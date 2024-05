Katerstimmung beim FC Bayern München Tuchel unzufrieden und viele Verletzte zum Saisonfinale

Thomas Tuchel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft als Trainer nach seiner in einer Woche endenden Zeit beim FC Bayern München getroffen. Das werde „in den nächsten Wochen in aller Ruhe“ geschehen, sagte der 50-Jährige am Samstag. Für ihn steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg das letzte Heimspiel als Trainer des in dieser Saison erstmals seit 2012 komplett titellos gebliebenen Rekordmeisters an.

Über seine emotionale Erwartungshaltung an seinen letzten Arbeitstag als Bayern-Coach in der Allianz-Arena konnte Tuchel immer noch unter dem Eindruck des schmerzhaften Champions-League-Dramas in Madrid mit dem verpassten Einzug ins Wembley-Finale gegen Borussia Dortmund nur wenig sagen.

Eine große Verabschiedung mit Präsenten vor dem Anpfiff erwartet Tuchel eher nicht. „Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen zu übergeben“, sagte er. „Natürlich bin ich persönlich nicht zufrieden. Ich habe bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Ich habe mein Bestes gegeben.“

Erst nach dem letzten Saisonspiel will Tuchel seine Zukunft vorantreiben

Nach dem allerletzten Spiel mit Bayern in einer Woche bei der TSG Hoffenheim will Tuchel dann seine persönliche Zukunftsplanung vorantreiben. Wohin geht’s? Wieder weg aus Deutschland? Zurück nach England, wo er 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewinnen konnte? „Ich habe keine Ahnung. Ich werde das in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant hier, aber seit Februar ist die Sache klar“, schilderte Tuchel und versicherte: „Es gab bislang keine Gespräche mit anderen Clubs, weil die Aufgabe hier allumfassend war. Es gibt keine Tendenz und keine Entscheidung in keine Richtung.“

Für die letzten beiden Spiele in München muss Tuchel nun zudem unfreiwillig umplanen, weil Harry Kane ausfällt. Der 30 Jahre alte Engländer kann nach seiner titellosen Premieren-Saison mit dem FC Bayern nun auch den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski aus Verletzungsgründen wohl nicht mehr angreifen. Denn der mit 36 Treffern in dieser Saison klar führende Liga-Torschütze Kane fällt im vorletzten Punktspiel der Münchner gegen den VfL Wolfsburg mit Rückenproblemen aus, wie Tuchel ankündigte.

„Harry musste in Madrid raus. Er war das ganze Spiel gehandicapt. Er hatte beim Aufwärmen eine Blockade am Rücken gekriegt“, erklärte Tuchel zur Problematik beim und nach dem 1:2 im verlorenen Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid am vergangenen Mittwoch.

Fünf Tore fehlen Kane zur Bestmarke von Robert Lewandowski

Kane benötigt noch fünf Tore, um die Bestmarke von 41 Treffern des ehemaligen Bayern-Torjägers Lewandowski aus der Saison 2020/21 zu egalisieren. Dafür bleibt dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der im vergangenen Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt war, in seiner Premieren-Spielzeit nun maximal noch die letzte Bayern-Partie gegen die TSG Hoffenheim.

„Das wird supereng bei Serge für die Europameisterschaft. Thomas Tuchel über Serge Gnabry und dessen Verletzung

Die Torjäger-Kanone ist Kane aber praktisch nicht mehr zu nehmen bei zehn Treffern Vorsprung auf den Stuttgarter Serhou Guirassy auf Platz zwei.

Kane könnte, wenn es ganz schräg läuft, den Engländern auch bei der EM fehlen. Allerdings wird auch Bundestrainer Julian Nagelsmann gar nicht gerne hören, was da für Kunde aus München kommt: Zwei Wochen vor dem Start der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Heim-EM im Weimarer Land in Thüringen übermittelte Thomas auch unerfreuliche Nachrichten über den Zustand der Topspieler Jamal Musiala und Leroy Sané an den Bundestrainer.

Die beiden körperlich angeschlagenen Offensivakteure werden wie Kane in den letzten zwei Saisonspielen des FC Bayern München auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Dazu sei Angreifer Serge Gnabry nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel in München „sowieso raus“, sagte Tuchel am Samstag. „Das wird supereng bei Serge für die Europameisterschaft.“ Die beginnt für das DFB-Team am 14. Juni in München mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland.