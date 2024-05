Ausstellung im Humboldt-Forum Der Palast der Republik ersteht wieder auf

Die legendäre Gläserne Blume ist nur noch eine Ruine, nach offenbar schon recht grober Demontage und Jahren schlechter Lagerung. Sie in diesem Zustand auf den Lagerpaletten auszustellen und damit auch klarzumachen, wie ignorant so manche Verwaltung umging mit dem Erbe der DDR und ihres wichtigsten Repräsentationsbaus, des Palastes der Republik, alleine das ist ein großer Schritt für das Humboldt-Forum.

Es ist der Nachfolger des 1990 wegen immenser Asbestbelastung der Atemluft geschlossenen und bis 2008 abgebrochenen Palastes. Die neueste Sonderausstellung, ziemlich doppeldeutig „Hin und Weg“ genannt, im Untertitel „Der Palast der Republik ist Gegenwart.“ widmet sich nun dem Bau selbst, seiner glanzvollen künstlerischen Ausstattung, aber eben auch dem Trauma des Verlusts.

Die Entmündigung durch den Westen

Denn auch wenn der Bundestag 2006 in einer dritten Abstimmungsrunde und wieder mit überwältigender Mehrheit beschloss, dass auch der von Asbest befreite Rohbau verschwinden sollte, um das mit dem Nachbau der barocken Fassaden des Berliner Schlosses und der spätklassizistischen Triumphkuppel der Hohenzollern-Monarchie eingehüllte Humboldtforum zu begründen: Kaum eine architektur- und geschichtspolitische Entscheidung ist bis heute so umstritten, rührt derart an Gefühle, hat ein Trauma ausgelöst, das immer wieder ausbricht, wird derart instrumentalisiert, um zu behaupten: „Der Westen“ hat „den Osten“ entmündigt, delegitimiert, erniedrigt.

Der Palast der Republik, 1985. © dpa/dpa

Im Zentrum der Ausstellung steht ein großes, langes Podest, auf dem einige der inzwischen mehr als siebzig Interviews zu hören sind, die im Auftrag des Humboldt-Forums mit Zeitzeugen des Palastbaus, der Palastnutzung, der Sanierungs- und der Abbruchdebatte geführt wurden. Durch dieses Nebeneinander höchst unterschiedlicher Perspektiven wird einerseits erfrischend klar, dass die „Oral History” als historische Quelle oft nur sehr bedingt verlässlich ist, eben nur eine persönliche Sicht zeigt. Und es wird klar: Die einfache Behauptung „West“ versus „Ost“ ist schlichtweg falsch; noch deutlicher wäre das geworben, wenn in der Ausstellung auch die breite Mediendebatte gespiegelt worden wäre, was aus unerfindlichen Gründen unterblieb.

Denn der Streit um den Palast und damit der um die Identitäten, die in der neuen Bundesrepublik eine Stimme erhalten konnten, fand ganz wesentlich in den ost- und westdeutschen Zeitungen, den Radios und im Fernsehen statt, neben den Gesprächen in den Akademien und Universitäten, im Bundestag und sogar während der legendären „Zwischenpalastnutzung“, die mit bunten Fotos erinnert wird, im Palastrohbau selbst.

Der Abriss war auch ökonomisch höchst zweifelhaft

Ein Großteil derjenigen, die sich für den Erhalt und die Weiternutzung dieses grandiosen Stahlgerüsts nach der Asbestsanierung einsetzten, kamen aus „dem Westen“ und „dem Osten“. Das begann 1991 mit jenem Modell von Hartmut Augustin und Goerd Peschken, die als erste vorschlugen, vor den Palast einen Kulissenbau zu errichten, der auch abstrakt an das Schloss erinnern könne – unverständlicherweise wird dieses nicht gezeigt, dafür ist das eher kommerzielle Modell von Heinz Graffunder zu sehen, mit dem er den Palast quasi verdoppeln und mit einer Kuppel schmücken wollte. Da ging es um Geschichtsbewahrung, um die Erinnerung an schöne Stunden im Palast, in seinen Restaurants und um tolle Konzerte, um die Suche nach staatsfreien Kunsträumen, aber auch schon um das Thema Nachhaltigkeit – der Abriss des Rohbaus war unter anderem eine atemberaubende Verschwendung von in Stahl und Beton gebundener Energie und CO2, zudem auch ökonomisch höchst zweifelhaft.

Zur Ausstellung Die Ausstellung „Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart“ ist vom 17. Mai 2024 bis zum 16. Februar 2025 im Berliner Humboldt Forum zu sehen. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 6 Euro. Early Bird Tickets für 9 / 4,50 Euro sind noch bis zum 16. Mai buchbar.

