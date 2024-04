Beängstigender ZDF-Krimi mit Roeland Wiesnekker Die Spur führt zum Ost-Berliner Fußballclub

Man müsste schon ein sehr gutes Gedächtnis haben, um sich an die ersten drei Folgen der ZDF-Krimireihe mit Roeland Wiesnekker als Kommissar Martin Brühl genau zu erinnern. Dafür waren die Abstände zu lang. Zum Glück gibt es die ZDF-Mediathek, in der die drei Episoden zum Abruf bereitstehen. Anlass dafür ist der vierte Teil mit dem Titel „Der Kommissar und die Angst“. Im ZDF-Programm wird er am 29. April als ZDF-Montagsfilm um 20.15 Uhr gesendet. In der ZDF-Mediathek ist er neben den drei Vorgänger-Filmen bereits jetzt verfügbar.