik verschiebt.

„Gemeinsam sollten wir diese Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat, vorantreiben“, sagte er CNN zufolge zum Abschied zu Putin. Für Xi Jinping hat eine neue Ära begonnen. In China selbst ist das seit seinem Aufstieg 2012 der Fall. International fängt er gerade erst an.

Zur Startseite