So notwendig die Asbestsanierung war – in einer Vitrine hängt der große Plan des Büros Tepasse, der in wirklich jedem Bauteil des Palastes Asbestquellen zeigt – der Abriss des sauberen Rohbaus war eine politische Entscheidung. Und dafür traten eben, das wird hier sehr deutlich, keineswegs nur Menschen aus „dem Westen“ ein, sondern auch und sogar, wie Bundestagspräsident Wolfgang Thierse an zentraler Stelle, solche aus „dem Osten“. Weil für sie der Palast das Symbol der Unterdrückung in der DDR war, ein modernistischer Fremdkörper in ihrer Vorstellung vom Berliner Innenstadtbild, gerade durch seinen Glanz eine Erinnerung an die Armut der DDR.

Viele Menschen demonstrierten gegen den Abriss des Palastes vergeblich. © Wikipedia / Mazbln, creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Sabine Bergmann-Pohl, 1990 zur Vorsitzenden der einzigen je frei und demokratisch gewählten Volkskammer der DDR gewählt, sagte bei der Pressekonferenz: „Ich war gegen den Abriss des Palastes der Republik, ich wollte, dass wir hier erleben können, wo die deutsche Einheit beschlossen wurde. Aber ich habe auch meinen Frieden mit dem Schloss gemacht.“

Wo, wenn nicht im Humboldt-Forum?

Fast gleichzeitig wird ein Papier aus dem Umkreis des unermüdlich nach rechtsextremen Spendern für die Schlossfassaden recherchierenden Kasseler Architekturprofessors Philipp Oswalt bekannt, in dem die Ausstellung – noch bevor diese für Besucher und Presse zugänglich war – als „Gipfel des Zynismus“ bezeichnet wird, einfach deswegen, weil sie an diesem Ort stattfindet. Jetzt erst werde der Abriss öffentlich bedauert – was schlichtweg nicht stimmt. Und, ja, wer, wenn nicht das Humboldtforum soll sich denn sonst der Geschichte seines Vorgängers widmen?

Blick in das Palast-Foyer mit „Gläserner Blume“ und Galerie. © Gläserne Blume: Reginald Richter und Richard Wilhelm, bpk / Gerhard Kiesling

Man darf also schwelgen. In dem großartigen, nach Angaben der KuratorInnen erstmals gezeigten Modell der Stahlbaukonstruktion aus dem Firmenarchiv in Niesky, gestellt vor schlichtweg hinreißend gezeichneten Plänen aus der Entwurfszeit des Palastes. Die Raffinesse der Konstruktion und der Raumabläufe wird deutlich, einige Fotos an der Wand deuten wenigstens an, dass der Palast Teil einer breiten Bautradition in den sozialistischen Ländern war; noch schöner wäre gewesen, auch die Parallele zu den seit etwa 1960 entstandenen Stadthallen, Kultur- und Kongresspalästen etwa in Gera, Chemnitz, Dresden, Rostock, dem Theater in Schwedt zu zeigen.

Im Vergleich zu diesen überwiegend aus Stahlbeton konstruierten Bauten wäre nämlich auch klarer, warum der Palast selbst in der für ihn letztlich fatalen, weil nur mit Spritzasbest feuersicher zu machenden Stahlbau etwas so ganz Besonders in der DDR-Architekturgeschichte war – bis dahin, dass er ein eindeutig politische intendierte Kunstausstattung unter dem Obertitel „Wenn Kommunisten träumen“ erhielt. Leider gelangte nur ein Werk Willy Sittes in die Ausstellung, da hätte man gerne mehr gesehen.

Da sind die Modernität des Geschirrs im Palast, aber auch die nickeligen Goldrandtässchen, die strikt modernistisch-funktionalistischen Sitzmöbel, die heiteren Keramikdekors, die kraftvoll farbigen Wandstoffe. Überhaupt die Farbe: Die Fotos lassen immer das Weiß des Marmors glänzen, doch die innere Gesamtwirkung des Palastes war kraftvoll farbig, so, wie das internationale Pop-Design der Zeit um 1975 auch sehr farbig war.

Umso strenger dann die in ihrer Würde geradezu erstarrenden Möbel aus dem Volkskammersaal, die in so krassem Kontrast stehen zur faktischen Einflusslosigkeit dieses Scheinparlaments bis zum Ende des Jahres 1989, als die Revolution in der DDR es hinwegfegte, am 18. März 1990 ein richtiges Parlament wählte – das nur eine Aufgabe hatte: Sich selbst abzuschaffen. Es war der erste Schritt zum Verlust dessen, was der Palast sein sollte: Repräsentant eines anderen deutschen Staats.