Zehn Jahre nach Ausrufen der „Volksrepublik Donezk“ „Unsere Fäuste waren gegen Schusswaffen machtlos“

Mehr als zehn Jahre ist es her, seit pro-russische Separatisten die „Volksrepublik“ Donezk ausriefen. Es war der April 2014 und der Beginn der russischen Besatzung in der Ostukraine. Pro-ukrainische Einwohner waren gezwungen zu fliehen, auch wenn sie zu Beginn noch versucht hatten, gegen die Besatzer anzukämpfen. Bis das Scheinreferendum über die Abspaltung von der Ukraine im Mai kam.

„Wir haben versucht, Widerstand zu leisten, auch in Donezk gab es einen Maidan“, sagt Witalij Owtscharenko, ein Soldat der ukrainischen Armee. Doch die Teilnehmer der pro-ukrainischen Demonstrationen seien von Menschen mit Messern und Baseballschlägern angegriffen worden. Unter ihnen, so Owtscharenko, seien viele Russen gewesen, obwohl Russland eine Unterstützung der Separatisten hartnäckig bestritten hatte. Sie hätten einen deutlich russischen Akzent gehabt und seien auf der Suche nach Wechselstuben gewesen, um russische Rubel in ukrainische Griwna zu tauschen.

Die pro-ukrainischen Aufmärsche in Donezk waren kleiner als in anderen ukrainischen Städten, was aber nicht bedeutet, dass es in Donezk nur wenige pro-ukrainische Anhänger gab, wie von der russischen Propaganda behauptet. „In Donezk galt es beinahe als Heldentat, zu einer Kundgebung zu gehen“, erzählt Owtscharenko.

Die lokalen Behörden und Wirtschaftsführer hatten eine abwartende Haltung eingenommen, einige taten sich auch mit den anti-ukrainischen Kräften zusammen. „Man hätte für die Teilnahme an einer Demonstration entlassen werden können“, erklärt Owtscharenko.

Wir haben trotzdem verloren, weil wir nicht bereit waren, zu töten. Witalij Owtscharenko, früherer Einwohner von Donezk

Den Kern des Protests bildeten Fußball-Ultras – Fans des Donezker Klubs Shakhtar. Zu diesen gehörte auch Witalij Owtscharenko. „Wir waren sicherlich Hooligans. Aber pro-ukrainische Hooligans. Denn wir waren ständig im Land unterwegs zu Fußballspielen und konnten uns vergewissern, dass es unter den Bewohnern der Westukraine keine Nationalisten und Faschisten gab, wie uns die Partei der Regionen glauben lassen wollte.“

Als Separatisten pro-ukrainische Kundgebungen angriffen, verteidigten die Fußballfans die Teilnehmer der Proteste. „Die Erfahrung aus den Straßenkämpfen kam uns zugute. Aber wir haben trotzdem verloren, weil wir nicht bereit waren, zu töten. Im Gegensatz zu unseren Gegnern.“ Ein Freund von Witalij Owtscharenko kam dabei durch einen Messerstich ums Leben.

Witalij Owtscharenko dient inzwischen in der ukrainischen Armee. © privat

Jeden Tag seien sie in Auseinandersetzungen mit Menschen verwickelt gewesen, die mit Fahnen der „Volksrepublik Doenzk“ durch die Stadt gelaufen seien. „Wir schrien ihnen zu: ,Raus hier! Donezk ist die Ukraine!“, erzählt der Ukrainer. Das letzte Mal geschah dies am 2. Mai 2014, als aus einem Auto heraus auf die Protestierenden geschossen wurde. „Da wurde mir klar, dass wir verloren hatten: Unsere Fäuste waren gegen Schusswaffen machtlos.“

Owtscharenko verließ Donezk und schloss sich einem freiwilligen Polizeibataillon an, das aus Einwohnern des Donbass gebildet wurde. Seit 2022 dient er in den Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte.

Ein Referendum ohne internationale Beobachter

Nachdem die Separatisten das Verwaltungsgebäude in Donezk eingenommen hatten, führten sie ein Scheinreferendum über die Unabhängigkeit der „Volksrepublik Donezk“ durch – ohne internationale Beobachter, aber mit vorgehaltener Waffe. Am 12. Mai 2014 präsentieren die Separatisten das Ergebnis: 89 Prozent sollen angeblich für die Abspaltung von der Ukraine gestimmt haben.

Die ukrainische Sprachlehrerin Iryna Beresa erinnert sich, dass vier von elf Wahllokalen in ihrem Viertel zum Referendum geöffnet waren. Es sei möglich gewesen, in allen vier Lokalen zu wählen, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle Verwandten. Für Iryna, die zuvor als Beobachterin in der Wahlkommission tätig war, war das ein Schock. „Man konnte jedes beliebige Dokument vorlegen, nicht unbedingt einen Pass, in dem eine Anmeldung eingetragen war“, sagt sie. Keiner ihrer Verwandten habe gewählt, lediglich aus Neugierde seien sie in die Wahllokale gegangen.

