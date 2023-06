Kennedy-Jahrestag Bürgerfest vor dem Rathaus Schöneberg

Am 26. Juni 1963 hielt US-Präsident John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg seine berühmte Rede mit dem auf Deutsch gesagten Satz „Ich bin ein Berliner“. Kennedy war damals zum 15. Jahrestag des Beginns der Luftbrücke nach Berlin gekommen. 60 Jahre liegt die Rede zurück, 75 Jahre der Luftbrückenbeginn. Aus diesem Anlass lädt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr zum Bürgerfest ein. Um 18 Uhr beginnt dort ein Festakt mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der US-Botschafterin Amy Gutmann und einem Verwandten Kennedys. Die originale Kennedy-Rede von 1963 wird auf einer Großbildleinwand übertragen, anschließend schlägt die Freiheitsglocke. „2,2 Millionen Menschen wurden aus der Luft mit Lebensmitteln, Baustoffen und Kohle versorgt. Daran wollen wir erinnern“, sagt Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). 1963 habe Kennedy mit seiner Rede „ein starkes Signal für die Freiheit aus Schöneberg in die Welt“ gesandt.