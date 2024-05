Ausblick auf das Cannes Filmfestival 2024 Einmal zum Mond und zurück

Kann man sich einen geeigneteren Ort vorstellen, um das Kino vor der Macht der bösen Streamingdienste zu retten als die Côte d’Azur im Mai? Von oben herrlichster Sonnenschein, im Hintergrund azurblaues Meer und vor dem Festivalpalais ein roter Teppich, der die Croisette schon von weitem überstrahlt.

Vor zwei Jahren organisierte Festival-Leiter Thierry Fremaux seinem Stargast Tom Cruise, der mit seinem „Top Gun“-Sequel Hollywood kurz darauf wie ein moderner Moses aus der Pandemie führen sollte, sogar eine Fliegerstaffel, die die Trikolore an dem Himmel malte. In Cannes wurde in den vergangenen Jahren ja gerne mal die Rettung des Kinos verkündet.

Blockbuster-Gefühle zeigte Fremaux daher auch bei der Enthüllung seines Programms für die 77. Filmfestspiele von Cannes. „Wir fliegen sie zum Mond“, versprach er im April der internationalen Cinephilie und dem Weltkino.

Das Gütesiegel im Weltkino

Tatsächlich gehörte der Jahrgang 2023 zu den stärksten der jüngeren Vergangenheit. Das Festival trug Justine Triets „Anatomie eines Falls“, das Auschwitz-Drama „The Zone of Interest“ sowie Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ bis zu den Oscars (auch wenn letzterer dort trotz zehn Nominierungen leer ausging). Die vergangene Ausgabe dürfte die Vormachtstellung Cannes als maßgebliches Gütesiegel für den state of the art des Weltkinos auf Jahre hinaus zementiert haben.

Das Festival 22 Filme konkurrieren bei den 77. Filmfestspielen von Cannes um die Goldene Palme. Zu den Höhepunkten gehören das Science-Fiction-Epos „Megalopolis“ von New-Hollywood-Veteran Francis Ford Coppola, Ali Abbasis Drama „The Apprentice“ über die Anfangsjahre Donald Trumps in der New Yorker Immobilienbranche, Venedig-Gewinner Giorgos Lanthimos mit seiner Hauptdarstellerin Emma Stone in „Kinds of Kindness“ und Kirill Serebrennikows „Limonov: The Ballad“ über den schillernden russischen Schriftsteller und Dissidenten. Mit der Ehren-Palme für ihr Lebenswerk werden in diesem Jahr die Schauspielerin Meryl Streep und „Star Wars“-Erfinder George Lucas ausgezeichnet. Der Jury sitzt „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig vor. Das Cannes Festival findet vom 14. bis 26. Mai statt. Eröffnungsfilm ist die französische Komödie „The Second Act“ mit Léa Seydoux und Vincent Lindon.

Dass Fremaux inzwischen über eine reiche Auswahl in seiner Programmgestaltung verfügt, zeigt sich zum Beispiel schon daran, dass der neue Film „Emmanuelle“ der französischen Venedig-Gewinnerin Audrey Diwan („Das Ereignis“) überraschenderweise nicht in Cannes läuft, sondern im September das deutlich weniger prominente Festival in San Sebastian eröffnen wird.

Meryl Streep wird am Dienstag für ihr Lebenswerk mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet. © REUTERS/MARIO ANZUONI

Bemerkenswert ist das auch, weil dieses Jahr nur vier Regisseurinnen im Palmen-Wettbewerb ihre Filme vorstellen. Dafür hat sich Fremaux mit Giorgos Lanthimos einen anderen Venedig-Gewinner geschnappt. In „Kinds of Kindness“ arbeitet der Grieche erneut mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Emma Stone zusammen. Cannes hat zuletzt den Konkurrenzdruck enorm erhöht.

