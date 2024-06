„Berlin ist abweisender geworden“ Im Gangsterfilm zeigt Thomas Arslan den Wandel der Hauptstadt

Thomas Arslans Filmfiguren sind zurückhaltende Leute. Auf leisen Sohlen kehrt auch Trojan nach Berlin zurück, ein Berufskrimineller, der in Arslans „Im Schatten“ (2010) nach einem gescheiterten Geldtransporter-Überfall untertauchen musste.

In „Verbrannte Erde“ beteiligt sich Trojan (cool: Mišel Matičević) am Diebstahl des Caspar-David-Friedrich-Gemäldes „Frau vor der untergehenden Sonne“ aus dem ehemaligen Museumskomplex in Berlin-Dahlem. Ein düsterer, aber auch packender Film noir, in dem die Sonne kaum aufgeht. Ab 18. Juli läuft er in den Kinos.

Was bisher geschah, lässt sich jetzt im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) betrachten. Gemeint ist das bisherige Schaffen des Regisseurs Thomas Arslan, dessen Geschichten zuletzt auch die Ländergrenzen übersprangen – wie „Gold“ (2013), ein in Kanada gedrehter Western. Die Soloausstellung im n.b.k. konzentriert sich allerdings auf den Schauplatz Berlin, der sich nach dem Mauerfall (der sich mitten in Arslans Studienzeit an der Berliner DFFB-Filmhochschule ereignete) in Turbogeschwindigkeit verwandelt hat.

Die Ausstellung Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), bis 4. August, Chausseestr. 128/129, Di-So 12-18, Do 12-20 Uhr Parallel zur Ausstellung zeigt das Arsenal eine Werkschau aller Filme von Thomas Arslan (bis 4. August), außerdem prägende Vorbilder – Filme von Shirley Clarke bis Orson Welles.

Neben in Vitrinen präsentierten Materialien zu den Produktionen, etwa Storyboards und Produktionsfotos, sind Ausschnitte aus den Filmen selbst auf Monitoren oder Großprojektionen zu sehen. Durch die geschickte Gegenüberstellung von Filmszenen entsteht eine Hypergeschichte, die davon erzählt, wie Menschen den Stadtraum durchqueren, sich verfolgt fühlen oder selber eine Spur aufnehmen.

Arslans eigene Migrationsgeschichte

Die Ziele sind eher unwichtig, die Wege das Ereignis. Ausnehmend oft flaniert wird in Arslans sogenannter Berlin-Trilogie: Zwischen 1997 und 2001 drehte der Filmemacher „Geschwister – Kardeşler", „Dealer“ und „Der schöne Tag“ – und arbeitete dabei mehrfach mit denselben jungen Darsteller:innen zusammen. Die Trilogie spiegelt Arslans eigene Familiengeschichte. 1962 in Braunschweig als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren, wuchs er in Essen auf. Seine Grundschulzeit erlebte er in Ankara, danach kehrte er ins Ruhrgebiet zurück.

Im Neuen Berliner Kunstverein sind Filmausschnitte aus den Filmen Thomas Arslans zu sehen, aber auch Stoyrboards und Produktionsfotos. © n.b.k. / Jens Ziehe

„Ich war einer der ganz wenigen Nichtdeutschen auf dem Gymnasium in Essen“, erzählt Arslan am Rand der Ausstellungseröffnung. Rassismus sei kein Thema gewesen, jeweils nicht in der Schülerschaft, sagt er, „aber mit einigen Lehrern, die in der NS-Zeit sozialisiert worden waren, gab’s Probleme. Ich fand es auch, ich sage vorsichtig: lehrreich, wie mein Vater, der immerhin Akademiker war, in Deutschland behandelt wurde“.

Umso mehr schockiert ihn der Rechtsruck, der mit der Europawahl zutage tritt – und dass auch in Deutschland eine rechtsradikale Partei Land gewinnt: „Es gab natürlich auch grauenhafte Vorkommnisse in den 90ern, in Mölln oder Solingen. Neu ist, dass die extreme Rechte inzwischen eine relativ große parlamentarische Repräsentanz besitzt. Diese Normalisierung menschenfeindlicher Haltungen erschreckt mich“, sagt Arslan.

Auch Berlin verändert sich – nicht unbedingt zum Guten, das ist auch aus dem neuen Film „Verbrannte Erde“ herauszulesen, in dessen Nachtszenen die Stadt wie eine unwirkliche Kulisse erscheint. „Berlin ist abweisender geworden, auch teurer“, stellt der Regisseur fest, „Die Stadt schließt viele Menschen aus“. Bevor Trojan und seine drei Kompliz:innen, darunter ein Hacker, den Kunstraub begehen, machen sie sich mit der Innenarchitektur des Nicht-mehr-Museums anhand einer 3-D-Simulation vertraut. Das virtuelle Muster gaukelt Zugänglichkeit vor.

Das Dokumentarische real existierender Orte und Wege zieht sich als roter Faden durch die Spielfilme von Arslan. In der Ausstellung hat aber auch das Non-Fiktionale seinen Platz. An der DFFB entstand 1990 der Dokumentarfilm „Am Rand“, in dem der Filmemacher die Transformation des Berliner Mauerstreifens festhielt. Den schon historischen Bildern wird nun, als Großprojektion auf der Wand vis-à-vis, der im Dezember 2023 gedrehte Film „Am Rand Revisited“ gegenübergestellt: Prenzlauer Berg und Wedding, kaum wiederzuerkennen.