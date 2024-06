48 Stunden Neukölln Künstlerin Nele Gräber zeigt ihren Film „Kopfhörer vergessen“

Vorbeirauschende Autos, klingelnde Handys, Züge, die über das Gleisbett brettern und tönende Sirenen gehören für Bewohner*innen einer Großstadt zum Alltag dazu. Für die 24-jährige Künstlerin Nele Gräber ist diese fortdauernde Geräuschkulisse ein guter Grund, das Haus mit Kopfhörern zu verlassen.

Sie ist hochsensibel – reagiert also stärker auf sensorische Eindrücke als andere Menschen. „Wenn ich rausgehe, fühlt es sich für mich so an, als ob das Radio in voller Lautstärke aufgedreht ist und alle Sender gleichzeitig empfangen werden“, sagt Gräber. Wenn sie über einen längeren Zeitraum ihre Grenzen überschreitet, wird sie krank.

Wahrnehmung einer hochsensiblen Person

Ihre Erfahrung als hochsensible Person in einer Großstadt hat sie in einem Kunstfilm verarbeitet, den sie bei 48 Stunden Neukölln, dem jährlichen Kunstfestival, präsentiert. „Kopfhörer vergessen“ lautet der Titel ihres Films, in dem sie Szenen aus ihrem Alltag als hochsensible Person festgehalten hat.

48 Stunden Neukölln Das Festival findet von Fr 28. bis So 30. Juni statt. An vielen verschiedenen Orten in Neukölln. Mehr Infos und Programm: 48-stunden-neukoelln.de Der Kunstfilm „Kopfhörer vergessen“ von Nele Gräber läuft in den Neukölln Arcaden, Room Links, Karl-Marx-Straße 66, 28. Juni, 19-22 Uhr und 29. Juni, 10-22 Uhr. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Das diesjährige Festival-Motto von 48 Stunden Neukölln lautet „Urbane Stille“. Es findet vom 28. bis zum 30. Juni statt. An diesen Tagen verwandelt sich Neukölln in eine riesige Kunsterlebnisfläche, auf der über 1.000 Künstler*innen Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Ausgestellt wird dieses Jahr in Ateliers, Spätis, Bars und leerstehenden Geschäftsflächen der Neuköllner Arcaden. Dort wird auch der Film von Nele Gräber gezeigt. Ein wenig „lustiger“ Ort für sie, die Einkaufszentren als hochsensible Person eher meidet.

Erholung von der lärmenden Stadt

Gräber, die seit einem Jahr eine Ausbildung an einer Kunstschule macht, ist in der Nähe einer kleinen norddeutschen Stadt aufgewachsen. Mit 19 zog sie nach Berlin und lebte erst fünf Jahre in Neukölln, nahe der Hermannstraße. Mittlerweile wohnt sie in Schöneberg. Gräber, die früher viel gezeichnet hat, drückt sich mittlerweile hauptsächlich skulptural aus. Ein Film erschien ihr aber als geeigneteres Medium, um das Thema Hochsensibilität zu verdeutlichen.

Endlich gab es eine Erklärung, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte und so fühle, wie ich fühle. Nele Gräber, Künstlerin

Der Film beginnt an ihrem wichtigsten Ruhepol: ihrem Zuhause. Bereits dort hört man das Brummen des Kühlschranks und das Tropfen des Wasserhahns. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Protagonistin draußen erwartet, wenn sie das Haus ohne Kopfhörer verlässt. Szenen in beengten U-Bahnen und U-Bahnhöfen, von einfahrenden Zügen, Treppensteigen, Taubenschwärmen über den Straßen Berlins, überlagert von digitalen Eindrücken von Social-Media-Apps, verschmelzen zu einem Bild. Die verschiedenen Geräuscheindrücke vermengen sich zu einem Crescendo, das schier unerträglich wird.

Ihr Film bedeutet für Gräber auch eine Verarbeitung der Zeit, die sie in Neukölln gelebt hat. Sie schätzt den Bezirk für seine kulturellen Ecken, ruhigen Nebenstraßen und den Körnerpark. Aber diese schönen Seiten würden sich mit „Obdachlosigkeit, Überforderung und Gewalt“ mischen. „Für mich war es irgendwann echt unerträglich, rauszugehen und immer mit Elend konfrontiert zu sein“, sagt sie. Gleichzeitig habe es ihr die Bedeutsamkeit der eigenen vier Wände bewusst gemacht. „Wie es ist für Leute, die kein gutes Zuhause haben oder gar kein Zuhause, das kann ich mir gar nicht ausmalen“, sagt Gräber.

Das eigene Zuhause als Ort der Stille

Dass der Alltag Gräber mehr Energie abverlangt als ihrem Umfeld, hat sie lange traurig gemacht. Sie habe das Gefühl gehabt, auf Dinge verzichten zu müssen, ohne genau benennen zu können, warum. Als sie im vergangenen Jahr die Diagnose Hochsensibilität und Angststörung erhielt, war das für sie ein großes Aufatmen. „Endlich gab es eine Erklärung, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte und so fühle, wie ich fühle. Seitdem ich das weiß, bin ich damit nicht mehr so im Unreinen“, sagt sie. Mit dem Wissen um die Diagnose konnte sie Strategien entwickeln, um ihren Alltag gut zu gestalten. „Man lernt abzuwägen. Was beansprucht mich wie viel“, sagt Gräber.

Zum Interview wollte sie sich lieber persönlich in einem Café treffen. „Auf so etwas wie das hier zu verzichten, ins Café zu gehen und ein persönliches Gespräch zu führen, würde mich noch mehr belasten, als die Geräusche in Kauf zu nehmen“, sagt Gräber. Davon gibt es während des Gesprächs, obwohl wir uns in einer eher ruhigen Seitenstraße nahe dem Körnerpark verabredet haben, einige: klirrende Kaffeetassen, Bauschutt, der umgeladen wird, die Müllabfuhr, schreiende Kinder und Stimmen, die sich in verschiedenen Sprachen angeregt unterhalten.

Doch all das ist für Gräber in Ordnung, solange sie Raum hat, sich davon zu erholen. Über den Tag helfen ihr die Kopfhörer. Doch egal, wie gut diese sie von den Geräuschen der Großstadt abschirmen – so richtig aufatmen kann sie erst, wenn die Tür ihres Zuhauses ins Schloss fällt. Und manchmal reicht noch nicht mal das.