Ehren-Palmen für Meryl Streep und George Lucas

Das Star-Aufgebot nimmt dieses Jahr erneut geradezu absurde Ausmaße an. Meryl Streep wird mal nebenbei zur Eröffnungsgala an diesem Dienstagabend im Grand Théâtre Lumière eingeladen, wo sie – wie auch „Star Wars“-Erfinder George Lucas, passend zu seinem 80. Geburtstag – eine Ehren-Palme fürs Lebenswerk erhält. Es ist ihr erster Auftritt in Cannes seit 35 Jahren, als sie für ihre Rolle in „Ein Schrei in der Dunkelheit“ als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

Mit Greta Gerwig hat Fremaux zudem eine Jury-Präsidentin gewinnen können, die aktuell wie keine zweite Regisseurin seinen Anspruch verkörpert, Cannes als allumfassenden Sehnsuchtsort für Blockbuster und Arthouse-Kino zu begreifen. Kevin Costner wird ebenso sein mehrteiliges Western-Epos „Horizon: An American Saga“ in Cannes präsentieren wie George Miller das lang erwartete Prequel „Furiosa: A Mad Max Saga“ mit Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy im Endzeit-Actionfilm „Furiosa: A Mad Max Saga“ von George Miller. © Jasin Boland/JASIN BOLAND

In Cannes herrscht eine Meritokratie, was sich auch in diesem Jahr wieder zeigt. Der zweifache Palmengewinner Francis Ford Coppola bringt seinen Science-Fiction-Film „Megalopolis“, mit einem Staraufgebot um Adam Driver, an die Croisette; sicher der Coup des Jahres. Dazu befinden sich unter den Regisseuren im Wettbewerb langjährige Cannes-Gäste wie David Cronenberg, Michel Hazanavicius, Kirill Serebrennikow, Jia Zhangke und Jacques Audiard – letzterer mit einem Musical(!) über Drogenkartelle.

Als jüngere Zugänge unter den Cannes-Alumni sind erneut der Amerikaner Sean Baker und der dänisch-iranische Regisseur Ali Abbasi mit seinem schwer antizipierten Biopic „The Apprentice“ über Donald Trump (gespielt von Bären-Gewinner Sebastian Stan) in dessen erster Karriere als New Yorker Immobilienmogul vertreten. Die Befürchtung, dass das amerikanische Kino durch die Streiks im vergangenen Jahr beeinträchtigt worden sei, bestätigt dieser Cannes-Jahrgang jedenfalls nicht.

Eine neue MeToo-Bewegung in Frankreich

Mit solchen Namen lässt Fremaux seine Muskeln spielen. Aber Cannes bleibt bei aller internationalen Strahlkraft auch spürbar ein französisches Festival; man denke nur an das zähe Ringen mit Netflix: Der Streaming-Riese weigert sich, seine Filme in die französischen Kinos zu bringen und ist dafür mit einem Wettbewerbs-Bann belegt.

Oder die Tatsache, dass die Eröffnungsfilme – in diesem Jahr „Le deuxième acte“ („The Second Act“) des umtriebigen französischen Regie-Exzentrikers Quentin Dupieux mit seinem bisher starträchtigsten Aufgebot um Léa Seydoux, Vincent Lindon und Louis Garrel – am selben Tag auch regulär in den französischen Kinos anlaufen müssen.

Cannes ist so etwas wie die Hüterin der einheimischen Filmbranche und sieht sich in diesem Jahr daher auch in eine Kontroverse verstrickt, die das Festival eigentlich seit Jahren begleitet. 2018 erzählte die Schauspielerin Asia Argento in einer denkwürdigen Rede bei der Abschlusszeremonie, dass der Produzent Harvey Weinstein sie 1997 in einem Hotelzimmer in Cannes vergewaltigt habe. Das Festival ist mit seiner Mischung aus Branchenpower, Glamour und den Träumen auf eine große Karriere immer ein „Jagdgrund“ (Argento) für die Predatoren in der Filmindustrie gewesen.

Die französische Schauspielerin Judith Godrèche zeigt auf der Eröffnungsveranstaltung in diesem Jahr ihren Kurzfilm „Me Too“. © imago images / Starface/Philippe Farjon/Starface

In diesem Jahr findet das Festival mitten in der bisher heftigsten MeToo-Debatte in Frankreich statt, die die gesamte Filmbranche erschüttert – und sogar Präsident Emmanuel Macron in Erklärungsnot brachte. Seit Anfang des Jahres sehen sich angesehene Autorenfilmer wie Benoît Jacquot und Jacques Doillon schweren Vorwürfen der sexualisierten Gewalt ausgesetzt: und die Ikone Gérard Depardieu steht ab Oktober nach jahrzehntelangen Anschuldigungen vor Gericht. Die Schauspielerin Judith Godrèche führt diese französische MeToo-Bewegung an.

