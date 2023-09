Ausstellung im Hamburger Bahnhof Nadia Kaabi-Linkes Hoch auf die Existenz

Nadia Kaabi-Linke kann sich nicht für hochaufgerichtete Heldenstatuen und Sockel erwärmen. Erigierte Denkmäler, die es erzwingen, sie zu sehen, sagt sie. Ihre eigenen Kunstwerke – wie eine Bodenarbeit im Pflaster von Neukölln - sind das Gegenteil davon. Kaum Farbe, viel Licht und Schatten, zurückgenommen und doch ungeheuer präzise. Bisweilen auch gefährlich. Wie die Bank, deren Sitzfläche mit stacheligem Taubendraht beschlagen ist, der es verhindert, dass es sich jemand darauf bequem machen kann.

In ihrer neuen Berliner Ausstellung „Seeing without light“ ist diese Bank zweimal vorhanden, einmal im Ausstellungsraum des Hamburger Bahnhofs und ein zweites Mal im Außenbereich hinter dem Museum. Die alten Gleise dort führten einst zum Güterbahnhof Moabit, von dem aus zehntausende Juden in die Vernichtungslager im Osten transportiert wurden. Die zum Folterwerkzeug umgestaltete Bahnhofsbank ist ein Sinnbild für unbequemen Wahrheiten.

Nadia Kaabi-Linkes Werk „Platform 69“ in der Ausstellung „Seeing Without Light“ ist eine Bank mit Stacheln. © Nadia Kaabi-Linke / 2023 VG Bild-Kunst, Bonn / Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin / Jacopo La Forgia

Oft geht es in Kaabi-Linkes Kunst um Gewalt in der Vergangenheit, die heute noch wirksam ist. In politischer Hinsicht, in sozialer, in persönlicher. Etwa in einer Arbeit von 2012: Kaabi-Linke traf sich mit Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren und hat Abdrücke von deren Narben und verletzter Haut auf Glasplatten gravieren lassen. Helle, hauchdünne, kaum sichtbare Spuren. Was im Alltag versteckt werden muss, kommt ans Licht, wird aber nicht brutal dorthin gezerrt.

Zur Ausstellung Nadia Kaabi-Linke. Seeing Without Light, bis 07.04.2024 im Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50 - 51, geöffnet ist Di-So 11-18 Uhr.

Diese Sensibilität ist allen Werken Kaabi-Linkes eigen. Was man nicht sieht, aber doch wissen kann: Die gequälten Frauen fand sie in London, also mitten in einer fortschrittlichen modernen Gesellschaft. In der Arbeit macht sie dieses Detail, das wichtig ist, um keine Stereotype zu bedienen, gar nicht sichtbar. Die Haltung dahinter wird sich aber auf einer feinstofflichen, energetischen Ebene vermitteln. Davon ist Kaabi-Linke überzeugt. „Komplex im besten Sinne“, nennt Sam Bardaouil, Direktor des Hamburger Bahnhofs, ihre Arbeiten.

Die Ausstellung im Hamburger Bahnhof hat eine lange Vorgeschichte, die 2018 in der Ukraine begann. Zwei der Hauptwerke beziehen sich auf das Land im Krieg. Kaabi-Linke, 1978 geboren, hat einen tunesischen Vater und eine ukrainische Mutter. Sie wuchs in Tunis auf, zog als Teenager mit ihrer Familie in die Arabischen Emirate, studierte in Paris, seit 2006 lebt sie in Berlin. All diese Heimaten haben sie geprägt und beeinflussen ihre Arbeit, die neben der künstlerischen, eine forensische, archäologische Seite hat.

Statt der Originale: Schwarze und weiße Rechtecke. © Nadia Kaabi-Linke / 2023 VG Bild-Kunst, Bonn / Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin / Jacopo La Forgiia

Geheime Sammlung

Kaabi-Linke hat sich mit dem „Spezfond“, einer geheimen Sammlung des Ukrainischen Nationalmuseums beschäftigt. Sie umfasst Bilder ukrainischer Künstler aus den 1920er und 30er Jahren, die von der sowjetischen Zentralregierung in Moskau beschlagnahmt und zensiert wurden. Der Plan war, die aus unterschiedlichen politischen Gründen unliebsamen Werke zu vernichten. Das vereitelte der Einmarsch der deutschen Wehrmacht.

Die Bilder landeten in Prag, dann in Moskau, einige gelangten später zurück nach Kiew, wo sie im Nationalmuseum teils restauriert wurden. „Die Invasoren haben die Kunst vor der Zerstörung bewahrt“, sagt Kaabi-Linke. Solche Haken schlägt die Geschichte. Darum geht es in ihrer Kunst. Und um vermeintliche historische Wahrheiten, die es aus ihrer Sicht nicht gibt.

