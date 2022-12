Kulinarischer Kalender Zu Silvester Käsefondue, Austern und Champagner

Wer für den letzten Abend des Jahres noch einen Tisch im Restaurant ergattern möchte, muss Glück haben. Doch es gibt ein paar erstklassige Alternativen für Kurzentschlossene.

31 La Cantine d’Augusta

Das Jahr mit Käse beschließen? Warum nicht! Spezialitäten wie der Vacherin Mont d’Or haben jetzt Saison. In der Spanschachtel in den Ofen schieben, bis sich eine feine Kruste bildet, dann über Kartoffeln löffeln. Auch Käse-Fondue ist nicht nur zu Silvester ein wunderbares Winteressen, oder ein Raclette.

Sébastien Gorius hält in seiner „Cantine d’Augusta“ alles bereit, was Liebhaber französischer Käse glücklich macht. Und wer noch einen Schaumwein zum Abstoßen sucht: Champagner von Drappier und Moutard stehen von 9 bis 14 Uhr bereit.

La Catine d’Augusta, Langenscheidtstr. 6/6a, Schöneberg, lacantinedaugusta.com

31 Weinbar Freundschaft

Am letzten Tag des Jahres hat die „Freundschaft“ Öffnungszeiten wie ein Club, nur dass die Getränke in der Weinbar in Mitte natürlich deutlich besser schmecken.

Um 23 Uhr geht es los, dann ist der Champagner kaltgestellt, die Platten vorsortiert, die das Charismatiker-Duo Willi Schlögl und Johannes Schellhorn bis in die Morgenstunden auflegen werden. Don’t drink and drive!

Willi Schlögl und Johannes Schellhorn werden in ihrer Weinbar Freundschaft bis in die Morgenstunden auflegen. © Foto: promo Weinbar Freundschaft

Weinbar Freundschaft, Mittelstr. 1 (Mitte), istdeinbesterfreund.com

31 Il Calice

Wie wäre es auf den letzten Metern des alten Jahres mit einem Ausflug ans Meer? Das „Il Calice“ hat sich mit Austern und Hummer eingedeckt für eine besondere Silvesterkarte von 12 bis 18 Uhr. Darauf finden sich Fines de Claire, gedämpfter Hummer, rohe Rotgarnelen, Variationen vom rohen Fisch, aber auch Tagliolini mit weißen Albatrüffeln oder Burrata mit Puntarelle-Salat und Cantabrico-Sardellenfilets. Dazu gibt es Champagner und was der reiche Weinkeller des Hauses hergibt

Il Calice, Walter-Benjamin-Platz 4 (Charlottenburg), enoiteca-il-calice.de

