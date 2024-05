Appell zum Weiterschreiben Salman Rushdie sieht vielerorts die Meinungsfreiheit in Gefahr

Salman Rushdie und Roberto Saviano, zwei Autoren mit einem vergleichbaren Schicksal, sprachen letzten Freitagabend bei der Turiner Buchmesse über Gefährdungen der Freiheit des Wortes.

Beide leben seit Jahrzehnten unter Polizeischutz – Rushdie seit der Veröffentlichung seines Romans „Die Satanischen Verse“ 1989. Den wertete der iranische Regent Ajatollah Khomeini als Gotteslästerung und Beleidigung des Propheten, formulierte eine entsprechende Fatwa, sprich, eine im islamischen Recht übliche Rechtsempfehlung.

In diesem Fall: die Todesstrafe. Über den Rundfunk rief er seine Glaubensbrüder offen dazu auf, das Urteil an dem Schriftsteller zu vollstrecken. Zahlreiche Attentate bezogen sich seitdem auf das Buch, Rushdie selbst wurde erst 2022 bei einem Messerangriff in New York lebensgefährlich verletzt, verlor dabei ein Auge.

Nicht ganz so lange steht Saviano unter Polizeischutz: 2006 erschien sein dokumentarischer Roman „Gomorrha“, in dem er die Verwicklungen der mächtigen neapolitanischen Mafia, „Camorra“, mit lokaler wie internationaler Politik und der Baubranche offenlegte. Und dabei Gewalttaten bis hin zu Morden zu ihr zurückverfolgte, „Geschäftszweige“ wie die illegale Giftmüllentsorgung und das Fälschen von Markenkleidung in großem Stil anprangerte. Morddrohungen und mindestens ein vereitelter Anschlag auf sein Leben waren die Folge.

Freitagabend in Turin: Roberto Saviano, italienischer Schrifsteller (l), Salman Rushdie (r), britisch-indischer Autor, stehen bei einem gemeinsamen Auftritt auf der Buchmesse auf der Bühne. © dpa/Christoph Sator

Zwei mit schwierigen politischen Beziehungen

Und noch eines haben beide Autoren gemein: In Rushdies Heimatland, Indien, wurde der Import – obgleich nicht der Besitz – von „Die Satanischen Verse“ bereits 1989 verboten. Schon zuvor war Rushdie aufgrund eines Satzes in seinem Booker-Preisträgerbuch, „Mitternachtskinder“, mit der Premierministerin Indira Gandhi aneinandergeraten, die auf dem Rechtsweg anstrebte, eben diesen Satz aus zukünftigen Ausgaben zu streichen.

Und auch Saviano musste sich erst 2020 wegen Verunglimpfung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor Gericht verantworten – Innenminister Matteo Salvini, der sich ebenfalls beleidigt sah, drohte zudem, Saviano den Polizeischutz zu entziehen.

Beide haben also nicht nur jene Gefahren zu fürchten, die sich unmittelbar auf ihre literarischen Texte beziehen – religiöse Fanatiker bei Rushdie, die Mafia bei Saviano –, sondern pflegen auch schwierige politische Beziehungen zu jenen Regierungen, von denen sie Schutz erwarten können.

Saviano spielte schon 2008 öffentlich mit dem Gedanken an seine Auswanderung wegen mangelnder Sicherheit. Rushdie war dagegen schon als Jugendlicher, also lange vor seiner ersten Veröffentlichung, nach England ausgewandert, um die Jahrtausendwende dann in die USA.

Autoritäre und Populisten fürchten die schreibende Zunft

Bereits 2008 teilten sich beide erstmals eine Bühne, sprachen auf Einladung des Nobelpreiskomitees über „Das freie Wort und die gesetzlose Gewalt“ in Stockholm. Um die Freiheit des Wortes, sprich Presse- und Meinungsfreiheit, ging es Freitagabend auch auf dem Podium in Turin.

Es ging darum, wie autoritäre Regime und Populisten wie Donald Trump Journalisten immer wieder als „Feinde des Volkes“ bezeichneten, wie eine schon historische Angst vor intellektuellem Gegenwind sich in der Untergrabung der Demokratie äußerte. Während Saviano es, Berichten zufolge, in diesem Gespräch bei Fragen beließ, appellierte Rushdie, wie er es seit vielen Jahren tut, an Schreibende, sich nicht einschüchtern zu lassen.

Er stellte dabei auch seinen aktuellen Roman „Knife“ (deutsch: Messer) vor, in dem er jene beinahe tödliche Messerattacke vom August 2022 literarisch verarbeitet, bei der der damals 24-jährige Attentäter Hadi Matar gar nicht genau wusste, warum er tat, was er tat. Denn gelesen hat er „Die Satanischen Verse“ offenbar nicht. Ein schlechtes Leben soll er aber geführt haben. Rushdie habe ihm in seinem Buch ein besseres Leben erfunden. Dies, so lässt sich das deuten, ist die Macht der Literatur: ein Trauma umzukehren, von Zuständen, denen man hilflos ausgeliefert ist, Besitz zu ergreifen.

Auch in Berlin stellt Salman Rushdie das Buch demnächst vor: Am Donnerstag, 16.5. um 19 Uhr ist er zu Gast im Deutschen Theater, wo er mit Marie Kaiser und Thomas Böhm spricht, Ulrich Matthes aus der deutschen Übersetzung liest. Am Freitag, 17.5., ist er zudem neben Juli Zeh und Deniz Yücel Gast im Literarischen Quartett im ZDF.