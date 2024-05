150 Jahre Impressionismus Paris räumt auf mit falschen Mythen

Natürlich waren die Menschen irritiert. Denn wenn die Kathedrale von Rouen eines nicht ist, so lila. Oder rosa. Claude Monet scherte das nicht. Über Wochen marschierte er Tag für Tag mit seiner Staffelei in die Innenstadt und malte die weiße Fassade so, wie er sie gerade sah: mal bläulich, mal gelborange, mal violett.

Vermutlich musste auch Monet Hohn und Spott über sich ergehen lassen – wie die anderen Maler, die es ins Freie drängte, wo sie sich am Ufer der Seine postierten, am Strand oder auf dem Marktplatz. Die Menschen schüttelten die Köpfe und lachten über diese kauzigen Künstler.

Heute, 150 Jahre später, ist der Impressionismus die wohl populärste Stilrichtung. In Frankreich erinnern Dutzende Ausstellungen an die Geburtsstunde dieser Kunst, die erstmals das Hier und Jetzt genauer ins Visier nahm – die neue Arbeitswelt, das Treiben in Cafés und Theatern, aber auch die Natur, die man so zeigen wollte, wie sie einem begegnete. Deshalb gilt die erste Ausstellung der Impressionisten, die 1874 in Paris stattfand, in der Kunstgeschichte als wichtiger Wendepunkt hin zur Moderne.

Im Atelier des Fotografen Nadar hing die erste Ausstellung

Das Musée d’Orsay in Paris wollte nicht blind in die Jubelarien einstimmen, sondern etwas genauer hinschauen. Deshalb wurde für die Ausstellung „Paris 1874“ anhand von Artikeln und Notizen zu rekonstruieren versucht, was 1874 an Bildern zu sehen war in dieser ersten Ausstellung im Salon des Fotografen Nadar.

Da man für die Teilnahme bezahlen musste, kauften sich auch Künstler ein, die nichts mit den neuen Tendenzen am Hut hatten – etwa der klassizistische Bildhauer Felix Bracquemond. Der platte Dualismus, wonach man im Salon antiquierte Kunst sah, während bei Nadar die Moderne hing, lässt sich so also nicht aufrecht halten, zumal es bei Nadar auch Künstler gab, die im offiziellen Salon reüssierten.

Im Musée d’Orsay in Paris kann man den Herren Monet, Renoir, Degas, Pissarro und auch Berthe Morisot derzeit sogar leibhaftig begegnen. Für das Jubiläum wurde die immersive Ausstellung „Ein Abend mit den Impressionisten, Paris 1874“ initiiert, die alles übertrifft, was gerade an ähnlichen Ausstellungen kursiert.

Es ist eine perfekt nach Fotografien erstellte virtuelle Reise, bei der die Besucher 45 Minuten lang mit VR-Brille im historischen Paris unterwegs sind, den Plaudereien der Maler zuhören können, an den Bahnhof Saint-Lazare gebeamt werden oder über einen Holzsteg übers Wasser zur Insel La Grenouillère balancieren müssen, wo Monet und Renoir beim Malen zugeschaut werden kann.

Ausstellungen im Musée d’Orsay „Paris 1874. Inventer l’impressionnisme“, Musée d’Orsay, bis 14. Juli. „Ein Abend mit den Impressionisten, Paris 1874“, immersive Ausstellung, Musée d’Orsay, bis 11. August.

Die Zeitgenossen fanden die Kunst befremdlich

Wie bei den meisten immersiven Shows steht freilich das Erlebnis im Vordergrund – und weniger die Kunst selbst, mit der die meisten Zeitgenossen damals so wenig anfangen konnten. Es dauerte noch Jahre, bis einige neureiche Geschäftsleute und amerikanische Sammler sich für diese Bilder begeisterten.

Heute locken sie die Massen, Giverny ist sogar zum Pilgerort schlechthin geworden. Aus aller Welt reisen die Menschen an, um einmal im Garten von Claude Monet über die legendäre Brücke über den Seerosenteich zu laufen.

7.35 Uhr morgens malte Monet sein Bild „Impression, soleil levant“, das dem Impressionismus seinen Namen gab.

Es war übrigens ein Gemälde Monets, das der neuen Kunstrichtung den Namen gab: „Impression, soleil levant“ von 1872. Da es in Le Havre gemalt wurde, versuchte das dortige Museum Malraux vor einigen Jahren zu ermitteln, wann und wo es genau entstand. Durch Recherche in alten Hafenbüchern und mithilfe eines amerikanischen Astrophysikers ließ sich schließlich rekonstruieren, dass Monet den Sonnenaufgang von einem Hotelzimmer aus malte – und zwar exakt am 13. November 1872 um 7.35 Uhr.

Namensgeber für eine ganze Stilrichtung: Claude Monets „Impression, soleil levant“ von 1872. © Imago/Fine Art Images/Heritage Images

Le Havre hatte Glück. Obwohl die Hafenstadt Monet einst ein Stipendium verweigert hatte, schenkte er ihr später drei Werke. Er malte dort häufig zusammen mit dem acht Jahre älteren Eugène Boudin, der bereits unter freiem Himmel arbeitete und als Wolkenmaler zum Vorbild für Monet wurde. Dass Monet ihn letztlich überflügelte, hat vielerlei Gründe.

Versuch einer Rekonstruktion: Mit Virtual Reality wird der Besucher im Musée d’Orsay an den Boulevard des Capucines im Jahr 1874 versetzt, wo die erste Impressionisten-Ausstellung stattfand. © Excurio/GEDEON Experiences/Musée d'Orsay

So besorgte ihm sein Bruder, der als Chemiker in Rouen tätig war, neue synthetische Farben mit ungewöhnlicher Leuchtkraft. Monet sei aber auch ein guter Geschäftsmann gewesen und selbstbewusst genug, sich schon früh als Künstlerpersönlichkeit ins Rampenlicht zu rücken, meint Géraldine Lefèvre, die Direktorin des Museum Malraux in Le Havre. Vor allem habe er sich aber zeitlebens künstlerisch immer wieder neu aufzustellen versucht.

Dazu baute sich Monet in Giverny ein neues, riesiges Atelier, das ihm deutlich größere Formate ermöglichte. So ist letztlich das Herausragende an dem erfolgreichen Impressionisten, dass er den Impressionismus im Alter überwand. Seine Seerosenbilder gelten heute deshalb als seine bedeutendsten Werke, weil sie sich kompositorisch nicht mehr vom Rahmen beschränken lassen und bereits deutlich in Richtung Abstraktion weisen.