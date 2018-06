Die Grandeur eines Entertainers erkennt man daran, dass er das Rampenlicht teilen kann. Das galt am Samstagabend auch für die Beatsteaks: Nicht nur hatten sich die Berliner eine headlinerwürdige Vorband ins Boot geholt, denn Liebhaber der Hamburger Schule hätten schon nach dem Auftritt von Tocotronic glückselig nach Hause gehen können. Das wäre allerdings ein Fehler gewesen, hätten sie dann doch das Duett zwischen Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow und Beatsteaks-Frontman Arnim Teutoburg-Weiß verpasst, ebenso wie die beiden Deichkind-Sänger Philipp Grütering und Sebastian „Porky“ Dürre.

Der Moment, in dem die Kreuzberger zeigen, dass sie keine Angst davor haben, dass ihnen jemand die Show spielt, ist aber die Zugabe. Zugaben bei ausverkauften Livekonzerten sind ungefähr das, was dem Marathonläufer die Zielgerade ist: Die anfängliche Anspannung ist überwunden, das Publikum aufgewärmt und begeistert und Jahre harter Arbeit machen sich zur Freude aller bezahlt. Diesen Platz abzugeben, zeugt von wahrem Großmut. Und so ist es für die 25.000 Fans in der ausverkauften Waldbühne absolut unerwartet, dass dort nach einigen Umbauarbeiten nicht die fünf Beatsteaks stehen, sondern – Bela, Farin und Rod, besser bekannt als Die Ärzte.

Die Ränge der Walbühne platzen aus allen Nähten

Für zwei Lieder nehmen die Berliner Punkpop-Legenden die Waldbühne ein. Während die Gastgeber verschnaufen, spielen sie „Hurra“ und das mit eindeutiger Botschaft anmoderierte Anti-Nazi-Lied „Schrei nach Liebe“. Danach verabschieden sie sich mit dem Kommentar „Ist doch irgendwie geiler zuhause zu spielen als bei Rock am Ring“ – eine Anspielung auf die gerade erst angekündigten Aufritte bei Rock am Ring und Rock im Park, für das sich die Altpunks anscheinend warmspielen. Die Publikumsdichte passt schon mal: Offiziell sind es 25 000 Zuschauer, gefühlt aber haben die Veranstalter das Anderthalbfache der zulässigen Zuschauerzahl in die Ränge und Durchgänge gepfropft. Eine bedenkliche Strategie angesichts der Hitze, die sich im Kessel der Waldbühne staut.

Die Großzügigkeit, ihre Bühne komplett den Gästen zu überlassen, können die Beatsteaks sich bequem leisten: An keinem Punkt des Abends steht in Zweifel, wer hier der Headliner ist. Vor der Bühne sind mehrere hundert Fans in konstanter Bewegung und tanzen einen Pogo, der einem Metallica-Konzert würdig gewesen wäre. „Das hier ist nicht alltäglich“, sagt Teutoburg-Weiß zwischendurch sichtlich gerührt. Nicht nur ist es das bisher größte Solo-Konzert der Band, auch merkt man ihnen an, dass sie sich zuhause fühlen, auf einer Wellenlänge mit dem Publikum.

Damit spielen die Beatsteaks mit sichtlicher Freude: Es braucht nur einen Gitarrenakkord von Bernd Kurtzke, um das Publikum in Jubel zu versetzen, etwa beim jammigen „Hello Joe“, dem schon titelgemäß prädestinierten Eingangssong. „Was machen eure Sprunggelenke?“, ruft Arnim Teutoburg-Weiß und schon hüpfen Zehntausende. Und noch ein Ansage: „Die Handys lassen wir heute mal in der Tasche, wir brauchen kein Instagram und kein Facebook – wir haben eine ganze Waldbühne voller geiler Leute.“

Beatsteaks-Konzerte sind inzwischen wie Klassentreffen

Das Handyverbot setzte sich vielleicht nicht ganz durch, aber dennoch sind die „geilen Leute“ ganz gebannt von dem, was da unter auf der Bühne passiert. Ein roter LED-Schriftzug mit einer Skyline zwischen den Buchstaben B und S bildet die einzige Konstante in dem wilden Wechsel von Video-Einspielungen von Landstraßen und Häuserfassaden, alten und neuen Songs und zwischen buntem Hawaiihemd und schwarzem Shirt mit klassischem Hut: Spielen die Beatsteaks zu Beginn noch hauptsächlich alte Hits wie „Hand in Hand“, „Boombox“ und „Monster“ vom Durchbruchsalbum „Smack Smash“, dominieren in der zweiten Hälfte die Songs vom jüngsten Album „Yours“ wie „Creep Magnet“, das Teutoburg-Weiß kurzerhand zur offiziellen Berlin-Hymne erklärt. Der Refrain „I don’t have the answer/But I have a plan“ könnte in der Tat passender nicht sein.

Berlin-Sprüche wie „Wir sind die Beatsteaks aus der Wuhlheide“ lassen diesen Abend zu einem riesigen Familientreffen werden. Ein Wiedersehen zwischen echten Berliner Jungs und den Menschen aus ihrer Stadt – und ein Klassentreffen für die Zuschauer mit der Band ihrer Jugend, mit der sie früher ihre Eltern nervten. Die kommen mittlerweile selbst zu den Beatsteaks, die vor allem auf ihrem letzten Album in Richtung Sommer-Sonne-Reggae und Schubidu gingen und vermehrt auf deutschsprachige Lieder setzten.

Bei „Hey Du“, einem Berlin-Song mit Miljö-Anstrich, gehen folgerichtig die Feuerzeuge hoch. Ein bisschen SO36-Anarchie muss aber trotzdem sein: Wie es bei den Beatsteaks schon Tradition ist, haben gewitzte Fans es geschafft, einen Bengalo in den Moshpit zu schmuggeln, den sie zu "Summer" abbrennen. So lässt sich wohl auch am besten dieser Abend beschreiben: Ein friedlicher Abriss, bei dem zwar mit dem Feuer gespielt wird, am Ende aber alle glücklich und verschwitzt nach Hause gehen.