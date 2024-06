„An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde“ Tijan Sila erhält Ingeborg-Bachmann-Preis 2024

Als am vergangenen Mittwoch dieses 48. Ingeborg-Bachmann-Preislesens mit Ferdinand Schmalz’ „Hoppla, die Leberwurst“-Rede eröffnet wurde, war man einigermaßen überrascht: Es herrschte großes Gedränge im Ingeborg-Bachmann-Park, wie die kleine Rasenfläche vor dem Klagenfurter ORF-Studio seit ein paar Jahren großspurig heißt.

Oder, um es wie früher zu sagen, bevorzugt in Großbuchstaben: Es waren ALLE da. Die Abgesandten von den einschlägigen literarischen Verlagen, die Kollegen und Kolleginnen von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern, die in Folge kaum aus dem ORF-Studiogebäude herauszukommen schienen, und auch jene von den überregionalen und regionalen Feuilletons, manche von ihnen gleich zu zweit.

Die Bachmann-Preise Ingeborg-Bachmann-Preis (mit 25.000 Euro dotiert): Tijan Sila

Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro): Denis Pfabe

Kelag-Preis (10.000 Euro): Tamara Stajner

3-Sat-Preis (7500 Euro): Johanna Sebauer

BKS Bank-Publikumspreis (7000 Euro): Johanna Sebauer

Nachdem ein paar Tage zuvor der SWR verkündet hatte, mal wieder zwei Literatursendungen einzustellen, Denis Schecks „Lesenswert“ und die dazugehörige Talkrunde „Lesenswert Quartett“, bekam dieses geschlossene Auftreten in Klagenfurt fast demonstrativen Charakter.

Ein Leuchtturm des Literaturbetriebs

Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, der nicht nur wegen der Corona-Jahre, sondern auch zuvor immer mal wieder auf der Kippe stand, der angezweifelt, dessen Bedeutung infrage gestellt wurde, dieser Wettbewerb wirkt jetzt wie ein Leuchtturm, um den sich alle scharen, so wie er da in der zerrupften Literaturlandschaft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios steht.

Drei Tage Literatur und Literaturkritik live im Fernsehen, plus die sonntägliche Preisverleihung nach den Lesungen, dazu die Beiträge und Gespräche über Bücher und Literatur in den Pausen – der Bachmann-Wettbewerb ist gleichermaßen Medien- und Literaturereignis. Und er dürfte in den folgenden Jahren angesichts der Kahlschläge drumherum an Wichtigkeit zunehmen.

So denn die Gewaltigen der Kärntner Politik, des ORF und der Sponsoren, das ist natürlich auch die Voraussetzung, ihre alljährlichen Treueworte halten und die Finanzierung der nicht unaufwändigen Literaturshow gewährleisten.

Wobei es „Show“ nur auf der medialen Oberfläche trifft. Der Jahrgang dieses Wettbewerbs war ein guter, es gab kaum einen wirklichen Ausfall. Dabei fiel auf, besonders im Vergleich zum vergangenen Jahr mit fast durchweg aus der Ich-Perspektive erzählten Texten, dass der Trend wieder weg vom Autofiktionalen zu gehen scheint.

Der Mut zur Fiktion war erkennbar, auf welchen autobiografischen Umwegen auch immer diese zustande gekommen ist. Es gab ungewöhnliche, vielfältige Perspektiven, sprechende Schwellen und Wände, personifizierte Ängste, Bücher und Zeitungen, fragmentierte Sprechakte. Viel du, wir, sie und Reisen in familiäre Vergangenheiten. Wenig gerade, eben, jetzt, null Pop.

Die Jury diskutierte ebenfalls auf schon gewohnt hohem literaturkritischen Niveau, mit der einen oder anderen Ausnahme: die oft übertreibende, gern ihre Emotionen, ihr Mitgefühl nach der Lektüre der Texte verbalisierende Mithu Sanyal. Und der etwas blasse Jury-Neuling Laura de Weck, die zumeist auf Aktualität und Zeitgenossenschaft der Texte abhob.

Bisweilen vergaß die Jury auch nicht, insbesondere der neue Vorsitzende Klaus Kastberger, dass Literaturkritik hie und da unterhaltsam sein darf. Kastberger sagte in einer Diskussion schon mal, wie seltsam er die Pappkäsehüte der niederländischen Fans bei der Fußballeuropameisterschaft finde.

