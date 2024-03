„Zeigen Sie Ihre patriotischen Gefühle“ So pathetisch ruft Putin die Russen zur Wahl auf

Bei der von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Russland steht Wladimir Putin ohnehin schon als Sieger fest. Dennoch hat seine Landsleute nun zur Stimmabgabe aufgerufen.

In einer am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Ansprache wählte der 71 Jahre alte Kremlchef wie üblich viele pathetische Floskeln. Mit seiner Verwendung von Begriffen wie „Gefühle“, „Schicksal“ und „geliebtes Russland“ fiel sein Appell zudem ungewohnt emotional aus. Wir haben die pathetischsten Aufrufe Putins gesammelt.

Wie emotional Putin die Präsidentenwahl verkauft

Aus Sicht unabhängiger Beobachter ist die russische Präsidentenwahl eine reine Farce. Kremlchef Putin, der sich mit der kommenden Wahl seine fünfte Amtszeit sichern will, verkauft sie dennoch als „Schritt in die Zukunft“.

Für eine strahlende Zukunft unseres geliebten Russlands. Wladimir Putin

Putin rief seine Landsleute zudem dazu auf „Patriotismus“ zu zeigen und packte seinen Appell in eine Bitte: „Ich bitte Sie, Ihre patriotische und staatsbürgerliche Pflicht zum Ausdruck zu bringen (...) und zur Wahl zu gehen - für eine strahlende Zukunft unseres geliebten Russlands“, sagte der Kremlchef an seine Landsleute gewandt.

Zeigen Sie Ihre patriotischen Gefühle. Wladimir Putin

Durch den Urnengang könnten Russen „ihre patriotischen Gefühle“ zeigen, betonte der Präsident und wies zudem auf die aktuell „schwierigen Zeiten“ hin. „Ich bin überzeugt: Sie wissen, was für eine schwierige Zeit unser Land durchmacht, vor welch komplexen Herausforderungen wir in fast allen Bereichen stehen“, erklärte Putin.

Nur Sie bestimmen das Schicksal des Vaterlandes. Wladimir Putin

Um die Herausforderungen erfolgreich zu überwinden, „müssen wir weiterhin geeint und selbstbewusst sein“, fügte er hinzu. „Nur Sie, die Bürger Russlands, bestimmen das Schicksal des Vaterlandes“, so der Kremlchef.

Putin könnte länger regieren, als Katharina die Große

Von Freitag bis Sonntag findet in Russland die Präsidentschaftswahl statt. Es wird erwartet, dass sich Putin eine weitere Amtszeit sichert. Dies würde es ihm ermöglichen, bis 2030 zu regieren - länger als jeder russische Staatenlenker seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

Putin wies darauf hin, dass die Abstimmung auch in den vier jüngst besetzten Gebieten der Ukraine sowie auf der Halbinsel Krim, die bereits 2014 von Moskau annektiert worden war, stattfinden werde. „Unsere Kämpfer an der Front werden ebenfalls abstimmen. Sie verteidigen mit Mut und Heldentum das Vaterland und geben mit ihrer Teilnahme an den Wahlen ein Beispiel für uns alle“, sagte der russische Staatschef.

Die Wahl fällt in eine Zeit, in welcher der russische Präsident großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Russland konnte jüngst Erfolge bei der Militäroperation in der Ukraine vermelden und Putins einst wichtigster Gegner Alexej Nawalny starb im vergangenen Monat in einer russischen Strafkolonie.

Kremlgegner rufen dazu auf, das Ergebnis nicht anzuerkennen, weil demokratische Standards längst nicht mehr eingehalten würden. Unabhängige Beobachter weisen auf Betrug und Manipulation hin. Ernstzunehmende russische Oppositionelle sind entweder nicht zur Abstimmung zugelassen, ins Ausland geflohen oder sitzen im Straflager. Echte Gegenkandidaten hat Putin bei der Wahl deshalb nicht. (dpa, AFP, Tsp.)