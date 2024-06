90 Jahre und ein bisschen weise Die zehn besten Sprüche von Donald Duck

Der erste Satz, den er je gesprochen hat, war eine Lüge. Als Donald Duck am 9. Juni 1934 im Zeichentrickfilm „The Wise Little Hen“ den ersten Auftritt seiner Geschichte hat, wird er von einer Henne gebeten, ihr bei der Maisernte zu helfen. Die Antwort des arbeitsscheuen Kerls mit dem großen gelben Schnabel und dem blauen Matrosenanzug: „Wer, ich? Oh nein, ich habe Bauchweh!“