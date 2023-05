Auf den Spuren des Filmarchitekten Robert Herlth Der Herr der Dinge

Der Streit war heftig, der Anlass ein Schornstein. Als Teil der Kulisse für „Der letzte Mann“ zu niedrig und zu breit, beschied Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau seinen neuen Filmarchitekten Robert Herlth. Der war gerade auf den Schlot stolz und verweigerte jede Änderung. Wenn ihm das nicht passe, solle er sich jemand anderen suchen, schilderte Herlth den da erst richtig eskalierenden Streit: „,Schusterjungen-Antworten will ich nicht hören’, knurrte Murnau und ging. Ich rief ihm nach: ,Danke sehr, Herr Oberlehrer!’“ Am Abend aber habe er in seinem Zimmer einen Korb mit zwei Flaschen Sekt und einem Zettel gefunden: „Prosit! Ihr Oberlehrer.“