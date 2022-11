Klima-Podcast Gradmesser #60 Rohstoffe für die Energiewende werden knapp - und was helfen kann

Deutschland will 2045 klimaneutral werden, schon bis 2030 sollen bereits 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien kommen. Um diese sehr ehrgeizigen Ziele zu erreichen, braucht es jetzt sehr schnell sehr viel mehr Windkraftanlagen, Solarparks oder E-Autos. Und es braucht riesige Mengen an Rohstoffen wie Lithium, Seltene Erden, Silizium und andere, die aktuell zum allergrößten Teil aus China importiert werden.

Wie Deutschland in diese Abhängigkeit gestolpert sind, und warum man nicht einfach hierzulande selbst Metalle abbaut, darum geht es in dieser Gradmesser-Folge mit Henning Wilts vom Wuppertal Institut. Und der Leiter der Abteilung für Kreislaufwirtschaft sagt, was für Alternativen es zu immer mehr Bergbau gibt, die auch noch sehr viel klimafreundlicher sind.

Einige Unternehmen haben in Deutschland inzwischen das Recycling aus ganz handfesten, wirtschaftlichen Gründen für sich entdeckt. Die Niederlande wiederum sind Deutschland hier insgesamt um etwas zehn Jahre voraus, wie und warum, auch das erklärt Henning Wilts.

Vor dem Gespräch mit Wilts erklärt Tagesspiegel Head of Audio Eva Köhler, welche Metalle besonders wichtig für die Energiewende sind, wofür sie eingesetzt werden und woher sie kommen. Spätestens dann wird klar, warum unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein echtes China-Problem sieht.

Zum Abschluss der Folge schaut Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt vorbei und hat große Neuigkeiten mit dabei. Denn am 29.11. verändert sich einiges beim Tagesspiegel. Wer das selbst sehen will, nimmt einfach hier an unserer Podcast-Umfrage teil. Wer mitmacht, erhält sechs Wochen lang den Tagesspiegel digital und kostenlos.

Fragen, Anregungen oder Kritik am „Gradmesser“ schicken Sie gerne an gradmesser@tagesspiegel.de. Wir freuen uns darauf.

Folge 59 mit Islamwissenschaftler Tobias Zumbrägel

Folge 58 mit Soziologe Matthias Quent

Folge 57 mit Leiter Politik Germanwatch Lutz Weischer

Folge 56 mit Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Molthagen-Schnöring

Folge 55 mit Finanzökonom Christian Klein

Folge 54 mit Klimageograph Christoph Schneider

Folge 53 mit Agrarwissenschaftler Harald Grethe

Folge 52 mit Energieökonom Andreas Löschel:

Folge 51 mit Autorin Annika Joeres:

Folge 50 mit Soziologin Jutta Allmendinger

