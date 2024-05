Alle Finalisten in der Kurzkritik Wer gewinnt den Eurovision Song Contest?

Mit ihrem zweiten Sieg beim Eurovision Song Contest machte sich Loreen im vergangenen Jahr zur Königin des ESC. Nun darf Schweden in Malmö den Wettbewerb zum siebten Mal ausrichten – überschattet von Protesten gegen die Teilnahme Israels.

Doch wie wird der Wettbewerb? Wer holt die meisten Punkte? Wir stellen alle Finalisten vor:

1 Schweden: Marcus & Martinus mit „Unforgettable“

So etwas hat es noch nicht gegeben: Erstmals überhaupt tritt Schweden mit zwei Künstlern an, die gar keine Schweden sind. Die Zwillingsbrüder Marcus und Martinus kommen aus Norwegen. Doch eins ändert sich damit nicht: Schweden zeigt moderne Pop-Musik der höchsten Qualität, auch in der Inszenierung.

Das Problem ist nur: Es bleibt diesmal alles etwas kühl. So richtig sympathisch wirkt das Duo nicht. Das wird eher nichts mit der Titelverteidigung.

2 Ukraine: alyona alyona & Jerry Heil mit „Teresa & Maria“

Die Ukraine hat sich seit der ersten Teilnahme 2003 zu einem wahren ESC-Powerhouse entwickelt. Drei Siege in 20 Jahren und nie im Halbfinale gescheitert. Auch das Frauen-Duo alyona alyona und Jerry Heil qualifizierte sich souverän.

Stilistisch sind die beiden Sängerinnen eigentlich weit voneinander entfernt. Alyona alyona rappt, Heil singt divenhaft – doch in ihrer Hymne, die auch religiöse Elemente enthält, verbindet sich alles zu einem beeindruckenden Werk. Viel kraftvoller kann ein Beitrag kaum sein.

3 Deutschland: ISAAK mit „Always on the run“

Tja, was soll man sagen? Natürlich ist Isaak ein erstklassiger Sänger, aber reicht das? Nein. Warum Zuschauer in Bilbao, Tirana oder Hilversum für den jungen Ostwestfalen anrufen sollen – man weiß es nicht so recht.

Weder Auftritt noch Song heben sich wirklich aus der Masse hervor. In den Tagen vor dem Finale spielte Isaak in der internationalen Berichterstattung keine Rolle. So wird es wohl auch im Finale sein. Es droht wieder einer der hinteren Plätze.

4 Luxemburg: TALI mit „Fighter“

Als Luxemburg zuletzt am ESC teilnahm, war TALI noch gar nicht geboren. Das war 1993. Nun also nach mehr als 30 Jahren das Comeback – viele nostalgieverliebte Fans wird es freuen.

Doch was soll man nun mit dem Beitrag anfangen? Viel falsch ist daran nicht, überraschend aber auch nicht. Der französisch-englische Text ist dünn („I know you’re a fighter“), TALI bleibt blass, die ständig eingeblendeten Panther wirken albern. Was bleibt, ist in diesem Jahr die Freude über Luxemburgs Rückkehr.

5 Niederlande: Joost Klein mit „Europapa“ (disqualifiziert)

Bis zum Samstagmittag stand nicht fest, ob der Niederländer Joost Klein wirklich beim Finale auftreten darf. Am Samstagmittag, wenige Stunden vor Show-Beginn dann die Eilmeldung: Klein ist disqualifiziert. Der Grund: Hinter der Bühne soll es einen körperlichen Angriff auf eine TV-Mitarbeiterin gegeben haben.

Damit sind die Niederlande für dieses Jahr raus. Schade, denn Kleins Song „Europapa“ ist ein Kleinod der Freude und positiven Botschaft im diesjährigen Wettbewerb.

6 Israel: Eden Golan mit „Hurricane“

Man kann schon etwas Mitleid mit Eden Golan haben. Gerade erst 20 Jahre alt und plötzlich in einem Strudel zwischen einem Krieg, Boykottforderungen und Hass. Israels Teilnahme am ESC war schon oft ein Politikum – noch nie aber so sehr wie in diesem Jahr.