Oder dass er in der Mittagspause immer in ein Gurkenglas greife, wegen des „Gurkerl“-Textes von Johanna Sebauer. Oder dass er sich bei einem Text schlichtweg „gelangweilt“ habe, wie bei dem von Denis Pfabe.

Nach dem Käse die Gurke

Dieser Text, „Die Möglichkeit einer Ordnung“ überschrieben, ist durchweg in einem Baumarkt angesiedelt und bekam trotz Kastbergers Gelangweiltsein für seine geschlossene, einen Baumarkt zu einem geradezu metaphysischen Ort machende Erzählung den Deutschlandfunk-Preis zugesprochen: ein Mann, sein familiäres Unglück, sein Mäandern zwischen Wirklichkeit und Fantasie.

Mehr als die Hälfte der Texte schien nach den Diskussionen preiswürdig zu sein. Verwunderlich erscheint, dass Henrik Szántó ohne Preis blieb mit seinem Text über ein Haus, dessen Wände und Räume die Geschichte seiner Bewohner erzählen; ein schöner Patrforce-Ritt durch Zeiten und Räume.

Fast folgerichtig war es, auch nach der offenkundigen Jury-Begeisterung am ersten Lesetag, dass der profilierteste Autor dieses Wettbewerbs, Tijan Sila, zum Bachmann-Preissieger 2024 gekürt wurde. Sila, 1981 in Sarajevo geboren, ist Autor von vier Romanen. Mit seinem Text „An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde“ ist er deren partieller Klasse und ihrem Stoff treu geblieben.

Zweimal Jugoslawienkriege

Wie der Titel sagt, geht es um die Mutter des Erzählers und auch den Vater. Sie mussten während der jugoslawischen Zerfallskriege ihre bosnische Heimat verlassen und verloren darüber ihre psychische Gesundheit.

Auf engstem Raum erzählt Sila umfassend von Krieg, Vertreibung und dem dadurch verursachten Leid, gipfelnd in der Devise des Sohnes, „Ostani. Tu. Ostani tu“ auf Bosnisch, „Bleib da. Bleib da“ auf Deutsch. „Die Furcht auseinanderzubrechen, überlebte meinen Krieg, und mein Mantra machte meinen Spracherwerb mit.“

Tamara Stajner, 1987 in Slowenien geboren, erreichte den dritten Platz, im Grunde mit einem typischen, leise erzählten, sprachlich präzisen, den Tränen während der Lesung Stajners nach zu urteilen autobiografischen Klagenfurt-Text.

Er handelt von einer problematischen Mutter-Tochter-Beziehung und wie sich die Kriege auf dem Balkan seit den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in die Familien eingeschrieben haben.

Die Welt hat diesen Wettbewerb nötig

Dass Johanna Sebauer mit ihrer Mediensatire „Das Gurkerl“ den Publikumspreis und den 3-Sat-Preis gewinnen konnte, verstand sich bei den vielen Lachern während ihrer Lesung fast von selbst.

Allerdings muss man sagen: So unterhaltsam Sebauers Text ist, so geschickt sind die kleinen und großen Verweise auf die öffentlich-medialen Erregungseruptionen untergebracht: Das Gurkerl, das am Anfang von allem steht, „Saure-Gurken“-Zeit, haha, oje, bildet kongenial die Größe von Sebauers Text ab. Schnell gelesen, schnell vergessen.

Ein Preis für Olivia Wenzel, Miedya Mahmod und Henrik Szánto sowieso hätte dieser Bachmann-Preis-Ausgabe schon auch gut zu Gesicht gestanden. Damit wäre in jedem Fall seine ästhetische und stoffliche Vielfalt besser abgebildet worden. Da fehlte der Mut, oder es knirschte in der Jury.

Die Welt hat nicht unbedingt, auch nicht für flüchtige Augenblicke, ein anderes Gesicht bekommen nach diesen 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur, wie sich das Ferdinand Schmalz am Mittwoch am Ende seiner „Leberwurst“-Rede gewünscht hatte.

Die Welt aber hat – vorzugsweise die Literaturwelt, die Medienwelt – diesen Wettbewerb weiterhin sehr nötig. Die 48. Ausgabe mit ihren durchaus zahlreichen ästhetischen Positionen war ein Versprechen auf die Zukunft.