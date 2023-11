30 Jahre Domschatz von Quedlinburg Rückkehr nach filmreifer Odyssee

Wie lange mag es gedauert haben, diese Schatulle zu fertigen? Ein Kasten aus Elfenbeinplatten, an den Seiten filigran geschnitzte Reliefs von Christus und den Aposteln. Umgeben sind die Figuren von in Gold gebetteten Edelsteinen. Es lässt sich nur erahnen, wie schwer diese Kostbarkeit ist. Denn selbstverständlich ruht der Servatiusschrein in der Quedlinburger Stiftskirche St. Servatii hinter Glas.