Betrachtet man nur den Song und den Auftritt, gehört Eden Golan sicher zum besten, was der Wettbewerb in diesem Jahr zu bieten hat. Eine kraftvolle Pop-Ballade, die berührt und im Kopf bleibt.

7 Litauen: Silvester Belt mit „Luktelk“

Läuft da was? Das war wahrscheinlich die häufigste Frage, die Litauens Kandidat Silvester Belt in den vergangenen Tagen gestellt bekam. Immer wieder wurden in sozialen Netzwerken Videos geteilt, auf denen er sehr vertraut mit Nemo aus der Schweiz zu sehen ist.

Gerade bei den jüngeren und sehr jungen ESC-Zuschauern wird Silvester Belt seine Fans finden. Song und Show wirken, als habe mal jemand kurz die Tür zum angesagtesten Club der Stadt geöffnet.

8 Spanien: Nebulossa mit „Zorra“

Wenn sich katholische Bischöfe öffentlich über einen ESC-Beitrag ärgern, dann lohnt es sich hinzusehen. Jose Ignacio Munilla, Bischof der Mittelmeerregion Alicante, ist überzeugt, dass viele sensible Menschen schockiert sind über den spanischen Beitrag. Tatsächlich gibt es hier viel nackte Haut und Männer in Lack-Dessous.

Doch auch der Text hat es in sich. „Zorra“ bedeutet so viel wie Schlampe. Der Song soll eine feministische Hymne sein für Frauen, die sich nichts vorschreiben lassen wollen. Das gefällt sicher nicht jedem. Dem offenen ESC-Publikum aber sicher schon.

9 Estland: 5MIINUST x Puuluup mit „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

Die Volkshochschul-Sportgruppe „Bewegung mit Klang“ macht einen Ausflug. Den Eindruck kann man jedenfalls haben, wenn die sechs Männer ihren eigenwilligen Tanz präsentieren. Ihr Song bedeutet übersetzt etwa: Über (diese) Drogen wissen wir (doch) nichts. Darin versteckt sind so lyrische Perlen wie „Du beherrschst meinen Körper wie einen Küchenherd“ oder „Enten sind klein, aber Mohnblumen sind so groß“.

Aber Vorsicht: Wer Estland als reinen Quatsch abtut, könnte sich am Ende wundern. Das Halbfinale haben sie gemeistert und die Arena in Malmö dabei ordentlich zum Feiern bekommen.

10 Irland: Bambie Thug mit „Doomsday Blue“

Es ist kein Jahr für Geistliche. Wie schon der spanische Beitrag zog auch Bambie Thug – übrigens neben Nemo die zweite non-binäre Person im Wettbewerb – den Unmut der katholischen Kirche auf sich. Manche irischen Priester witterten Satanismus, eine Petition forderte die Absetzung.

Tatsächlich könnten Teile des Auftrittes sanfte Gemüter verstören. Doch wie kaum ein anderer Beitrag erzählt „Doomsday Blue“ auf der Bühne eine Geschichte. Von Liebe, Verrat, Hass – und ja, ganz offensichtlich am Ende auch Tod. Dieser Beitrag mit Elementen aus Pop, Punk und Gothic wird seine Fans finden.

11 Lettland: Dons mit „Hollow“

Da hilft auch ein metallenes Muskelshirt mit eingravierten Bauchmuskeln nichts – Sänger Dons bleibt bieder wie ein Sachbearbeiter. Professionell arbeitet er seinen Auftritt ab. In Lettland gehört er zu den größten, beim ESC wird er nicht in Erinnerung bleiben.

12 Griechenland: Marina Satti mit „ZARI“

Gleich neun Autorinnen und Autoren waren am griechischen Beitrag in diesem Jahr beteiligt. Sängerin Marina Satti sagt, der Song soll das moderne und das traditionelle Griechenland miteinander verbinden. Herausgekommen ist discotaugliche Folklore mit Elementen griechischer Volkstänze wie dem Syrtos.