Zahlreiche Künstler aus der Ukraine und anderen sowjetischen Staaten wurden als „russische Avantgarde“ bezeichnet. Kazimir Malewitsch ist einer der berühmtesten Namen. Eigentlich in Kiew geboren, war er der Welt als russischer Maler bekannt. Schon damals sei es der Imperialmacht Russland darum gegangen, der Ukraine kulturelle Eigenständigkeit abzusprechen, sagt Kaabi-Linke. Ein Erbe, das bis heute wirkt und als Legitimation dient, für Annexion, Invasion und Krieg. „Viele glauben das auch in Deutschland“, sagt Kaabi-Linke. Genauso wie die Erzählung, die meisten Ukrainer seien im Zweiten Weltkrieg Kollaborateure der Deutschen gewesen und deshalb Faschisten.

Das Verborgene und das Sichtbare

Kaabi-Linke arbeitete mit denjenigen Bildern aus dem Spezfond-Konvolut, die schwer zerkratzt, mit Flüssigkeit begossen und übermalt worden sind. Sie hat einige abfotografiert und deren Oberflächenstruktur auf schwarze Kompositplatten übertragen. So ergeben sich schwarze Rechtecke mit erhabenen Spuren. Eigentlich sollten diese Malewitsch-Referenzen in Kiew im Nationalmuseum ausgestellt werden, neben den Originalen. Das Verborgene und das Sichtbare nebeneinander. Erst war es wegen Covid nicht möglich, dann kam der Krieg.

Nadia Kaabi-Linke, Seeing Without Light im Hamburger Bahnhof, Berlin. © Nadia Kaabi-Linke / 2023 VG Bild-Kunst, Bonn / Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin / Jacopo La Forgia

Für Berlin hat Kaabi-Linke die Idee variiert. Die Originale wollt sie hier nicht zeigen. Stattdessen hat sie neben die schwarzen Bilder weiße Rechtecke gemalt. Leerstellen. Ein Verweis auf das, was zwischen der Ukraine, Russland und Deutschland an gewaltvoller Geschichte herumwabert.

Sehen mit dem Herzen

Auch „Blindstrom“, wie sie die Installation nennt, ist wieder eine ganz leise Arbeit geworden. Die schwarzen Bilder sind wie Zeitkapseln. Man darf sie mit den Fingern befühlen. Was an Geschichte drinsteckt, erzählen sehbeeinträchtigte und blinde Menschen, die Kaabi-Linke als Vermittler einsetzt. Was durch diese Begegnung inspiriert werden soll, ist gar nicht so sehr das Tasten mit den Fingern – sondern das Sehen mit dem Herzen.

„Wir sehen es als unsere Pflicht an, als Museum Raum für ausgeblendete Geschichte zu bieten“, sagt Sam Bardaouil. Er kennt Kaabi-Linke seit gut fünfzehn Jahren, hat in seiner Zeit als freier Kurator ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen gezeigt.

Der Hamburger Bahnhof ist dann auch nicht nur ein Ausweichquartier für die Ukraine-Arbeiten, sondern bietet fast eine kleine Retrospektive mit Werken von 2008 bis heute. Viele beziehen sich auf die sichtbaren Wunden Berlins. Auf die Deportation der Juden vom Güterbahnhof Moabit, auf die deutsch-deutsche Mauer, die vor der Tür des Hamburger Bahnhofs entlangging, auf Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg an Hausmauern und Grabsteinen.

Kaabi-Linke erzählt, sie fühle sich von der ruhigen, spirituellen Stimmung auf Friedhöfen inspiriert. So manche Ideen sei ihre auf dem Friedhof in der Bergmannstraße gekommen, den sie häufig besucht. Die Verbindung der Lebenden und der Toten spielt in der zweiten Ukraine-Arbeit der Ausstellung eine wichtige Rolle.

Für die Videoinstallation „Bud’mo“ drehte sie in der Westukraine in zwei Wäldern, die für die Verbrechen der Deutschen und der Sowjets während des Zweiten Weltkriegs stehen, mit vielen Ermordeten unter den Bäumen. Die Künstlerin filmte aber nicht die Erde, sondern den Himmel mit den emporragenden Ästen der Bäume, den sie dann aber wiederum auf die Erde projiziert. Ein Perspektivwechsel, der einen schwindelig werden lässt, kurz die Orientierung raubt. Eine wundervolle Weise, die Gleichzeitigkeit von Trauer und Zukunft, Leben und Tod auszudrücken.