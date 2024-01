Ausblick auf das Theaterjahr 2024 Was die Berliner Bühnen für die zweite Hälfte der Spielzeit planen

Halbzeit im Theaterjahr. Zeit für einen Blick zurück nach vorn. Aktualität kann man von den Bühnen nicht verlangen, dafür sind sie nicht da. In diesem Medienwettbewerb können sie nur verlieren. Aber in Zeiten des Kriegs und großer allgemeiner Verunsicherung muss sich das schon spiegeln, die Theater agieren – mit ihren in der Regel langfristigen Planungen – dennoch nicht außerhalb der täglichen Realität.