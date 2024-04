Architekturutopien Die verlorene Zukunft

Einige werden sich erinnern: Um 1992 herum gab es einen Riesenstreit in Berlin, ob der Reichstag wieder eine Kuppel erhalten solle. Der Brite Norman Foster hatte den Wettbewerb mit einem für seine Technikbegeisterung typischen Riesen-Tankstellendach gewonnen. Der Spanier Santiago Calatrava schlug dagegen eine Kuppel vor, die, typisch für ihn, ausgesehen hätte, als sei sie aus Walfischknochen konstruiert.

Der Bundestag setzte, auch dank der klugen Interventionen des Architekturhistorikers Michael Cullen zugunsten dieses traditionellen Symbols der Macht, einen Kompromiss durch: die von Foster entworfene Kuppel, auf der man wandeln kann. Sie wurde zur Ikone der neuen bundesdeutschen Demokratie. Und es begann die Dauerdebatte, ob Foster nicht doch bei Calatrava abgekupfert habe.

Nikolaus Bernau staunt über gigantomanische Bauten im spanischen Valencia

Ich dachte daran beim Anblick des von den Österreichern Coop Himmelb(l)au entworfenen Riesenmuseums am Zusammenfluss von Saône und Rhône in Lyon, und dann wieder in Valencia angesichts des gigantischen Calatrava-Stadtviertels. Architekturen, die zu ihrer Entstehungszeit weltweit gefeiert wurden. Sie faszinieren auch heute noch, auf den ersten, sogar zweiten Blick. Phänomenale Konstruktionen, elegant geschwungen, mit langen Linien, schimmernd im abendlichen Sonnenlicht, dramatischen Durchblicken. Ganz große Oper. Und doch ...

Die Ökobilanz dieser Bauten muss grauenhaft sein. So viel hochenergetischer Beton und Stahl, der einfach nur steht, um zu stehen, die irrwitzige Verdunstungsquote der flachen, schnell aufgeheizten Spiegelwasserteiche, die trotz der vielen Touristen lachhaft niedrige Nutzung.

Die wie ein Riesenhai aussehende Oper in Valencia ist ausweislich ihres Spielplans nur ansatzweise ausgelastet, in den gleich Riesengürteltieren lagernden Museen in Lyon und Valencia ist das Verhältnis Mensch-Ausstellungsplatz pro Objekt-umbauter Raum extrem luftig. Alles badet in der Sonne, man sehnt sich schnell nach Schatten, nach weniger Demonstration von Architektur, mehr Aufenthaltsqualität. Wenn sich Menschen unter Brücken versammeln müssen, ist das selten ein positives Zeichen, seien sie auch herrlich geschwungen.

Sicher, der Reichstag ist weit weniger pathetisch. Aber er erscheint auch nicht aus der Zeit gefallen, nicht nur touristisches Monument zu sein. Vor fast genau 25 Jahren, am 19. April 1999 nämlich, wurde das Haus vom Bundestag übernommen, das Parlament kam in Berlin an. Ein historisches Datum der bundesdeutschen Demokratie – und ihrer so angenehm nüchternen Architekturtradition.