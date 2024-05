Alles ist politisch, oder? Die fünf Lehren aus dem ESC

Die Schweiz hat erstmals seit 1988 wieder den Eurovision Song Contest gewonnen. Nemo schaffte es mit dem Song „The Code“ ganz nach vorne, vor Kroatiens Baby Lasagna sowie Alyona Alyona und Jerry Heil aus der Ukraine.

Doch es ist nicht das Ergebnis, dass diesen Wettbewerb außergewöhnlich gemacht hat. Es waren die Umstände. Der Gaza-Krieg, die Boykottforderungen gegen die Teilnahme Israels, die als antisemitisch verschriene Gastgeberstadt Malmö, die Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern, die Diskussionen um politische Songtexte und schließlich die Disqualifikation der Niederlande vom Finale aufgrund polizeilicher Ermittlungen gegen Sänger Joost Klein.

Hintergrund waren laut dem niederländischen TV-Sender Avrotros Vorwürfe, Klein habe eine aggressive Geste gegenüber einer Kamerafrau gezeigt. Der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk reichte eine offizielle Beschwerde gegen den Beschluss ein.

Doch was bleibt nach alledem von diesem ESC?

Lehre 1: Alles ist politisch

Noch kurz vor dem Finale versuchten Demonstranten den ESC zu stören. Vor der Halle protestierten sie gegen die Teilnahme Israels – unter ihnen auch Aktivistin Greta Thunberg, die schon am Donnerstag mit mehr als 10.000 Menschen durch die Innenstadt von Malmö zog. Gerufen wurden dort auch offen israelfeindliche Parolen wie „Israel wird untergehen“.

Noch kurz vor dem ESC-Finale am Samstag blockierten Demonstranten die Zugänge zur Halle in Malmö. © AFP/ANDREAS HILLERGREN

Doch mit den Protesten ist der ESC auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Gerade der Konflikt Israel/Palästina emotionalisiert. Die Frage ist, ob die Proteste den ESC als aktuelle Projektionsfläche betreffen, so wie fast jedes Großereignis, oder ihn als Institution. Letzteres scheint noch nicht der Fall zu sein.

Lehre 2: Die EBU hat ein Problem

Über Jahrzehnte war die Europäische Rundfunkunion EBU der große, geheimnisvolle Geist hinter dem Song Contest. Malmö, die Proteste, der Ausschluss der Niederlande, die Buh-Rufe für EBU-ESC-Chef Martin Ostergard im Finale haben gezeigt: So kann es nicht weitergehen.

Das Ergebnis 1. Schweiz (591 Punkte) – Nemo mit „The Code“ 2. Kroatien (547 Punkte) – Baby Lasagna mit „Rim Tim Tagi Dim“ 3. Ukraine (453 Punkte) – Alyona Alyona & Jerry Heil mit „Teresa & Maria“ 4. Frankreich (445 Punkte) – Slimane mit „Mon Amour“ 5. Israel (375 Punkte) – Eden Golan mit „Hurricane“ 6. Irland (278 Punkte) – Bambie Thug mit „Doomsday Blue“ 7. Italien (268 Punkte) – Angelina Mango mit „La Noia“ 8. Armenien (183 Punkte) – Ladaniva mit „Jako“ 9. Schweden (174 Punkte) – Marcus & Martinus mit „Unforgettable“ 10. Portugal (152 Punkte) – Iolanda mit „Grito“ 11. Griechenland (126 Punkte) – Marina Satti mit „Zari“ 12. Deutschland (117 Punkte) – Isaak mit „Always On The Run“ 13. Luxemburg (103 Punkte) – Tali mit „Fighter“ 14. Litauen (90 Punkte) – Silvester Belt mit „Luktelk“ 15. Zypern (78 Punkte) – Silia Kapsis mit „Liar“ 16. Lettland (64 Punkte) – Dons mit „Hollow“ 17. Serbien (54 Punkte) – Teya Dora mit „Ramonda“ 18. Großbritannien (46 Punkte) – Olly Alexander mit „Dizzy“ 19. Finnland (38 Punkte) – Windows95man mit „No Rules“ 20. Estland (37 Punkte) – 5Miinust x Puuluup mit „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ 21. Georgien (34 Punkte) – Nutsa Buzaladze mit „Fire Fighter“ 22. Spanien (30 Punkte) – Nebulossa mit „Zorra“ 23. Slowenien (27 Punkte) – Raiven mit „Veronika“ 24. Österreich (24 Punkte) – Kaleen mit „We Will Rave“ 25. Norwegen (16 Punkte) – Gåte mit „Ulveham“

