Adania Shibli und ihr Roman „Eine Nebensache“ Antisemitische und antiisraelische Narrative?

Wer dieser Tage Adania Shiblis Roman „Eine Nebensache“ lesen sollte, wird vermutlich einigen gespenstischen Deja-Vues ausgesetzt sein. Shibli, die 1974 in den Palästinensergebieten geboren wurde, führt mit ihrer Geschichte direkt in das Gebiet nahe des Gaza-Streifens, das die Hamas am vergangenen Wochenende mit beispiellosen Terrorattacken verwüstete, genauer: in den Kibbuz Nirim, der sieben Kilometer von Chan Juris entfernt liegt, der zweitgrößten Stadt in Gaza.

Ihre Erzählerin versucht hier, der Gruppenvergewaltigung und dem Mord an einer Beduinin auf die Spur zu kommen, einer wahren Begebenheit. Ermordet wurde das Mädchen am 13. August 1949 von Soldaten, mutmaßlich israelischen, vorher der Haganah zugehörigen Soldaten, ohne dass Shibli das insbesondere im ersten Teil ihres Romans erwähnt.

Eine Gruppenvergewaltigung 1949

In diesem Teil geht um den Vorfall, um die Tage kurz vor dem Mord, aus der Perspektive des namenlosen, immer nur als „Er“ bezeichneten Kommandeurs der Soldatengruppe, die hier das Gebiet, so heißt es zumindest einmal, „durchkämmen und von etwaig verbliebenen Arabern säubern“ soll.

Im zweiten Teil des schmalen Bandes tritt die Ich-Erzählerin auf den Plan, die zufällig ein Vierteljahrhundert später am selben Augusttag geboren wurde und sich nun genau deshalb als junge Frau verantwortlich fühlt, die Geschichte jenes Mädchens zu ergründen.

Natürlich ist Shiblis Perspektive auf die Gegend um den Gaza-Streifen und die Negev-Wüste eine palästinensische. Allein wie die Erzählerin im zweiten Teil sich auf den Weg von Ramallah nach Nirim macht, mehrere Kontrollpunkte passiert, wie sie vorher Mühe hatte, überhaupt eine Fahrt dorthin zu organisieren (das richtige Kennzeichen, deshalb ein geliehenes Auto, die Erlaubnis, ihre Zone verlassen zu können, sie hat einen grünen Ausweis, braucht einen blauen) – all das soll deutlich machen, was für Strapazen sie auf sich nimmt, auf welcher Seite sie in dem ewigen israelisch-palästinensichen Konflikt steht, wer hier unterdrückt wird.

Shiblis Roman ist 2017 erschienen, nach einer Übersetzung ins Englische wurde er 2020 in den USA für den National Book Award sowie 2021 für den International Booker Prize nominiert. Eine deutsche Übersetzung kam im vergangenen Jahr im Berliner Berenberg Verlag heraus, und im Sommer 2023 entschied der gemeinnützige Verein Litprom, den Liberaturpreis in diesem Jahr an Adania Shibli zu verleihen. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, ihr Roman erzähle „von der Wirkmacht von Grenzen und davon, was gewalttätige Konflikte mit und aus Menschen machen.“

Liberaturpreis 2023

Der Preis soll Ende nächster Woche, am 20. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen werden. Der Zeitpunkt dafür könnte nach den Terrorangriffen der Hamas nicht ungünstiger sein. Die Preisverleihung dürfte nur unter erschwerten Umständen und besonderen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Maxim Biller hatte „Eine Nebensache“ nach der Vorstellung im Literarischen Quartett im Sommer „ein unliterarisches Stück Propaganda“ genannt, insbesondere weil „das Buch mit der symbolträchtigen Ermordung der verängstigten palästinensischen Ich-Erzählerin durch ein paar gesichtslose, namenlose, brutale israelische Soldaten endet.“

Tatsächlich stutzt man sehr und fragt sich: Musste dieses übersymbolische Ende noch sein? Die Erzählerin verrirt sich auf ein israelisches Militärgelände, wird entdeckt, fasst sich in ihre Hosentasche, um eine Kaugummi-Packung hervorziehen, die sie vorher von einem Mädchen an einem der Checkpoints gekauft hatte – und wird erschossen.

Missglückter Schluss - aber propagandistisch

Nicht nur, dass sie hier ihren eigenen Tod mit dem des Mädchens über fünfzig Jahre zuvor gleichsetzt, lässt sich dieser – formalliterarisch übrigens völlig missglückte – Schluss als Statement lesen dafür, welchen Gefahren die Palästinenser durch israelische Soldaten ausgesetzt sind, in den besetzten Gebieten, in Israel.

Doch sind hier „alle Israelis anonyme Vergewaltiger und Killer, die Palästinenser hingegen Opfer von vergifteten bzw. schießwütigen Besatzern“, wie es jetzt in der „taz“ hieß? Bedient Shiblis Roman „antiisraelische und antisemitische Narrative“, wie es der WDR-Journalist Ulrich Noeller beklagt? Noeller war Mitglied der 2023er-Jury des Liberaturpreises und trat aus Protest gegen die Entscheidung aus ihr aus.

Propalästinenischer Roman

Tatsächlich lässt sich „Eine Nebensache“ sicher nicht als pro-israelischer Roman lesen. Dafür ist die Perspektive zu eindeutig. Nicht zuletzt hat die Erzählerin in ihrem Auto nicht nur eine aktuelle Landkarte, um sich zurechtzufinden, sondern schaut auch immer auf eine von vor 1948, in der viele palästinensische Dörfer noch eingezeichnet sind.

Aber Shiblis Roman gleich antisemitische Narrative zu attestieren, ihn bloßer Propaganda zu zeihen? Dafür findet sich kein Anhaltspunkt. Der wiederum lässt sich womöglich in der Vita der in Berlin lebenden Schriftstellerin entdecken, in einer vermeintlichen Nähe zur BDS-Bewegung. 2019 unterschrieb sie einen BDS-Protest gegen die Aberkennung des Nelly-Sachs-Preises an Kamilla Shamsie, eben weil Shamsie sich an Boykottaufrufen der BDS-Bewegung gegen Israel beteiligt hatte. Wie sie es sonst mit BDS hält, ist unbekannt.

Grundlage für Hassverbrechen?

Es ist schwer unter dem Eindruck der Ereignisse des vergangenen Wochenendes, „Eine Nebensache“ von einer objektiven Warte aus zu betrachten, zumal seine literarische Leistung jetzt keine so großartige ist – ihm aber vorzuhalten, ein „Raum für Ressentiments“ zu sein, „die eine Grundlage für Hassverbrechen abgeben“, wie es die „taz“ tut, also Shibli praktisch mitverantwortlich für die Hamas-Massaker zu machen, das geht zu weit.