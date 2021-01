Seit Mitte Dezember steht fest, dass die Berlinale dieses Jahr in zwei Teilen stattfindet, von 1. bis 5. März mit Online-Angeboten für die Branche und in der ersten Juni-Hälfte als Publikumsfestival, in den Kinos der statt und Open Air. Wann genau das Sommerevent startet und für wie viele Tage, steht noch nicht fest.

Klar ist, dass die Bärengewinner im März gekürt und im Juni gezeigt werden. Auch die Preisverleihungen sollen dann vor Publikum stattfinden.

Co-Production Market mit 35 Spielfilmprojekten

Mittlerweile sind erste Details über die Branchenplattformen im März bekannt. Mit dem digitalen European Film Market 2021 wolle man „einen Impuls für den Neustart der internationalen Filmbranche geben“, sagt EFM-Direktor Dennis Ruh. Beim Co-Production Market gehen 35 Spielfilmprojekte auf Partnersuche.

Der World Cinema Fund, der Produktionen in infrastrukturell schwachen Regionen unterstützt, widmet sich auch in Talks vor allem zwei Themen, dem Kolonialismus und Postkolonialismus sowie der visuellen Filmsprache.

Noch ist die Auswahl für die 71. Berlinale nicht abgeschlossen. Aber im Februar wollen alle Berlinale-Reihen ihr – voraussichtlich deutlich abgespecktes – Programm bekanntgeben: der Wettbewerb, die zweite Wettbewerbsreihe Encounters, die Specials, die Shorts und die Serien genauso wie das Panorama, das Forum samt Forum Expanded und die Reihe Generation mit Kinder- und Jugendfilmen.

Vier internationale Jurys werden eingeladen, für die beiden Hauptwettbewerbe, die Kurzfilme und Generation. Das Festival hofft, dass die Jury-Mitglieder die Filme nicht online zu Hause, sondern vor Ort in Berlin sehen können.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter "Fragen des Tages". Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier. ]

Der künstlerische Direktor Carlo Chatrian möchte das digitale Programm in den fünf Tagen im März nach Möglichkeit auch Medienvertretern zugänglich machen. Nach Möglichkeit heißt, soweit die Rechteinhaber grünes Licht geben, also Produktionsfirmen und Weltvertriebe – was womöglich nicht bei allen Titeln der Fall sein wird. Prinzipiell wurde die coronabedingte Zweiteilung der Berlinale von der Branche jedoch positiv aufgenommen, heißt es seitens des Festivals.

In den nächsten Tagen, wenn die technischen Voraussetzungen geklärt sind, soll das Presseangebot verbindlich definiert werden. Privileg oder Bürde? Die Medien werden sich Gedanken über den Umgang mit diesem Angebot machen müssen, denn eine Vielzahl von Produktionen zu sichten, die bis auf Weiteres ausschließlich Marktteilnehmer kennen, ist ein Novum für Filmkritiker. Für wen schreibt die Tagespresse? Bestimmt nicht für die Filmeinkäufer und -verkäufer.

Gut, die Goldene Palme in Cannes, den Goldenen Löwen in Venedig kennen bei der Preisverleihung auch nur diejenigen, die vor Ort sind, und bis zum Filmstart dauert es oft noch lange. Aber in der Berlinale-Stadt über einen Goldenen Bären unter Abwesenheit des Berlinale-Publikums zu berichten – der Gedanke löst Unbehagen aus.

Der Nachwuchs trifft sich im März zu Online-Workshops

Das Programm der Retrospektive „No Angels“ mit Screwballkomödien der US-Schauspielerinnen Mae West, Rosalind Russell & Carole Lombard wird ebenfalls im Februar bekanntgegeben. Hauptspielstätte der Retro ist gewöhnlich das Zeughaus- Kino. Da im Moment niemand weiß, wann die Kinos wieder öffnen können, steht nach wie vor nicht fest, ob die „No Angels“-Reihe vielleicht schon vor dem Juni-Termin gezeigt wird.

Mehr zum Thema Berlinale 2021 im neuen Format Was bedeutet das für die Filmbranche und das Publikum?

Auch die Berlinale Talents für 200 ausgewählte Nachwuchs-Filmschaffende aus 65 Ländern finden Anfang März statt, mit digitalen Workshops, Gästen und Talks. Das Motto: „Nicht nur streamen, sdreamen!“ Szenenbildner Uli Hanisch („Babylon Berlin“) wird das HAU in ein digitales Set verwandeln, für die Träume eines Kinos von morgen und die „Vision von einer grenzüberschreitenden Kreativbranche“, so das Leitungsduo Christine Tröstrum und Florian Weghorn. Einige Diskussionsrunden und Live-Workshops werden öffentlich zugänglich sein. Auch hier soll das genaue Programm in etwa vier Wochen publiziert werden.