Iryna Beresa verließ Donezk im Herbst 2014. © privat

„Selbst nach dem sogenannten Referendum haben wir all das nicht ernst genommen. Das war wie eine schlecht inszenierte Show, die bald wieder vorbei sein würde“, erinnert sich Iryna Beresa. Im Zentrum von Donezk hätten mürrisch dreinblickende Menschen mit Gewehren in der Hand patrouilliert. „Aber in der Stadt ging das normale Leben weiter: Ich unterrichtete Ukrainisch, ukrainische Banken funktionierten, ebenso die Einrichtungen, die ukrainische Pässe ausstellten.“

Beresa wartete auf das Eintreffen der ukrainischen Armee. Hoffnung machte, dass ukrainische Truppen am 5. Juli das benachbarte Slawjansk befreit hatten. „Wir hatten nicht einmal Angst vor Beschuss. Im Gegenteil, die Geräusche der Artillerie waren eine Bestätigung dafür, dass unsere Armee bereits in der Nähe war.“

Doch im August 2014 verstärkte Russland seine Militärpräsenz in Donezk drastisch. Kolonnen von Militärfahrzeugen fuhren die Kreisstraße entlang, die einen Kilometer von Beresas Haus entfernt ist. „Der Boden in meiner Wohnung vibrierte von diesen Fahrgeräuschen. Dann kam eine beängstigende Stille, und uns wurde klar, dass es sinnlos war, auf eine Befreiung zu warten.“

Der Donbass Der Donbass galt einst als das bedeutendste Industriezentrum der Ukraine. Die dortigen Minenarbeiter und Metallurgen galten als die Elite der Arbeiterklasse. Die sowjetische Propaganda schuf sogar eine eigene regionale Identität: die der Bewohner des Donbass, die angeblich die übrige Ukraine „ernährten“ und daher einen Sonderstatus erhalten sollen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nutzten die lokalen Eliten dies, um Druck auf die Regierung auszuüben – indem sie Vergünstigungen forderten. Die im Donbass vorherrschende Partei der Regionen nutzte das auch in jedem Wahlkampf. Um ihre Stammwähler zu mobilisieren, verglich sie die Bewohner des Donbass mit dem Rest der Ukraine und stellte Unterschiede heraus - bis die Separatisten die Region einnahmen. Ein ähnliches Szenario wie mit den selbsternannten „Volksrepubliken“ hatte Russland auch in anderen russischsprachigen Städten des Südens und Ostens umzusetzen versucht: Das Projekt für einen Marionettenstaat hatte sogar einen Namen: Noworossija. Nach dem Plan von Kreml-Chef Wladimir Putin sollte dieser Charkiw, Donezk, Luhansk, Cherson, Mykolajiw und Odessa umfassen. Alle diese bezeichnete er in seiner Rede am 17. April 2014 als „noworossische Städte“. Allerdings gelang es ihm nur in Donezk und Luhansk, seine Idee umzusetzen. Die Bemühungen, die anderen Städte einzunehmen, scheiterten damals. Donezk ist die größte Stadt in der Region Donbass. Vor dem Krieg lebten dort fast eine Million Einwohner, von denen noch etwa 600.000 übrig geblieben sind.

Im Herbst 2014 zog Beresa mit ihrem Sohn und ihrem Mann weg aus Donezk nach Krywyj Rih. Doch ihre Verwandten – ihr Bruder, ihre Tante, ihre Neffen und ihre Mutter – blieben in der Stadt. „Meine Mutter sagt, sie würde Donezk selbst im Falle eines Atomkriegs nicht verlassen. Ihr Garten, ihr Haus und ihr Leben sind da.“

Früher haben sie regelmäßig miteinander telefoniert, aber seit der Annexion von Donezk im Jahr 2022 gibt es von dort keine Mobilfunkverbindungen mehr in die Ukraine. Da die 77-Jährige das Internet nicht nutzt, kann Beresa sie nur erreichen, wenn der Sohn der alten Frau vorbeikommt. Dann reden sie über die sozialen Netzwerke miteinander. Kinder und Enkelkinder, Gartenpflege und Kochen sind die Hauptgesprächsthemen. „Meine Mutter bittet mich, nicht über Politik zu sprechen, damit wir uns nicht streiten.“

Iryna Beresa gibt zu, dass sich ihre Verwandten längst an die neuen Umstände angepasst haben. Zunächst unter der schwarz-blau-roten Flagge der nicht anerkannten „Volksrepublik Donezk“ und seit 2022 unter der russischen Trikolore. „Ein Mensch gewöhnt sich allmählich an jede Realität. Und beginnt, der Propaganda zu glauben. Es ist psychologisch angenehmer für ihn zu denken, dass die Ukraine und nicht Russland an den Geschehnissen schuld ist.“

Die Ukrainerin ist froh, dass weder ihr Bruder noch ihre Neffen zu den Waffen gegriffen haben: Einige haben sich mit Bestechungsgeldern vom Dienst freigekauft, andere verstecken sich vor der Militärkommission. Beresas Bruder, der in einem großen Bergwerk gearbeitet hat, fördert jetzt Kohle in einer kleinen illegalen Kohlemine. Ihr zufolge hat Russland die meisten Bergwerke in Donezk geschlossen, weil sie unrentabel sein sollen: „Die Minenarbeiter sind nicht mehr die Elite des Donbass.“

Witalij Owtscharenko hat keine Verwandten mehr in Donezk. Aber er verfügt über ein Netz von Informanten, die dem ukrainischen Geheimdienst mitteilen, wo russische Truppen stationiert sind. „Paradoxerweise gibt es unter ihnen sogar solche, die sich 2014 über die Ankunft Russlands im Donbass gefreut haben“, sagt er.

In einem sozialen Netzwerk habe er eine Trainingseinheit des Freiwilligenbataillons „Pjatnaschka“ gesehen, die sich in einem Jugendsportverein engagieren, erzählt der Mann noch. Ein Verein, den er selbst damals in Donezk besuchte. Er und seine Freunde hätten dort mit ihren eigenen Händen einen neuen Boxring errichtet. Dort nun Russen zu sehen, sei für ihn traumatisch. Aber, so Owtscharenko, er sei jetzt noch mehr entschlossen, weiterzukämpfen, um früher oder später nach Donezk zurückzukehren.