Zwei Menschen getötet Islamischer Staat reklamiert Anschlag in Brüssel für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel für sich reklamiert. Ein IS-Kämpfer habe den Angriff gegen schwedische Staatsbürger am Montag ausgeführt, teilte das IS-Propaganda-Organ Amaq am Dienstagabend mit.

Dies sei geschehen, weil Schweden Mitglied einer globalen Koalition zur Bekämpfung von Dschihadisten sei. Der Täter hatte am Montagabend vor einem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden zwei schwedische Fans erschossen, als diese aus einem Taxi ausstiegen. Zunächst gelang ihm die Flucht.

Bei der Fahndung erschoss die belgische Polizei den Mann am Dienstag. Nach Informationen belgischer Medien handelte es sich bei dem Täter um den 45 Jahre alten Tunesier Abdesalem S. (AFP)