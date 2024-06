Zweite Amtszeit für von der Leyen Deshalb spielen die Sozialdemokraten beim Brüsseler Poker die entscheidende Rolle

Bekommt Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin? Die Antwort auf diese Frage wird zu einem guten Teil von den Staats- und Regierungschefs in der EU abhängen, die am kommenden Montag in Brüssel über die Personalie beraten wollen. Aber auch im Europaparlament müsste die deutsche CDU-Politikerin eine Mehrheit erlangen. Und da richtet sich der Blick derzeit vor allem auf die Sozialdemokraten.