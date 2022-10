Ausstellung im Mies van der Rohe Haus Der wahre Baukünstler

Wenig bekannt dürfte sein, dass Ludwig Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten der Moderne, neben Wohn- und Geschäftsbauten auch Denkmale entworfen hat, immerhin drei an der Zahl. Zwei blieben Entwurf, ein drittes wurde von den Nazis zerstört. Es ist das Denkmal der Novemberrevolution auf dem Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde, 1926 zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg errichtet. Mit fünfzackigem Sowjetstern und Fahnenmast versehen, bildete es den Schauplatz von Aufzügen der KPD, auch Ernst Thälmann hat dort gesprochen.

Davon zeugen Fotografien, die jetzt in der Ausstellung zu den Denkmalsentwürfen Mies van der Rohes in der nach ihm benannten Institution in dem von ihm entworfenen Haus Lemke in Weißensee zu sehen sind. Die anderen beiden Vorhaben sind das Bismarck-Denkmal hoch über dem Rhein bei Bingen aus dem Jahr 1910 sowie der Beitrag zum Wettbewerb für die Umgestaltung der Neuen Wache zum Ehrenmal für die Toten des Weltkriegs im Jahr 1930.

Eine Initiative in Lichtenberg will das Revolutionsdenkmal rekonstruieren

Jeweils ein Großfoto zeigt eine charakteristische Ansicht eines jeden Vorhabens, kleinere Fotografien fügen Entwurfsskizzen oder zeitgenössisches Material hinzu. Dazu ist eine Begleitpublikation erschienen, die die Projekt eingehend erläutert und den Stand der Forschung wiedergibt - und nicht zuletzt für die im Bezirk Lichtenberg aktive Initiative wirbt, das Revolutionsdenkmal wiederaufzubauen.

Das ist in der DDR-Zeit unterblieben, man ahnt warum: Horizontale Quader aus handgefertigten, rauen Ziegelsteinen sind unregelmäßig vor- und rückspringend zusammengefügt, ein abstraktes Denkmal, politisch nur ausgewiesen durch Sowjetstern und Fahnenstange, das war unter dem Formalismus-Verdikt der frühen DDR nicht mehr erwünscht. Jetzt sähe das anders aus, allerdings sind viele Details des damaligen Denkmals noch unklar, zumal die Baueingaben vom ausgeführten Denkmal abweichen.

Das Revolutionsdenkmal von 1926. © Greg Bannan

1910 hatte sich der 24-jährige Mies am Wettbewerb für ein gewaltiges Bismarck-Denkmal am Rhein beteiligt, damals noch in monumentalen, am Klassizismus angelehnten Formen, freilich ohne jedes Ornament als reine Form einer offenen Halle aus Pfeilern. Mies hatte gegen die traditionellen Architekten keine Chance. Anders 1930, als er zum Wettbewerb für die Gestaltung der Neuen Wache Unter den Linden zum Ehrenmal eingeladen wurde.

Ihn setzte die Jury auf den zweiten Platz nach Heinrich Tessenow. Mies wollte die Neue Wache Schinkels vollständig entkernen und einen einzigen quadratischen Raum schaffen, ausgekleidet mit grünem Marmor, in der Mitte ein niedriger Stein mit seitlicher Inschrift „Den Toten“. Die damalige Auslobung hatte „einfache architektonische Mittel“ als angemessen verlangt; Mies folgte dem, setzte aber mit grünem Marmor, wie bei ihm inzwischen gewohnt, exquisites Material ein.

Nach seiner Emigration in die USA 1938 hat Mies nie mehr ein Denkmal entworfen. Mit dem Revolutionsdenkmal als schierer Masse und umgekehrt der Neuen Wache als leerem Raum hatte er erreicht, was ihm zeitlebens vorschwebte - nicht Architektur, sondern Baukunst.