Die EBU muss sich stärker als Partner zeigen, deutlicher als bisher erklären, warum manche Länder teilnehmen und andere nicht. Die EBU muss sich stärker als Dienstleister verstehen – und das ist immer schwierig für Organisationen, die wie eine Behörde geführt werden. Aber der Schatz, den die EBU mit dem ESC und seinem Fankreis hat, muss gepflegt werden.

Alle Proteste ausblenden, so zu tun, als würde man nichts hören und sehen – das kann nicht die Zukunft sein.

Lehre 3: Malmö war der falsche Ort

Würde die dortige Avicii-Arena nicht gerade renoviert, der ESC hätte sicher in Stockholm stattgefunden. Doch am Ende wurde es Malmö, eine Stadt so groß wie Bochum – und international als antisemitische Hochburg bekannt.

Sicher hätte es auch an anderen Orten Demonstrationen gegen Israel gegeben. Aber in Malmö fiel der Protest auf besonders fruchtbaren Boden, wie Berichte aus der dortigen jüdischen Gemeinde belegen. Und auch wenn sich der Angriff der Hamas auf Israel und der anschließende Gaza-Krieg erst nach der Vergabe nach Malmö ereigneten, hätte man vieles erahnen können.

Lehre 4: Qualität setzt sich durch – und die richtige Botschaft

Sieger-Act Nemo galt schon lange vor dem Finale als Favorit, genauso wie der Kroate Baby Lasagna. Eigentlich ein sicheres Zeichen für eine Bruchlandung der beiden im Finale. Diesmal nicht. Das liegt zum einen an der unbestreitbaren Qualität ihrer Beiträge. Gesang, Musik, Performance waren erstklassig.

Es wäre aber naiv zu glauben, es gäbe nicht noch einen anderen Grund. Nemo ist die erste offen non-binäre Person, die den Contest gewonnen hat. Die Community-Flagge beim Einmarsch war noch mal ein deutliches Zeichen. Diese Offenheit brachte viele Sympathien für Nemo in der großen LGBTQ+-Community des Contest.

Nemo kam mit der Flagge, die die non-binäre Community repräsentiert, in die Halle. © AFP/TOBIAS SCHWARZ

Gleichzeitig äußerte sich Nemo, genauso, wie Baby Lasagna zurückhaltend zu den Protesten und Demonstrationen. Die Begleitumstände mit der Diskussion um Israel hätten Nemo „wirklich traurig“ gemacht. „Ich hoffe, der Contest hält, was er verspricht, und setzt sich für Frieden ein“, sagte Nemo.

Und hatte auch einen recht schlichten, womöglich aber zielführenden Tipp: „Wir müssen einfach miteinander sprechen.“

Lehre 5: Es gibt noch Hoffnung

Dass es trotz aller Proteste offenbar keine Verletzten unter den Fans gegeben hat und auch Israels Teilnehmerin Eden Golan unversehrt blieb und ungestört auftreten konnte, ist eines der besten Ergebnisse dieses ESC.

Israels Eden Golan erreichte einen starken fünften Platz. © dpa/Jens Büttner

Und noch etwas zeigte sich: Die ESC-Zuschauer sind in ihren Entscheidungen noch nicht so politisiert und aufgewühlt wie man angesichts der Proteste hätte erwarten können. Der fünfte Platz für Israel und ein starkes Ergebnis beim Publikumsvoting sind der Beweis.

Die Schweiz wird nächstes Jahr die Chance bekommen, es besser zu machen. „Es ist eine große künstlerische und touristische Chance, der Welt zu zeigen, was die Schweiz ausmacht, und es liegt nun an uns, diese Herausforderung gemeinsam anzunehmen“, teilte der Generaldirektor des Medienhauses SRG, Gilles Marchand, am Sonntag mit. Als mögliche Austragungsorte haben sich am Sonntag schon Genf und Basel gemeldet.