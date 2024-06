Anne Imhofs Bregenzer Selbstfindungen Die mit der Kamera tanzt

Manchmal kann die Technik nützliche Dienste leisten. Für Anne Imhof war es segensreich, als die ersten Camcorder auf den Markt kamen und ihr halfen, sich selbst auf ganz neue Weise kennenzulernen, ihren Körper und Lebensraum. Indem sie allerhand Posen und Grimassen erprobte oder mit ihrem Spiegelbild kokettierte, half ihr der distanzierende Blick durch die Kamera, die eigene Identität besser zu begreifen.

„Es war eine Zeit, die von Selbstzweifeln geprägt war“, erzählt Anne Imhof nun im Kunsthaus Bregenz, das mit der Ausstellung „Wish You Were Gay“ an die Anfänge ihres Künstlerdaseins führt.

Seitdem sie 2017 in Venedig auf der Biennale mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde, ist Anne Imhof eine gefragte Künstlerin. Nach Ausstellungen im Pariser Palais de Tokyo und dem Amsterdamer Stedelijk Museum zeigt sie in Bregenz nun eine andere Seite von sich, sie nennt es eine „persönliche Bestandsaufnahme“.

Und die beginnt bei der Videoarbeit „Maria“ von 2002, bei der Anne Imhof gegen die Kamera boxt, gegen „die Blicke von außen auf mich“, wie sie erzählt. Aber gleichzeitig sei es doch auch ein Kampf gegen sich selbst gewesen und ihre Verzweiflung, noch nicht den eigenen Platz in der Gesellschaft gefunden zu haben.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit sich selbst, half ihr damals, das eigene Begehren als queere Person zu verstehen. Die Musik weist bei der Videoarbeit den Weg: „West Side Story“. Anne Imhof identifizierte sich keineswegs mit Maria, sondern mit dem sie liebenden Mann.

Als die Künstlerin noch gegen sich selbst ankämpfte: das Video „Maria“ von 2002. © Markus Tretter, Courtesy of the artist/Galerie Buchholz/Sprüth Magers

So wie Anne Imhof damals eher linkisch als versiert um sich schlug, ahnt man, mit welchem Lebensgefühl die Künstlerin aufwuchs. Geboren wurde sie 1978 in Gießen. Sie wurde früh schwanger, lebte als allein erziehende Mutter in Frankfurt, machte Kampfsport, jobbte als Türsteherin in einem Technoclub und sang in der Band „Die Töchter aus gutem Hause“.

Aber sie sei auch ehrgeizig gewesen, sagt Imhof. Nachts arbeitete sie an ihrer Kunst – und ging schließlich an die Städelschule. Als sie 2012 den Absolventenpreis erhielt, war das der Beginn einer erstaunlichen Karriere.

Um ihre persönlich gefärbten Videos dieser frühen Jahre zu präsentieren, rückte Anne Imhof in Bregenz zunächst der markanten Architektur von Peter Zumthor zu Leibe. Sie wollte die gleichförmigen Grundrisse der drei Stockwerke aufbrechen, auch, um die Macht der Institution Museum infrage zu stellen. Deshalb hat sie die Räume mit sogenannten Crowd Barriers durchschnitten, die Menschenmassen auf Großevents in Schach halten. Sie taucht die Räume in farbiges Licht und hat im zweiten Stock sogar die Glasdecke geöffnet und einen Zwischenboden eingezogen, der auf Streben steht.

Die Ausstellung Wish Yor Were Gay, Ausstellung von Anne Imhof im Kunsthaus Bregenz, bis 22. September; Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr

Damit schreibt Anne Imhof letztlich „Faust“ fort, ihren Beitrag 2017 für die Biennale, als sie im Deutschen Pavillon einen Glasboden einzog und sich Akteure somnambul durch das Gebäude bewegten, während vor dem Gebäude Dobermänner in einem Zwinger Furcht verbreiteten. Auch im Kunsthaus Bregenz will Imhof Begrenzung und Beklemmung spürbar machen. Und doch stellt sich in den finsteren Räumen das Gefühl der Grenzen, des Eingeschlossenseins weniger physisch ein als eher auf einer abstrakten Ebene.

Die Bregenzer Ausstellung ist zu lapidar und summarisch, als dass sie einem breiten Publikum Zugang zu dem Werk von Anne Imhof ermöglichen wollte. Manche Arbeiten sprechen für sich – wie die Videoarbeit „Zebra“ von 2002, bei der Zebras begleitet von harschen Heavy-Metal-Sounds kämpfen, rennen, fliehen und die verwischten Bilder Verzweiflung und Wut der Kreatur spüren lassen. Auch die taufrischen Gemälde der Serie „Wish You Were Gay“ sind beredt: Sie lassen schemenhaft den Kopf einer Figur erkennen, die sich eine Pistole an den Kopf hält – und Suizidgedanken ebenso ahnen lassen wie das übermütige Spiel mit dem Tod.

Die Videoarbeiten der frühen 2000er-Jahre, bei denen Imhof sich mit Freundinnen in der Badewanne filmte oder dokumentierte, wie sie nachts durch die Straßen zogen, sind eher Ausdruck jugendlicher Experimentierlust als präzise künstlerische Statements. Sie werden flankiert von neuen monumentalen Wolkenbildern. Digital erzeugt und von Hand gemalt, lassen sie bei aller Schönheit an Gift- oder Atomkatastrophen denken. Mit einem Motorrad, dem Imhof den Titel „My Own Private Idahoe“ gegeben hat, spielt sie auf das queere Kino an. Dann wieder liegen auf einer Bank scheinbar achtlos abgelegte Sporttrikots.

So schlägt die Ausstellung in Bregenz einen Bogen von dem Mädchen, das aneckte und seine Identität suchte, hin zum Star, der sich in seinen Ausstellungen inzwischen alle Freiheiten erlauben darf.

Doch statt darauf zu setzen, dass derzeit jede Geste der Künstlerin als bedeutsam gilt, hätte ein kuratorischer Blick gutgetan – zumal Anne Imhof es selbst sagt, dass man als Künstler oft erst viel später verstehe, was man tut.