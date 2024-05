Kein Karstadt – was dann? „Ich mache mir Sorgen um die Altstadt Spandau“

Sogar der Altstadt-Pfarrer ist in Sorge. Was wird nur aus Karstadt in Spandau? Letztens standen fünf spannende Ideen zur Nachnutzung im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, was aus der Immobilie werden könnte. Denn Karstadt, seit 1965 in der Altstadt, will das Kaufhaus am 31. August schließen - und alle fürchten den Leerstand.

„Karstadt ist ein Kriterium der Lebendigkeit von Städten“, sagte jetzt Björn Borrmann, Pfarrer von St. Nikolai, im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. „Ich komme dort mit vielen ins Gespräch. Ich mache mir Sorgen um die Altstadt ohne Karstadt. Nur Gourmetmeile – das ist am Ende zu wenig für eine zentrale Prachtstraße, wie sie die Carl-Schurz-Straße sein will für die Altstadt.“ Wirft auch er eine Idee in die Nachnutzungsdebatte? „Ich kann mich zum Beispiel mit einer Altstadt-Kita darin gut anfreunden.“

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, sprach zwar von einem zarten „Hoffnungsschimmer“, aber Immobilienkenner sind arg skeptisch. Eigentümer ist die Bayerische Versicherungskammer. Der Konzern, eine Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, jongliere gut mit Zahlen und Versicherungen, aber Immobilienentwicklung oder die Teilvermietung in der Altstadt sei nicht deren Kerngeschäft. Denn Karstadt wird wohl kaum die ganze Immobilie nutzen wollen. Keller (Lebensmittel) und Obergeschoss (Caféteria) sind schon lange dicht.

Natürlich engagiert sich die Politik für die kurzfristige Erhaltung des Standorts Karstadt. Wirtschaftssenatorin Giffey besuchte daher am Montag demonstrativ mit Spandaus Bürgermeister und Wirtschaftsstadtrat Frank Bewig, CDU, das Kaufhaus. „Für die Lebendigkeit der Altstadt Spandau ist es von immenser Bedeutung“, so Giffey.

Spandaus Politiker hatten zuvor einen gemeinsamen Brief an Karstadt und den Eigentümer der Immobilie geschickt und die Offenhaltung gefordert. Unterzeichner des Briefs sind alle Spandauer Abgeordneten sowie alle Fraktionschef im Rathaus, bis auf die AfD.

„Mit großer Bestürzung haben wir Ihre Mitteilung zur Kenntnis genommen, dass der seit 1965 in der Altstadt Spandau beheimatete Standort des Kaufhauses Karstadt zum 31. August 2024 aufgegeben werden soll“, schreiben die Politiker von CDU, SPD, Grünen, Linken, FDP und Tierschutzpartei. „Wir, die gewählten Vertreter der Spandauerinnen und Spandauer im Kommunal- und Landesparlament, möchten mit allem Nachdruck an Sie appellieren, diesen Entschluss noch einmal zu überdenken und zurückzunehmen.“

1965 wurde das Kaufhaus in der Altstadt errichtet, damals noch als „Hertie“.

Argumentiert wird u.a. mit den riesigen Neubauvierteln Siemens-Campus, Wasserstadt und Insel Gartenfeld, der Sanierung der Altstadt, vielen jungen und vielen alten Kunden, dem Bahnhof um die Ecke, das Havelland vor der Tür … „Wir fordern Sie auf, sich über einen Mietzins zu verständigen, der einen wirtschaftlichen Betrieb des Kaufhauses möglich macht.“

Die Cafeteria oben ist schon lange dicht. Und auch der Keller steht seit Jahren leer. © Thilo Rückeis TSP

Auch Tagesspiegel-Leser machen sich Gedanken. Die einen zucken mit den Schultern („Wer geht denn tatsächlich da rein?“), die anderen verweisen auf den Internethandel, anderen sehen keine moderne Zukunftsidee („Wie viele Insolvenzen denn noch?“), aber alle fürchten den Leerstand, wie zum Beispiel Newsletter-Leserin Marianne Hulmann aus Gatow. „Die Schließung von Karstadt in Spandau ist eine Katastrophe für viele Spandauer Bürger, besonders für die Älteren, und für die Altstadt ebenfalls. In der Tat bekommt man viele der dort angebotenen Waren nicht in anderen Geschäften vor Ort“, so Hulmann. „Ich selbst habe bisher auch manche Kleidung dort erworben und frage mich nun, warum ich überhaupt noch zum Einkaufen die Altstadt aufsuchen sollte, da es dort keine interessanten Geschäfte mit einem vergleichbaren Angebot mehr gibt. Das gern besuchte Restaurant im obersten Stock ist ja auch schon länger zu.“

