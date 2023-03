Xis Zirkel der Macht Diese Männer entscheiden mit dem Staatschef über Chinas Zukunft

Fast 3000 Delegierte sind nach Peking gereist. Aber im Zentrum steht wieder nur einer: Partei- und Staatschef Xi Jinping. Bis zum 13. März findet das für China größte politische Treffen des Jahres statt.

Auf der Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses (NVK) wird die – nur alle zehn Jahre stattfindende – weitreichende Neubildung der Regierung gebilligt. Zudem werden Gesetze durchgewinkt, die zuvor von der Kommunistischen Partei (KP) beschlossen wurden.

Nicht ohne Grund wird der NVK „Scheinparlament“ genannt, großen Einfluss hat er nicht. Bestrebungen aus früheren Zeiten, KP und Staat stärker voneinander zu trennen, gehören seit Xi Jinpings Aufstieg ab 2012 der Vergangenheit an.

Es gibt für alle wichtigen Themen mächtige Parteikommissionen, die über dem Parlament und dem Staatsrat stehen, in den meisten Fällen von Xi Jinping selbst geleitet. Nis Grünberg, China-Experte bei Merics

„Es gibt für alle wichtigen Themen mächtige Parteikommissionen, die über dem Parlament und dem Staatsrat stehen, in den meisten Fällen von Xi Jinping selbst geleitet“, sagt Nis Grünberg, China-Experte beim Think Tank Merics,dem Tagesspiegel. Dies gebe ihm großen Einfluss bei der Festlegung der Agenda, Politikgestaltung und die Kontrolle über Verwaltungen.

„Die Ideologie wird immer enger an Xis Namen gekoppelt. In der offiziellen Parteiideologie ist er der Kern der Partei, wobei die Partei der Kern des politischen Systems ist – und den Staat an sich führt. Das macht Xi Jinping zum absolut mächtigsten Mann in China.“

Der 69-Jährige umgibt sich mit einer Riege Männer, die ihn teils schon seit Jahrzehnten begleiten. Sie sitzen mit ihm im Politbüro beziehungsweise in dessen Ständigem Ausschuss – Chinas Machtzentrum. Nun werden seine engsten Vertrauten auch Spitzenpositionen auf Staatsebene erhalten.

Li Qiang – der Premierminister

Li Qiang, Chinas künftiger Premier. © AFP/Noel Celis

Li Qiang gehört zur Fraktion innerhalb der KP, die „Neue Armee von Zhejiang“ genannt wird. Mitglieder sind Kader, die schon zu Xis Führungszirkel gehörten, als er noch Parteichef in der Provinz Zhejiang war. Von 2004 bis 2007 war Li dort Xis Büroleiter und wichtigster Assistent.

Als Parteisekretär von Shanghai war er mitverantwortlich für den Corona-Lockdown, der die Handelsmetropole und ihre 26 Millionen Einwohner an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachte. Auch die Wirtschaft litt, Fabriken mussten schließen, im Hafen herrschte praktisch Stillstand. Manche im Ausland hatten Li Qiang nach diesem Desaster abgeschrieben.

Li redet nicht so viel über Ideologie, sondern ein bisschen mehr darüber, wie die Dinge erledigt werden. Nis Grünberg, China-Experte bei Merics

Seine Beförderung zeigt vor allem eines: Dass er mit der drastischen Pandemie-Bekämpfung ganz im Sinne Xi Jinpings handelte. Als Premier wird er nun wirtschaftliche und soziale Politik mitgestalten.

Experte Grünberg sagt: „Li redet nicht so viel über Ideologie, sondern ein bisschen mehr darüber, wie die Dinge erledigt werden. Zudem gilt er als eher pragmatisch und wirtschaftsfreundlich. Auffallend ist, dass er keine Erfahrung in der Zentralregierung hat, ein Novum für einen Premier.“

Ding Xuexiang – der frühere Büroleiter

Ding Xuexiang, Xis ehemaliger Stabschef © Imago/Xinhua

Ding Xuexiang zählt als Xis langjähriger Stabschef zu dessen engsten Vertrauten. Im Oktober stieg er als jüngstes Mitglied in den Ständigen Ausschuss auf. Auf dem NVK soll der 60-Jährige zum Ersten Vize-Premier ernannt werden.

So wäre er zuständig für institutionelle Entwicklungen und Reformen – ein Bereich, den Xi Jinping vorab in einer Rede als besonders wichtig hervorgehoben hatte. Xi und Ding kennen sich seit 2007, Ding begleitete seinen Chef auf zahlreichen In- und Auslandsreisen.

