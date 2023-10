Zu Besuch in Reha-Zentren für Veteranen Der lange Weg ukrainischer Soldaten nach einer Amputation

Mehr als einen Kilometer weit kroch Bohuslav Kruk einbeinig über ein Feld in der Südukraine. Der Splitter einer Granate hatte dem Leutnant und Kommandeur eines ukrainischen Angriffszugs im April 2023 den unteren Teil seines Beines weggerissen. Kruk war gerade auf der Flucht vor russischen Drohnen, die das Feld, auf dem er verwundet wurde, beschossen.

Vier Monate musste Kruk danach behandelt werden. Zwei Monate davon in einem Krankenhaus in Lwiw. Weitere Operationen und eine halbjährige Rehabilitation werden folgen, bis ihm schließlich eine Beinprothese eingesetzt werden kann.

Nach Angaben der ukrainischen Wohltätigkeitsorganisation Houp Foundation („Health of the Ukrainian People“) haben 50.000 Ukrainer während der russischen Invasion Gliedmaßen verloren, 200.000 weitere wurden schwer verletzt. In etwa zehn Prozent der Fälle nach Angaben der Regierung und medizinischer Einrichtungen eine Amputation erforderlich.

Bohuslav Kruk, Leutnant und Kommandeur eines ukrainischen Angriffszugs. Er wurde im April 2023 in der Südukraine von einer Granate getroffen © Yulia Valova/Tsp

Zu Beginn des Krieges in der Ukraine waren die Hauptursachen für Amputationen Verletzungen durch Artillerie- und Raketenangriffe. Jetzt werden viele Menschen durch explodierende Minen an der Frontlinie verletzt.

„Man ist kein Verlierer, sondern Übermensch“

Da die Verletztenzahlen immer weiter steigen, wurden im April 2023 in Lwiw zwei Rehabilitationszentren mit den symbolträchtigen Namen „Unbroken“ und „Superhumans“ eröffnet. Sie sind im Gebäude des Regionalkrankenhauses der Stadt untergebracht. Die Namen sollen Veteranen signalisieren: Ihr seid Helden.

„Superhumans stellt den Geist wieder her. Wenn man ein verletzter Soldat ist, ist man kein Verlierer, sondern ein Gewinner und ein Übermensch“, sagt der Botschafter des Projekts, der Menschenrechtsaktivist Masi Nayem, der letztes Jahr als Soldat schwer verletzt wurde und ein Auge verlor.

„Unbroken“ wird finanziert von den Mitteln der Lwiwer Stadtverwaltung, „Superhumans“ ist eine private Initiative ukrainischer Geschäftsleute.

Jedes Trauma hier ist kriegspsychologisch bedingt und unterscheidet sich von den Traumata, die man im zivilen Leben erleidet. Maksym Prykupenko, Generaldirektor des Lwiwer Regionalkrankenhauses

Bei „Unbroken“ und „Superhumans“ wird den Patienten nach der Akutbehandlung im Krankenhaus nicht nur eine Prothese eingesetzt, sie erhalten vor allem auch psychologische Betreuung.

Laut Maksym Prokurenko, dem Generaldirektor des Lwiwer Regionalkrankenhauses, ist die Rolle des militärischen Psychotherapeuten nach der des Chirurgen die zweitwichtigste. Sie helfen den Verwundeten, ihren Lebenswillen wiederzuerlangen, zu heilen und ihre Zukunft ungeachtet ihrer Verletzungen zu gestalten.

Das „Superhumans“-Rehabilitationszentrum in Lwiw. © Yulia Valova/Tsp

„Jedes Trauma hier ist kriegspsychologisch bedingt und unterscheidet sich von den Traumata, die man im zivilen Leben erleidet. Unsere Psychotherapeuten besuchen Online-Kurse und treffen sich mit Kollegen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber uns fehlen immer noch dringend Spezialisten“, sagt Prokurenko. Je nach Art und Schwere der Verletzung dauert ein Reha-Aufenthalt zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten. Das Zentrum nimmt etwa 50 Patienten pro Monat auf.

Leutnant Bohuslav Kruk, der im April 2023 seinen Unterschenkel verlor, ist besonders willensstark, wie die Ärzte von „Superhumans“ erzählen. Das hilft ihm, sich aus eigener Kraft von seinen Verletzungen zu erholen. Deutlich enger arbeiten die Psychologen des Zentrums mit Kruks Mitbewohner Nikolai Krobko zusammen.

Der 29-jährige Soldat diente in der 80. Luftlandebrigade, die in der Nähe von Bachmut stationiert war. Am 27. April geriet der Soldat unter Beschuss und verlor seinen rechten Arm und den unteren Teil seines linken Beins vollständig.

