Banksy auf der Briefmarke David gegen Goliath

Wer ist Banksy? Wo ist Banksy? Die erste Frage konnte bis heute nicht beantwortet werden. Die zweite hingegen zumindest in der Vergangenheitsform: Banksy war jüngst in der Ukraine. Stets wird nur bekannt, wo Banksy war, nicht jedoch, wo er gerade ist. Der Street-Art-Künstler arbeitet mit Schablonen, mit deren Hilfe er seine auf Hell-Dunkel-Kontraste reduzierten Figuren als Schemen auf Wände sprüht. Am Morgen, wenn seine verknappten Szenen aus dem Dunkel der Nacht auftauchen, ist Banksy längst verschwunden. Noch nie wurde er bei seiner Arbeit beobachtet.

Banksy, wiewohl als Person nicht greifbar, versteht sich zweifellos als politischer Kopf. Allein schon sein Auftauchen in der geschundenen Ukraine ist eine politische Aussage. Ein Motiv hat jetzt auf einer ukrainischen Briefmarke Platz gefunden: der Judo-David, der einen Judo-Goliath buchstäblich aufs Kreuz legt. Das Bild als allegorische Darstellung des Kampfes der Ukraine um Selbstbehauptung gegen den russischen Aggressor ist jedem verständlich, auch ohne die alttestamentarische Quelle zu kennen. Dass die ukrainische Post die Abbildung auf einer Briefmarke noch mit zwei deutlichen Worten als Hinweis auf den russischen Präsidenten versehen zu müssen glaubte, schadet der bildlichen Wucht des Motivs eher. Banksys Graffito an irgendeiner Hauswand kam ohne Worte aus, passend zu unserer Zeit der Bildsymbolik, die auf Eingängigkeit und Allgemeinverständlichkeit beruht.

Von diesem Makel abgesehen, ist die ukrainische Briefmarke die Vollendung des künstlerischen Ansatzes von Banksy: losgelöst von einem konkreten Ort in größtmöglicher Verknappung eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Dass Banksy tatsächlich in der Ukraine war und sich an einen gefährdeten Ort begeben hat, beglaubigt die Ernsthaftigkeit seiner Stellungnahme. Auch ich war im Krieg: Das will Banksy unterstreichen. Sein Zeugnis ist authentisch. Vermittels der Briefmarke geht es in alle Welt.

Es wird seinen Platz finden unter den entschiedensten Aussagen, die ein Künstler je getroffen hat. Schwer vorstellbar allerdings, dass Banksy jemals wieder zu den spielerischen Motiven zurückkehren kann, die seinen Ruhm begründeten. Er ist nunmehr der Künstler-David, der den Kriegs-Goliath ein für allemal zu Boden wirft.