He Lifeng – der alte Weggefährte

He Lifeng, Mitglied im Politbüro © Imago/Xinhua

Auch He Lifeng (68) gehört zu Xis „Neuer Armee von Zhejiang“ und hat gute Chancen, den Posten als Vize-Premier für Finanzen und Wirtschaft einzunehmen. Zugleich soll er Chef der Chinesischen Zentralbank werden.

„Hier wird sich zeigen, wie stark die Partei diese Organe und ihre Entscheidungen kontrollieren will“, sagt Merics-Mitarbeiter Grünberg.

Beim Posten des Zentralbankchefs wird sich zeigen, wie stark die Partei diese Organe und ihre Entscheidungen kontrollieren will. Nis Grünberg, China-Experte

Als Chef der Zentralbank käme He eine wichtige Rolle zu: Es zeichnet sich ab, dass Xi nach der Armutsbekämpfung und dem Umweltschutz nun die Stabilisierung des Finanzsektors als letztes der „drei großen Schlachtfelder“ definieren wird. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist die Schaffung eines neuen Gremiums zur Finanzkontrolle geplant.

Zhao Leji – der Korruptionsbekämpfer

Zhao Leji, Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros © Imago/Xinhua

Er ist Xi Jinpings Mann fürs Grobe. Zhao Leji leitet die mächtige Disziplinarkommission und damit die Ermittlungen gegen mutmaßlich korrupte Parteimitglieder.

In der Vergangenheit waren diese Anti-Korruptionsverfahren auch ein gängiges Mittel, um Kritiker und parteiinterne Konkurrenten Xis aufs Abstellgleis zu befördern. Zhao Leji soll den Vorsitz des NVK übernehmen.

Wang Huning – der Chef-Ideologe

Wang Huning, Leiter von Chinas Einheitsfront und Chef-Propagandist © imago/Kyodo News

Wang Huning ist Xi Jinpings Chef-Denker und machte ihn mit seinen ideologischen Konzepten zur zentralen Führungsfigur innerhalb der KP. An diesem Samstag hat er den Vorsitz der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes übernommen.

Diese findet parallel zum NVK statt und ist die Einheitsfront der KP, die Nicht-Parteimitglieder auf Linie bringen und zur Propaganda im Ausland anleiten soll. Beobachter gehen davon aus, dass Wang in seiner neuen Rolle die Taiwan-Politik und Chinas Pläne zur erzwungenen „Wiedervereinigung“ mit dem demokratischen Inselstaat ins Zentrum rücken wird.

Liu Guozhong – der Waffen-Ingenieur

Liu Guozhong, Mitglied des Politbüros. © Imago/Xinhua

Liu Guozhong ist studierter Ingenieur, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Artilleriesystemen. Der Gewerkschaftler und ehemalige Gouverneur von Shaanxi sitzt seit dem vergangenen Parteitag im Politbüro.

Anfang 2023 reiste er für eine Feldstudie zu Corona-Maßnahmen nach Chongqing und Sichuan, was darauf hindeutet, dass er sich als Vize-Premier nicht nur um Landwirtschaft, sondern auch um die Gesundheitspolitik kümmern soll.

Zhang Guoqing – der frühere Rüstungsexporteur

Zhang Guoqing, ehemaliger Chef eines Rüstungskonzerns © Imago/Xinhua

Zhang Guoqing gehört zu den Zöglingen Xis, machte nach dessen Aufstieg 2012 in der KP Karriere. Bevor er stellvertretender Parteichef von Chongqing wurde, leitete er einen Rüstungskonzern.

Nun soll er sich als Vize-Premier um Industrie und Handel kümmern. Der Umstand, dass er und Liu Guozhang militärischen Hintergrund haben, deutet darauf hin, dass Xi den Fokus auch im Staat stärker auf Verteidigung und Sicherheit legen will.

Wang Yi – der Mann fürs Ausland

Wang Yi, Xis Chefdiplomat © action press/Новодережкин Антон

Wang Yi wurde schon zum 1. Januar befördert, ist seitdem als Staatsrat Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten und überwacht in dieser Funktion das Außenministerium.

Er ist Xis Chef-Diplomat, war zuvor Außenminister. Wang Yi ist einer der prominentesten „Wolfskrieger“ – ein Spitzname für chinesische Diplomaten, die westlichen Staaten – die sie als Feinde ansehen – mit drastischer Sprache entgegentreten.

