„Aftersun“ im Kino Ein Film wie ein verblasstes Polaroid

Das erste, was in Charlotte Wells’ Film „Aftersun“ zu hören ist, noch vor der ersten Einstellung, ist das elektrische Betriebsgeräusch eines Camcorders. Träger von Informationen, Speicher von Erinnerungen. Frage: Als du elf Jahre alt warst, was dachtest du, würdest du heute machen? Diese Frage durchzieht, einmal ausgesprochen, den gesamten Film, bevor sie gegen Ende wieder aufgegriffen wird. Sophie stellt sie ihrem Vater Calum, während sie ihn nach dem Aufstehen filmt - nur ist die Frage beim zweiten Mal anders konnotiert. Sie hat ihre kindliche Unschuld verloren; rührt an Gefühlen des Vaters, die seinen Gesichtsausdruck einfrieren lassen, bevor er Sophie ungehalten das Aufnahmegerät wegnimmt.

Erinnerung und Imagination

Das Verhältnis von Erinnerung und Imagination ist das große Thema, um das das Langfilmdebüt der schottischen Regisseurin Charlotte Wells kreist. Für die elfjährige Sophie, gespielt von der Newcomerin Frankie Corio, ist Calum („Normal People“-Darsteller Paul Mescal) mehr großer Bruder als eine Autoritätsfigur.

Das Mädchen lebt bei seiner Mutter in England, gemeinsam verbringen Vater und Tochter, irgendwann in den frühen 1990er Jahren, einen Pauschalurlaub in einem türkischen Ressort. Ein seltener Moment von Verbundenheit: Die mediterrane Sonne, der Türkisblau des Pools, das sanfte Ennui des Sommers fügen sich zu flirrenden Bildern, denen eine oberflächliche Unbeschwertheit zu eigen ist, auf deren dunklen Grund eine Elfjährige noch nicht blicken kann.

Mehr zum Film Aftersun UK 2022 Regie und Drehbuch: Charlotte Wells. Mit: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall. 101 Minuten. Ab dem 15. Dezember im Kino, im Frühjahr 2023 auf Mubi.

Wells erzählt beim Treffen in Berlin, dass sie ein Polaroidfoto von einem Sommerurlaub ihrer Kindheit zu „Aftersun“ inspiriert habe. Da war zunächst nicht mehr ein Gefühl, eine vage Erinnerung an ihren Vater, der jung genug war, um als ihr älterer Bruder durchzugehen. Auch Calum wird beim Billardspielen mit ein paar Jugendlichen für Sophies Bruder gehalten: Er erklärt, halb stolz, halb verlegen das Missverständnis auf, sie grient vor sich hin. Es sind Momente wie diese, die ohne große Worte etwas über die Beziehung von Vater und Tochter verraten.

Erinnerungen im Bildspeicher

Und immer ist da der Camcorder, der etwas festzuhalten scheint, das sich als flüchtig erweist. Jahre später sind diese Aufnahmen das einzige, was Sophie (jetzt von Celia Rowlson-Hall gespielt) von ihrem Vater geblieben ist. Aber das Bild auf dem Speicherchip stimmt mit seinem Bild in ihrem Kopf nicht mehr überein.

Charlotte Wells, geboren 1987 im schottischen Edinburgh, hat an der New York University Film studiert. Das Drehbuch zu „Aftersun“ entstand im Rahmen des Sundance Screenwriters Labs, ihr Spielfilmdebüt hatte 2022 in Cannes seine Premiere. © Paula Woods / Paula Woods

Wells hat mit ihrem Debüt etwas sehr Besonderes vollbracht: einen Film, der sich wie eine vertraute Erinnerung anfühlt, indem er dieses unscharfe Gefühl, das wir von Menschen und von vergangenen Erlebnissen haben, in Bilder fasst, die gleichzeitig nostalgisch und schmerzlich sind - und dennoch ein Rätsel umschließen. Sie sind konkret, entziehen sich aber jeder Begrifflichkeit. Wells sagt, dass das Filmemachen für sie ein intuitiver Prozess sei.

„Erst wenn du versucht, deinen Erinnerungen eine Gestalt zu verleihen, wird meine Arbeitsweise intellektuell.“ Man mag kaum glauben, dass „Aftersun“, so Wells, schon im Drehbuchstadium exakt wie der spätere Filme aussah. Seine Sinnlichkeit scheint eher einem Bewusstseinsstrom zu folgen: Farben, fast physischen Naheinstellungen, dem Fluss der Zeit, Neunziger-Pop.

Die Chemie zwischen der elfjährigen Corio und Mescal trägt „Aftersun“. Die Drehvorbereitungen hätten sich selbst wie Urlaub angefühlt, sagt Wells, aber sie waren entscheidend, damit das Spiel von Tochter und Vater diese Nähe und Vertrautheit bekommt. Calum, der mit seiner Tochter im Spaßbad herumtobt; Sophie, die sich über seine Tai-Chi-Übungen lustig macht.

Die schlierigen, teils verpixelten Digital-Aufnahmen von Sophies MiniDV-Camcorder, die bei diesen Improvisationen spielerisch entstanden, sind teilweise im Film zu sehen. Ebenso wie eine hellsichtige Bemerkung von Corio. Im Film sagt Sophie trotzig zu Calum, nachdem er ihr das Gerät weggenommen hat, dass sie dann einfach mit ihrer „Kopfkamera“ weiterdrehen würde.

Der Kopfkamera entgeht nichts

Die Metapher ist fast zu offensichtlich als Beschreibung von Wells’ Film. Aber sie spricht für die Intuition ihrer jungen Darstellerin, die einen Großteil der emotionalen Intelligenz von „Aftersun“ mit ihrem Spiel trägt. Sophie versteht die zunehmenden Stimmungsschwankungen ihres Vaters nicht, und Wells hat Corio in diesen Aspekt von Calums Persönlichkeit nicht eingeweiht - auch als Schutz für die Minderjährige.

In diesen Leerstellen (zwischen Vater und Tochter, in den Bildern der erwachsenen Sophie) finden sich keine Antworten, doch der Rückblick wirkt auch nie wehmütig. „Nostalgie ist nur ein Nebeneffekt meines Umgangs mit Erinnerung“, sagt Wells nach kurzem Nachdenken. „Aftersun“ handelt davon, dass man die Menschen, die man liebt, nie ganz versteht. Die Wahrheit liegt, auch wenn sie schmerzt, auf halbem Weg zwischen unseren Erinnerungen und der vergangenen Zeit, die unser Bild verklärt hat.

