„Adriano in Siria“ bei den Potsdamer Musikfestspielen Ein Kaiser als Liebestrottel

Hadrian gilt in der römischen Geschichtsschreibung eher als Friedenskaiser, er hat nur wenige Kriege geführt und das Reich konsolidiert, statt es wie sein Vorgänger Trajan an die Grenzen des Möglichen auszudehnen. Trotzdem lässt ihn der Super-Vielschreiber Pietro Metastasio in seinem Libretto „Adriano in Siria“ („Hadrian in Syrien“), das er am Wiener Hof verfasst hat, in ein nahöstliches Land einfallen und die dort lebenden Parther unterwerfen.