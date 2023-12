Zum ersten Mal in der Geschichte Israels Arabische Partei ruft Palästinenser dazu auf, die Waffen niederzulegen

Der Vorsitzende der arabisch-islamischen Partei Ra’am in Israel, Mansour Abbas, hat, laut der „Times of Israel“ als erster arabischer Politiker in der Geschichte des Landes, die bewaffneten palästinensischen Gruppen öffentlich dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen und der Gewalt abzuschwören.

„Um voranzukommen, müssen die militanten palästinensischen Gruppen ihre Waffen niederlegen. Sie müssen Hand in Hand mit der Palästinensischen Autonomiebehörde arbeiten, um eine nationale Bewegung zu schaffen, die einen Staat Palästina in einer friedlichen Existenz neben dem Staat Israel anstrebt“, so Abbas in einem Interview mit CNN. Auch den Terror der Hamas verurteilte er kategorisch und sagte, dass er unvereinbar mit dem Islam sei.

Unter Abbas war die konservativ-islamische Ra’am-Partei auch als erste arabische Partei der Geschichte an einer israelischen Regierung unter Naftali Bennett und Yair Lapid von 2021 bis 2022 beteiligt. (Tsp)