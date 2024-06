„Becoming Karl Lagerfeld“ bei Disney+ Märchenkönig mit Schattenreich

Gipfeltreffen zweier deutscher Expats im Paris der 1970er-Jahre, wo man als Deutscher auch schon mal sarkastisch mit einem zackigen „Heil Hitler“ gegrüßt werden konnte.

Aber die Unterschiede zwischen der Kosmopolitin Marlene Dietrich, die 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft abgab und Deutschland hinter sich ließ, und dem hanseatischen Fabrikantensohn Karl Lagerfeld, der das Deutsche nie ganz ablegen konnte (und dessen Vater, wie später herauskam, Zwangsarbeiter beschäftigt hatte), sind denkbar groß.

Für das, was damals tatsächlich hinter verschlossenen Türen geschah, gibt es als einzig verbürgte Quelle nur die Biografie „Kaiser Karl“ von Raphaëlle Bacqué. In der französischen Disney-Serie „Becoming Karl Lagerfeld“ wird diese Szene nun maliziös ausgeschmückt.

Die Serie Becoming Karl Lagerfeld, Frankreich 2024, Regie: Jérôme Salle, Audrey Estrougo. Buch: Isaure Pisani-Ferry, Dominique Baumard, Jennifer Have, Nathalie Hertzberg. Mit: Daniel Brühl, Théodore Pellerin, Arnaud Valois, Alex Lutz, Agnès Jaoui, Sunnyi Melles, Lisa Kreuzer. Ab 7. Juni sechs Folgen auf Disney+.

Dietrich, im Dämmerzustand eines einstigen Diven-Glanzes gespielt von Sunnyi Melles, möchte eigentlich nur mal wieder intelligent in der Muttersprache parlieren, Lagerfeld inspiriert die Einladung aber gleich zu einem ganzen Set von Entwürfen, die den „Blauen Engel“ in eine Stilikone der Pariser Modewelt verwandeln sollen.

Sie reagiert auf das Angebot zunächst ablehnend, sagt irgendwann aber doch zu. Die Aufnahme-Session endet dann im Zerwürfnis: „Die Dietrich“ zitiert den eitlen Emporkömmling zu sich und erklärt, dass seine exaltierten Kostüme unter der Würde einer 70-Jährigen seien.

Brühl spielt Lagerfeld nichts als Karikatur

Eine schöne Anekdote aus der reichen Biografie einer der schillerndsten Figuren der guten alten Bundesrepublik, in der das Privatfernsehen den Ton in der Berichterstattung über das Celebrity-Wesen übernommen hatte.

Den Karl Lagerfeld, der sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt hat – weißer Zopf, Sonnenbrille, Fächer – und der in seinen späten Jahren keiner rassistischen Invektive gegenüber Geflüchteten abgeneigt war, muss Daniel Brühl glücklicherweise nicht verkörpern. Er verzichtet auf Rollen-Mimikry und die üblichen Manierismen, die irgendwann zu Lagerfelds Markenzeichen wurden: als Karikatur eines Snobs, der immer für ein süffisantes Bonmot zu haben war. Mit Mode hatte das am Ende nur noch relativ wenig zu tun.

„Becoming Karl Lagerfeld“ geht da ganz ähnlich vor. Auch die sechsteilige Serie, produziert vom französischen Studio Gaumont, interessiert sich weniger für Modefragen – sondern vor allem für die Telenovela hinter den Kulissen.

Gucken erlaubt, Anfassen nicht

Das aber immerhin mit einer genuinen Neugier an den Figuren und an einem soziokulturellen Milieu, in dem die Kunstfigur Karl Lagerfeld ein fruchtbares Biotop für ihr Weltbild – und das unnachahmliche Stil-Potpourri aus bayrischem Märchenkönig, Hanse-Couture und Disco-Svengali – fand. Wir befinden uns in der Dekade zwischen Studentenunruhen und dem Aufkommen der Aids-Epidemie: Die politischen Debatten sind verstummt, der Hedonismus steht in voller Blüte.

Das erste Mal erspäht der junge Hustler Jacques de Bascher (Théodore Pellerin) Lagerfeld mit seiner Entourage beim Betreten eines Nachtclubs; nicht nur seine kniehohen Lederstiefel machen mächtig Eindruck. Aber Lagerfeld ist kein Nachtwesen, er zieht seine Kicks vielmehr daraus, die berauschten Wesen um sich herum zu beobachten. Er selbst bleibt am Rande der Tanzfläche.

Diese ungezügelte Lebenslust ist es auch, die Lagerfeld an Jacques so fasziniert. Es geht zwischen ihnen immer nur ums Schauen und Besitzen, nie ums Anfassen. Der Modezar kleidet an, wird sich in den sechs Folgen aber nicht einmal ausziehen (lassen).

Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) möchte die konservative Pariser Haute Couture entstauben. © PR/Disney+

Um diese lebenslange Obsession, die über den Tod von Jacques Ende der 1980er-Jahre hinausgeht, dreht sich „Becoming Karl Lagerfeld“. 1972, das Jahr, in dem die Serie beginnt, ist Lagerfeld bereits ein gefeierter Modeschöpfer der französischen Prêt-à-porter: Gebrauchsmode, die er für die Häuser Chloé und Fendi entwirft, hinter der er aber anonym bleiben kann.

Ein Kunsthandwerker, der die eigene Stillosigkeit kultiviert und die Pariser Haute-Couture-Szene um seinen einstigen Freund und mittlerweile Konkurrenten Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) verachtet. Insgeheim würde er allerdings doch gerne im Konzert der großen Modeschöpfer mitspielen. Lagerfeld kennt seinen Musil. Es gibt nicht einen Tag in seinem Leben, an dem er nicht davon träumt, ein bedeutender Mann zu sein.

Aber der Pariser Intrigantenstadl, in dem der Karrierist Lagerfeld ebenfalls seine Strippen zieht, stellt nur den Hintergrund für die toxische Liebesgeschichte zwischen dem Mode-Zampano, der nie die Kontrolle (auch nicht über die Leben anderer) abgibt, und seiner Muse Jacques, der – wenn er für seine aufrichtigen Gefühle schon keine Erwiderung erfährt – ein Leben im Kontrollverlust führt.

Dass Jacques den labilen Yves Saint Laurent, zunächst nur um „Karlitos“ Eifersucht zu schüren, in eine Ménage-à-trois verstrickt, bringt auch dessen Partner Pierre Bergé (Alex Lutz), damals einer der mächtigsten Männer in der Haute Couture, gegen Lagerfeld auf. Im Paris der Siebziger scheint zwar jeder mit jedem ins Bett zu gehen, aber die Besitzstandsverhältnisse müssen gewahrt bleiben.

Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent

Die Differenzen zwischen Lagerfeld und Saint Laurent verleihen den großen und kleinen Dramen eine Fallhöhe. Hier die Unsicherheit des auch schon 38-jährigen Deutschen, der mit seiner antrainierten Kultiviertheit seine Herkunft zu überspielen versucht; dort die Selbstzweifel des französischen Modestars, der dem Ruhm nicht mehr gewachsen ist. Und wie diese gegensätzlichen Charaktere doch etwas verbindet, was weit über den gegenseitigen Respekt zweier Künstler und Geschäftsmänner hinausgeht, lässt „Becoming Karl Lagerfeld“ auf ganz subtile, nie auf spekulative Weise erahnen.

Karl Lagerfeld (Daniel Brühl, links) lebt in einer volatilen Beziehung mit Jacques (Théodore Pellerin). © Caroline Dubois/Disney+

Die Szenen von Brühl und Valois gehören jedenfalls zu den schönsten der Serie, weil zwischen der Körpersprache und dem, was unausgesprochen bleibt, eine viel größere Leidenschaft zu spüren ist als in der volatilen Beziehung von Karl und Jacques. Auch Jacques fühlt sich in seinem Selbstzerstörungstrieb irgendwann zu Saint Laurent hingezogen, der zwar ein emotionales Wrack ist, aber wenigstens noch zu echten Gefühlen fähig.

Théodore Pellerin ist grandios als Jacques, besonders in den ersten Folgen, wenn er in mit unverschämter Selbstsicherheit jeden Raum, den er betritt, erstrahlen lässt. Das sei ein Raubtier, warnt die „Mutti“ Elisabeth (Lisa Kreuzer) ihren Karl nach der ersten Begegnung.

Aber wie im wahren Leben nutzt sich die Makellosigkeit der Jugend irgendwann ab: Mit jeder weiteren Erniedrigung erscheint die Schönheit von Jacques etwas normalsterblicher. Karl Lagerfeld kann die Menschen um sich herum zum Strahlen bringen oder sie aussaugen wie ein Vampir.

Wer sich einen Einblick in die Modewelt erhofft – wie in den aktuellen Serien über Christian Dior und Cristóbal Balenciaga –, dürfte von „Becoming Karl Lagerfeld“ vermutlich enttäuscht sein. Die Serie widersteht allerdings auch dem Impuls, die Biografie Lagerfelds, der seinem Lover mal eben ein Schloss in Frankreich kaufte, in Form einer überkandidelten Hofberichterstattung erzählen.

Der französische Blick auf diese larger-than-life-Figur hat sicher seinen Anteil daran. Hinter der glamourösen Fassade der Kunstfigur schwingt immer eine latente Schwermut mit. Das unterdrückte Deutsche bricht sich in „Becoming Karl Lagerfeld“ wieder Bahn.