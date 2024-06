48 Stunden Neukölln Das sollten Sie beim Berliner Kunstfestival nicht verpassen

Vom 28. bis 30. Juni läuft wieder 48 Stunden Neukölln, Berlins größtes freies Kunstfestival. An diesem Wochenende lässt sich an jeder Ecke des Bezirks etwas entdecken. Hier empfehlen wir vier der Highlights, von Gesprächen über die Stille bis zu Design aus Lissabon. Das volle Programm des Kunstfestivals finden Sie hier.

Die Menschen hinter den Klingelschildern

„Ich bin zuhause, bitte bei X klingeln“. So lautet der Titel der Ausstellung der Designerin und Fotografin Anna Banaszek, die ab Freitag, 19 Uhr, in der Nansenstraße 22, im IL Kino zu sehen ist. Sie hat eine Fotoserie von Türklingel-Schildern verschiedener Neuköllner Gebäude erstellt.

Die Klingelschilder stellen für die Künstlerin mehr als nur ein Mittel zum Zweck dar, um sich Einlass zu verschaffen. Sie verweisen auf das komplexe Geflecht an Lebensrealitäten, das in Neukölln existiert, einem Bezirk, in dem 150 Nationen nebeneinander leben. Ein Geflecht, welches sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes immer wieder verändert. Banaszek lädt die Besucher*innen ein, sich die Leben hinter den Namen an den Klingelschildern vorzustellen.

Wo: IL Kino, Nansenstraße 22 Wann: Fr, 19-22 Uhr, Sa, 15-22 Uhr, So, 15-19 Uhr

Mehrtägige Tauschaktion im Studio Nagelneu

Über Geld spricht man nicht. So zumindest lautet die Meinung vieler Menschen zu dem Tauschmittel, das unser aller Leben bestimmt. „Das wohl leiseste Tauschmittel unserer Welt, das die lautesten Probleme erzeugt“, heißt es im Ankündigungstext von Paula Firmbach und Paula Holzhauer, einem interdisziplinären Duo aus Kassel, das im Rahmen von 48 Stunden Neukölln eine partizipative Tauschaktion im Studio Nagelneu, Hermannstraße 103, organisiert hat.

Die Besucher*innen erhalten am Freitag, den 28. Juni, um 19 Uhr Gegenstände, die das Duo vorab in Neukölln gefunden hat. Die Objekte sollen anschließend im Stadtteil Neukölln gegen andere Gegenstände eingetauscht werden. Durch den Akt des Tauschens sowie die dabei entstandenen Geschichten sollen sie an Wert gewinnen.

Am 29. Juni, ab 17 Uhr, verwandelt sich das Studio Nagelneu dann zu einem Auktionshaus, in dem die getauschten Gegenstände gegen andere Objekte versteigert werden können. Durch ihre neue Geschichte sind sie dabei womöglich zu wahren Schätzen geworden.

Wo: Studio Nagelneu, Hermannstraße 103 Wann: Fr, 19-21 Uhr, Sa, 17-21 Uhr

Das Kintu Studio bringt ein Stück Lissabon nach Berlin

Wer schon einmal Lissabon besucht hat, weiß, dass es dort nur so von Concept-Stores wimmelt, also Läden, die Elemente eines Shops und einer Galerie vereinen. Einer von ihnen ist das Kintu Studio, das sich in São Bento, einem der ältesten Teile der Stadt befindet.

Das Kintu Studio in Lissabon. © Kintu Studio

Die Kuratorin des Shops heißt Sylwia Cylwik. Gemeinsam mit dem Berliner Produktdesigner Prak Piakot hat sie eine Auswahl für einen Berliner Pop-up-Store getroffen, der am 28. und 29. Juni in den Neukölln Arcaden im Rahmen von 48 Stunden Neukölln eröffnet. Der Titel der Ausstellung lautet „Intimate Echoes“.

Präsentiert werden Schmuckstücke und Einrichtungsgegenstände von über 40 portugiesischen Künstler*innen, darunter auch Textilien und Keramiken. Bekanntlich gilt „Made in Portugal“ bei beidem als Qualitätssiegel. Neben dem Verkauf von Gegenständen bekommen die Besucher*innen in zehnsekündigen Aufnahmen intime Einblicke in das Zuhause verschiedener Menschen, in denen sich die Einrichtungsgegenstände vom Kintu Studio wiederfinden.

Macht gute Laune: Buntes Design vom Kintu Studio. © Kintu Studio

„Unser Ziel ist es, eine kollektive Anerkennung von Gemeinsamkeiten zu fördern“, heißt es in der Ausstellungsankündigung. Die Ausstellung spielt mit dem Spannungsfeld von Anonymität in der Großstadt gegenüber dem Wunsch nach Verbundenheit und Gemeinschaft und stellt die Frage, ob es so etwas wie ein gesundes Gleichgewicht zwischen gesunder Abgrenzung von der Außenwelt und einer sinnvollen Verbindung überhaupt geben kann.

Wo: Neukölln Arcaden, Room Links, Karl-Marx-Straße 66 Wann: Fr, 19-22 Uhr, Sa, 10-22 Uhr

Im Gespräch über Stille

„Lass Reden“. Das haben sich die Künstlerin und Kulturgeografin Jule Vowinckel und der Lyriker und Performancekünstler Lukas Bessel vorgenommen. Sie sind gemeinsam durch Neukölln gezogen und haben spontan Menschen zu einem Tee oder Kaffee eingeladen und sich unterhalten. Sie wollten mit den Teilnehmer*innen in ein Gespräch zum Thema Stille kommen.

Aus dieser Erfahrung hat das Duo Bilder und Gedichte verfasst. Daraus ist eine multimediale Ausstellung gewachsen, die ab Freitag, 19 Uhr, im Anita-Berber-Park besucht werden kann. Die Gedichte wurden visuell festgehalten sowie teils auf Englisch, teils auf Deutsch vertont. Sie können individuell per QR-Code angehört werden.

Wo: Anita-Berber-Park, Hermannstraße 79-83, Wann: Fr, 19-21 Uhr, Sa, 16-21 Uhr, So, 12-16 Uhr