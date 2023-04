Benjamin von Stuckrad-Barre und sein neues Buch Dieser Roman ist extrem laut – die Aufregung aber ist er nicht wert

Am nervigsten sind die Wörter, die Benjamin von Stuckrad-Barre in Großbuchstaben schreibt. Nicht dass das ein Autor ab und an mal tun könnte, um etwas hervorzuheben. Doch Stuckrad-Barre macht das Seite für Seite in seinem vermeintlichen Springer-Enthüllungsroman „Noch wach?“, wie Blümchen auf einer Frühlingswiese sprießen sie überall hervor.