Nikolai Krobko. Der 29-jährige Soldat diente in der 80. Luftlandebrigade, die in der Nähe von Bachmut stationiert war. © Yulia Valova/Tsp

Vor dem Krieg arbeitete der Mann als Bauunternehmer. Ohne seine Hände – seine Werkzeuge bei der Arbeit – weiß er nicht, wie er weiterleben soll. Die Psychologen helfen Krobko, nach diesem Rückschlag einen „neuen Kompass“ für sein Leben zu finden.

Eine Prothese kann in der Herstellung bis zu 50.000 Euro kosten

Die Prothesen, die bei „Superhumans“ und „Unbroken“ eingesetzt werden, sind Spezialanfertigungen und kommen zum Teil von westlichen Herstellern, wie der deutschen Firma Ottobock. „Superhumans“ hat zudem einen Exklusivvertrag mit dem britischen Hersteller von bionischen Armen namens Open Bionics. Zu den Experten, die ukrainische Ärzte ausbilden, gehören führende Orthopädietechniker und Rehabilitationsspezialisten aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern.

Rekonstruktive Chirurgie, Orthopädie und Prothetik sind die aufwendigsten Aufgabenbereiche. Das Zentrum installiert nicht nur Prothesen, sondern fertigt und korrigiert sie auch. Daran arbeitet eine örtliche Prothetikwerkstatt.

In der Werkstatt des Reha-Zentrums werden eigens Prothesen für die Verwundeten gefertigt. © Yulia Valova/Tsp

„Vor der Prothetik wird jeder Patient einer präprothetischen Vorbereitung unterzogen. Der Körperteil wird für die Prothetik vorbereitet, die Muskelkraft wird gesteigert, Ergotherapeuten und Psychologen arbeiten mit dem Menschen. Schließlich ist jeder Mensch individuell, jede Verletzung ist individuell und dementsprechend sind auch die Prothesen unterschiedlich“, sagt Victoria Olich, Leiterin des Prothetikzentrums bei „Superhuman“.

Vor dem Einsatz der richtigen Prothesen werden für die Patienten immer Proben gefertigt, die direkt am Stumpf befestigt werden. So wird getestet, ob die Prothese später genau passt.

Verwundete Soldaten lernen im „Superhumans“-Zentrum ihre ersten Schritte mit Prothesen. © Yulia Valova/Tsp

Die Kosten für die Herstellung von Prothesen können bis zu 50.000 Euro betragen. Die ukrainische Regierung stellt dem Militär bis zu 20.000 Euro für Prothesen zur Verfügung. Die Zivilbevölkerung wird von karitativen Organisationen unterstützt. Nach Angaben ukrainischer Ärzte ist das Gesundheitssystem im Land derzeit überlastet, manche Patienten müssen mehr als ein Jahr auf Prothesen warten.

Doch lange Wartezeiten sind oft fatal für die Psyche der Patienten. Denn: Wer schon eine Prothese bekommen hat, ist deutlich hoffnungsvoller.

Jaroslaw und Igor können wieder schwimmen

So wie der 28-jährige Jaroslaw, der nicht mit vollständigem Namen genannt werden will. Der Vertragssoldat wurde in den ersten Monaten des großangelegten Angriffskriegs durch Mauerteile, die durch den Einschlag einer Fliegerbombe umherflogen, am Bein verwundet. Ihm wurde bei „Superhumans“ eine neue Beinprothese eingesetzt.

„Wenn du willst, zeige ich dir einen Trick“, sagt Jaroslaw zu seinem Zimmergenossen Igor, der ebenfalls nur seinen Vornamen nennen will. Der Mann stellt sich hin und dreht sich um 360 Grad. Vor Monaten wäre das undenkbar gewesen.

Jaroslaw und Igor, beide aus Charkiw, haben sich während ihrer Reha angefreundet. © Yulia Valova/ Tsp

Igor wurde im Gefecht von einer Kugel ins Bein getroffen. Sie blieb im Muskel stecken, doch sie war auf dem Röntgenbild nicht zu sehen. Monatelang versuchten die Chirurgen, Igors Bein zu retten. Doch schließlich blieb nur die Amputation. Mittlerweile können sowohl Jaroslaw als auch Igor mit ihren Prothesen schwimmen.

Die Hydrotherapie ist zu einer der beliebtesten Rehabilitationsarten für Patienten geworden. Das „Superhumans“-Center verfügt über ein hochmodernes Schwimmbad, das speziell an die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität angepasst ist.

Im Scherz sagen Jaroslaw und Igor, sie wollen bald das Trampolinspringen lernen. Jaroslaw dient mittlerweile im Hauptquartier der militärischen Strafverfolgung in Charkiw. Auch Igor hat sich fest vorgenommen, arbeiten zu gehen, sobald seine provisorische Prothese durch eine dauerhafte ersetzt wurde.