In der Heimat erwartet man von Satti nichts anderes als Platz 1. Vielleicht kann sie tatsächlich ein Wörtchen mitreden, für ganz oben reicht es aber nicht.

13 Vereinigtes Königreich: Olly Alexander mit „Dizzy“

War der ESC jemals homoerotischer? Offenbar gefangen mit vier halbnackten Boxern wälzt sich Olly Alexander durch eine Mannschaftsdusche. Ein Auftritt wie es aus einem Fetisch-Traum.

Alexander ist der vielleicht bekannteste Teilnehmer am diesjährigen Wettbewerb: Internationale Charterfolge mit seiner Band „Years & Years“, dazu gefragter Schauspieler in seiner Heimat. Mit „Dizzy“ wird Alexander auch beim ESC vorne mitmischen.

14 Norwegen: Gåte mit „Ulveham“

Alle Freunde traditioneller Musikinstrumente werden sich über Gåte freuen. Hier gibt es unter anderem eine Nyckelharpa zu hören, eine Schlüsselfidel. Auch sonst erinnert dieser Beitrag an vergangene Zeiten. Sehr, sehr lange vergangene Zeiten.

Die Folk-Rock-Band erzählt eine mittelalterliche norwegische Ballade. Oder sagen wir: schreit. Auch solche Auftritte haben ja Tradition bei ESC. Und es hätte auch irgendwie stimmig sein können, wenn sich nicht irgendwann die zwei hysterisch tanzenden Gitarristen nach vorne drängeln. Norwegen wird sich eher im hinteren Tableau wiederfinden.

15 Italien: Angelina Mango mit „La noia“

Mit einem Lied mit dem Titel „Die Langeweile“ beim ESC anzutreten, dazu gehört schon was. Angelina Mango besingt den Wagemut, um der Langeweile zu entfliehen, die unser aller Leben zwischen Geldverdienen und damit prahlen erfasst hat.

Der Song ist durchaus eingängig. Eine moderne, mit südamerikanischen Klängen gewürzte, Pop-Nummer. Doch Kostüme, Auftritt und Kulisse wirken irgendwie lieblos. Wie ein Sturm fegt Italien über die Bühne – und ist dann schon wieder vergessen.

16 Serbien: Teya Dora mit „Ramonda“

Einsam sitzt Teya Dora auf einem Felsen mitten im Meer – und dann zieht auch noch ein Gewitter auf. Man hat es nicht leicht. „Wehe dem, der allein ist“, singt sie. Gute Laune gibts woanders.

Ihr Song „Ramonda“, zu Deutsch „Felsenteller“, erzählt von Serbien nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch von Hoffnung. Das Problem ist nur: Die wenigsten ESC-Zuschauer verstehen den Text. Und musikalisch hat der Beitrag dann doch nicht genug zu bieten.

17 Finnland: Windows95man mit „No Rules!“

Apropos gute Laune. Finnland ist der Gegenentwurf zum serbischen Beitrag. Und es ist das vielleicht größte Rätsel beim diesjährigen ESC: Steht Teemu von „Windows95Man“ wirklich ohne Schlüpfer auf der Bühne? Jedenfalls macht es Spaß, den beiden zuzusehen – viele 90er-Jahre Referenzen inklusive (wie viele finden Sie?). Finnland zeigt mal wieder, wie es geht: Wenn schon durchgeknallt, dann bitte konsequent.

18 Portugal: iolanda mit „Grito“

So ein bisschen verhält es sich mit dem portugiesischen Beitrag wie mit dem deutschen: Es ist gar nichts falsch daran und trotzdem fehlt etwas. Wie viele Songs aus Portugal trägt auch „Grito“ eine Grundschwere in sich, da helfen auch die weißen Kostüme nichts. Mit einem Platz im unteren Mittelfeld könnte man zufrieden sein.

