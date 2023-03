Australien im Gropius Bau Die Wahrheit über die Regenbogenschlange

Beim Fischen mit Pfeil und Bogen komme es auf Flexibilität an, erklärt Daniel Boyd. „Für den Schützen mag es so aussehen, als würde sich der Fisch an einem bestimmten Punkt unter der Wasseroberfläche befinden, doch man muss die Lichtbrechung einbeziehen.

Der Fisch schwimmt an einer anderen Stelle“, sagt der Künstler, der im Innenhof des Gropius Baus zunächst vier Bilder präsentiert, vier Variationen ein und desselben Motivs eines Bogenfischers. Wie dieser Mann aus Ozeanien müssen auch die Betrachter:innen der Soloausstellung „Rainbow Serpent (Version)“ beweglich sein.

Mit borniertem Blick und starrer Perspektive kommt man in Daniel Boyds erster großer Soloschau in Europa nicht weiter. Die Vorfahren des 1982 im australischen Queensland geborenen Künstlers stammen aus der Südsee oder waren Aborigines. Auf den für die australischen Ureinwohner bedeutende Figur der Regenbogenschlange spielt Boyds Ausstellungstitel an. Es gibt nicht die eine Regenbogenschlange, sondern lauter Versionen des Schöpfermythos. Und eben auch die westlichen Ethnologen und die Deutungshoheit, die sie sich anmaßen.

Starre Perspektiven aufbrechen

Boyds Bildquellen sind divers. Viele seiner Vorlagen stammen aus Ozeanien oder Australien, wobei der Künstler immer wieder „falsche“ mit „authentischen“ Bilder mischt. Zu sehen ist eine „Rebbelib“-Karte, anhand derer sich Bewohner der Marshallinseln über Wellengang und Strömungsverhältnisse informieren.

Ebenso abstrakt wirkt eine auf einem Boyd-Gemälde wiedergegebene Sandzeichnung von der Insel Vanuatu, auf der ein Ururgroßvater des Künstlers lebte, bevor er nach Nord-Queensland verschleppt wurde, um auf den dortigen Zuckerrohrplantagen zu schuften. Ein anderes Bild zeigt den legendären Dreimaster Bounty – als Nachbau für den Hollywoodfilm. Großformatig zitiert Boyd das von Sir Joshua Reynolds um 1776 gemalte „Portrait of Omai“ – das Bildnis eines jungen Polynesiers in der Pose des Apollo Belvedere, als edler Wilder.

Erinnerung an die „Gestohlene Generation“

Die koloniale Praxis, indigene Traditionen zu ignorieren, sie zu brechen und sie durch abendländische Vorstellungen zu ersetzen, ist für Boyd nichts Historisches, sondern tagtäglich spürbar: „Den Kindern der First Nations wurde westliche Kultur aufgezwungen“, sagt der Künstler. Ein Querformat basiert auf einer Fotografie seiner Schwester, die sich für einen Tanz zurechtmacht.

Daniel Boyds Gemälden, wie hier in „Untitled (RMUFWM)„, fungieren die schwarzen Punkte als kleine Linsen. © Courtesy: der Künstler und Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney, Foto: David Suyasa

Das Bild erinnert an die „Gestohlene Generationen“, die Kinder, die durch die australische Regierung (seit dem 19. Jahrhundert und bis in die 1970er hinein) gewaltsam von ihren Familien getrennt wurden. Untergebracht in Pflegefamilien oder Missionsstationen wurde ihnen der Kontakt mit kulturellen Praxen der First Nations untersagt. Die Pointe des Bildes: Boyds Schwester wird den ihren Leuten aufgezwungenen Tanz weiter tanzen. Ein Akt, der gängige Vorstellungen von kulturellem Erbe und Autorschaft aushebelt – und Wiederaneignung als Form des Widerstands präsentiert.

Es ist kompliziert. Boyd spart sich die einfachen Antworten. Das spiegelt insbesondere auch seine Malweise, die an den Pointillismus eines Georges Seurat und auch an die Desert paintings von Aborigine-Künstler:innen erinnert (und mit beidem wenig zu tun hat). Boyd malt zunächst das Motiv, das häufig von einer Fotovorlage stammt, auf die Leinwand, in einem zweiten Arbeitsschritt tüpfelt er klaren Archivkleber auf die Malschicht.

Nach der Trocknung des Klebers werden die Acryltropfen mit schwarzer Farbe ummalt. Durch das Tropfenraster schimmert das ursprüngliche Motiv. „Dahinter steht die Idee,“ sagt Boyd, „dass tausende kleine Linsen über die Bildoberfläche verteilt sind. Linsen, die das Licht einfangen. Ich möchte Bilder nicht als statische Objekte sehen, vielmehr soll das Publikum sich durch eine plurale Welt bewegen können.“

Zur Ausstellung Daniel Boyd: Rainbow Serpent (Version), Gropius Bau, 24.3. bis 9. Juli, Mo-Fr 11-19 Uhr (Di geschlossen), Sa und So 10-19 Uhr. Eintritt 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Ein kleinformatiges, auf die beschriebene Weise bearbeitetes Porträt zeigt Édouard Glissant (1928-2011), den aus Martinique stammenden Philosophen und Dichter, der für sein Konzept des „Rechts auf Opazität und Differenz“ bekannt wurde. Glissant argumentierte, dass Imperialismus und Kolonialismus der ganzen Welt westliche Vorstellungen von Transparenz aufgezwungen haben, was für kolonisierte Menschen jedoch bedeutete, kategorisiert und nach Vorurteilen bewertet zu werden. Glissants Denken wurde zu einer wichtigen Referenz des Künstlers. Indem Boyd Licht und Dunkelheit – in Form geschwärzter Zwischenräume – in seinen Bildern gleichwertig behandelt, weist er auf den fließenden und fragmentarischen Charakter des Wissens hin.

Das Boyd-typische Raster findet sich auch auf der am Boden des Innenhofs angebrachten Spiegelfläche, über die sich die Besucher:innen bewegen können; außerdem sind die Fenster im ersten Obergeschoss – hier sind die meisten der 44 Gemälde in lockerer Folge gehängt – mit gelöcherten Schwarzfolien beklebt. Das Licht flirrt, und nach einigem Verweilen in Boyds magischen Bildwelten hat man das Gefühl, in eine Traumzeit eingetaucht zu sein – und reif, einige Gewissheiten über Bord zu werfen.