Dass Godrèches Kurzfilm „Moi aussi“ („Me too“) nun während der Eröffnungszeremonie gezeigt werden soll, ist nicht mehr als ein Feigenblatt. Noch im vergangenen Jahr hatte sich Fremaux auf der Cannes-Pressekonferenz pikiert über die Schauspielerin Adèle Haenel geäußert, die den virulenten Sexismus in der französsichen Filmbranche und in Cannes beklagte. Stattdessen beteuerte er in einem später wieder zurückgezogenen Interview, er würde einen neuen Film von Woody Allen selbstverständlich jederzeit zeigen. (Der Film lief letztlich in Venedig.)

Viele bekannte Namen, aber zu wenige Regisseurinnen

Es steht Cannes nicht gut zu Gesicht, dass ausgerechnet in diesem Jahr wieder nur vier Regisseurinnen im Wettbewerb um die Goldene Palme stehen. Im Vorjahr waren es noch sechs, womit sich Fremaux entsprechend gebrüstet hatte. Doch unter seiner Amtszeit hat sich die Durchlässigkeit für Regisseurinnen – auch wenn in den vergangenen drei Jahren Julia Ducournau („Titane“) und Justine Triet die Goldene Palme gewinnen konnten – nicht sonderlich verbessert.

Da kommt die Cannes-Rückkehrerin Andrea Arnold gerade recht. In „Bird“ bringt die Britin „Saltburn“-Star Barry Keoghan und Franz Rogowski vor der Kamera zusammen – auch der einzig nennenswerte Auftritt des deutschen Films auf der Croisette. Dass Keoghan für die Arbeit mit Arnold sogar auf eine Hauptrolle in Ridley Scotts „Gladiator 2“ verzichtete haben soll, machte „Bird“ schon vorab zu einem der diesjährigen talking points.

Bei genauerem Hinsehen geben die Regisseurinnen immerhin Anlass zur Hoffnung, dass der Wettbewerb dieses Jahr ein paar Überraschungen parat haben könnte. Die indische Regisseurin Payal Kapadia hatte mit ihrem filmischen Essay „A Night of Knowing Nothing“ bereits vor drei Jahren in Cannes den Dokumentarfilmpreis gewonnen, nun läuft ihr Spielfilmdebüt „All We Imagine as Light” gleich im Wettbewerb.

Die indische Regisseurin Payal Kapadia debütiert it „All We Imagine as Light” im Wettbewerb. © Cannes Presse

Und mit dem Bodyhorrorfilm „The Substance” der Französin Coralie Fargeat (mit Demi Moore und Margaret Qualley) verbindet sich die Hoffnung, mit Genrekino – ähnlich wie Ducournaus „Titane“ vor drei Jahren – das gefällige Arthousekino im Wettbewerb zu verstören.

Doch vor der aktuellen politischen Weltlage hat das Kino momentan einen schweren Stand. Auch in Cannes stehen einige Filme mal mehr, mal weniger unter dem Eindruck der internationalen Krisenherde. Die französische Regisseurin Yolande Zauberman begleitet in ihrem Dokumentarfilm „The Beauty of Gaza“ trans Personen aus dem Gaza-Streifen auf ihrem Weg in ein neues Leben in Tel Aviv. Sergei Loznitsa, mit „The Invasion“ kehrt zehn Jahre nach seinem Dokumentarfilm über die Maidan-Proteste in die Ukraine zurück, um ein Land in einem nahezu aussichtslosen Befreiungskampf zu porträtieren.

Und dann ist da noch der iranische Bären-Gewinner Mohammad Rasoulof („Es gibt kein Böses“), der in diesem Jahr erstmals in den Wettbewerb eingeladen worden war. Bereits 2023 hatte er wegen eines vom iranischen Regime verhängten Ausreiseverbots nicht seine Jury-Einladung nach Cannes wahrnehmen können.

Vergangene Woche wurde nun bekannt, dass der erst im Februar 2023 aus der Haft enlassene Rasoulof erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden sei. Sein „The Seed of the Sacred Fig“ wird damit in Abwesenheit des Regisseurs in Cannes Premiere feiern – wie so viele andere iranische Produktionen in den vergangenen Jahren. Man wird auch in diesem Jahr auf dem roten Teppich wieder so manchen Flashmob gegen die Krisen dieser Welt erleben. Filmfestivals sind nun mal auch Seismografen unserer Gegenwart. Da muss die Rettung des Kinos kurz mal hinten anstehen