19 Armenien: LADANIVA mit „Jako“

Ladaniva feiern – und das Publikum in der Halle feiert mit. Erreicht das auch die Zuschauer am Fernseher? Die Armenier fallen auf – und das ist ja schon mal gut. Durch ihre bunte Bühne, durch ihre gute Laune, durch den vielseitigen Mix verschiedener musikalischer Einflüsse. Da ist etwas Balkan, etwas Indien, etwas Reggae, etwas Frankreich. Dass das ganze manchmal ins Alberne zu kippen droht, geschenkt. Ladaniva wird vielleicht nicht den ESC gewinnen, aber sicher ein paar neue Fans.

20 Zypern: Silia Kapsis mit „Liar“

Man könnte Silia Kapsis für die Schwester der griechischen Kandidatin Marina Satti halten, so ähnlich sind sich beide Frauen und vor allem ihre Auftritte. Aber gut, es sind halt ganz klassische ESC-Zutaten: Eine junge Frau singt sich frei von einer alten Liebe, dazu Beats und eine professionelle Choreografie, fertig. Aber ob das noch reicht?

21 Schweiz: Nemo mit „The Code“

Es ist schon faszinierend, wie gut dieser Auftritt funktioniert. Eine Person, eine übergroße Drehscheibe, mehr braucht es nicht. Na gut, die Stimme, die Ausstrahlung und der eingängige Song helfen auch. Für viele Fans und Buchmacher ist die Schweiz in diesem Jahr der Topfavorit. Zu Recht!

Nemo könnte die erste offen non-binäre Person sein, die den ESC gewinnt. Nemo hat das Zeug, zu einer ESC-Ikone zu werden!

22 Slowenien: Raiven mit „Veronika“

Einen richtigen Skandal hat dieser Beitrag in Slowenien ausgelöst. Nachdem Raiven als Kandidatin ausgewählt worden war, gab es Kritik am intransparenten Verfahren. Als sich sogar die Kommission für Korruptionsbekämpfung einschaltete, trat der zuständige Unterhaltungschef zurück.

Raiven ist noch da. Und erzählt die Geschichte von Veronika von Deschenitz, die als Hexe angeklagt war und schließlich ertränkt wurde. Puh. Immerhin, das Halbfinale hat Raiven überstanden – auch schon ein Erfolg.

23 Kroatien: Baby Lasagna mit „Rim Tim Tagi Dim“

Ja, er nennt sich wirklich so: Baby Lasagna. Marko Purišić, wie er eigentlich heißt, durfte in Kroatien nur als Nachrücker am Vorausscheid teilnehmen, gewann und mauserte sich zu einem ESC-Favoriten.

Und das mit dem Sieg könnte tatsächlich gelingen. Der charismatische Kroate hat einen eingängigen Song, der sich auch über Social Media ideal verbreiten lässt, hat Textzeilen, die zum Mitgrölen einladen, weiß, wie er die Fans begeistert – und präsentierte sich in Malmö als höflicher, fast schüchterner Künstler. Er ist ganz vorne mit dabei!

24 Georgien: Nutsa Buzaladze mit „Firefighter“

Platz 9 - das ist das bislang beste georgische Ergebnis beim ESC. In diesem Jahr wollte man nicht dem Zufall überlassen und engagierte mit Nutsa Buzaladze eine Sängerin, die schon den USA durch Castingshows und Auftritte Bekanntheit erlangt hat. Dazu holte man ein ESC-erfahrenes Autorenteam.

Herausgekommen ist eine treibende Pop-Nummer, die mit Griechenland und Zypern um Fans und Punkte kämpfen muss. Ob das wirklich besser als Platz 9 wird?

25 Frankreich: Slimane mit „Mon Amour“

Manchmal haben die kleinsten Dinge die größte Wirkung. Der Moment, wenn Slimane einige Schritte vom Mikrofon weggeht und einige Zeilen a-Capella in die Arena ruft, ist einer der magischen Momente dieses Wettbewerbs. Es ist neben „Hurricance“ die stärkste Ballade in diesem Jahr.

26 Österreich: Kaleen mit „We will rave“

Kurz könnte man glauben, man sei schon auf der After-Show-Party. Österreich macht zum Abschluss noch mal ordentlich Lärm. Das könnte so auch in vielen Berliner Clubs laufen. Für die oberen ESC-Plätze wird es aber nicht reichen.