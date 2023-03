Berlinale Barbara Wurm wird Forums-Chefin

Sie war seit 2020 im Auswahlkomitee für den Berlinale-Wettbewerb, ab 1. August übernimmt sie Leitung der Forum-Sektion: Die Kuratorin, Autorin und Osteuropa-Expertin Barbara Wurm folgt damit auf Cristina Nord, die nach vier Jahren als Forum-Chefin wieder zum Goethe-Institut zurückkehrt. Dies gab das „Arsenal – Institut für Film und Videokunst“ als eigenständige Ausrichterin des Forums einvernehmlich mit der Berlinale-Leitung bekannt. Wurm wird von der langjährigen Forums-Mitarbeiterin Anna Hoffmann als Sektions- und Programmmanagerin unterstützt.

Anders als Nord kann Barbara Wurm auf mehrjährige Kuratoren- und Festivaltätigkeit zurückblicken. Nicht nur bei der Berlinale, auch beim Wiesbadener GoEast-Festival des mittel- und osteuropäischen Festivals war sie in der Auswahlkommission tätig, von 2012 bis zu diesem Jahr. Die Slawistin und Literaturwissenschaftlerin war außerdem fast 20 Jahre lang beim Dok-Filmfest Leipzig als Programmerin sowie als Moderatorin tätig und für ein Jahr Mitglied des Auswahlgremiums bei den Oberhausener Kurzfilmtagen.

„Taz“-Leser:innen ist die gebürtige Wienerin, Jahrgan 1973, als versierte Autorin zum osteuropäischen Film vertraut. Sie publizierte und forschte unter anderem an der Humboldt Universität zur osteuropäischen Avantgarde, zum (post-)sowjetischen Kino, zu Dziga Vertov und zur Geschichte des russischen und sowjetischen Films. Ihre Tätigkeit als kulturwissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität setzt sie für die Dauer ihrer Forums-Tätigkeit aus.

Der Arsenal-Vorstand mit Anna Mallmann und Stefanie Schulte Strathaus verweist in der Mitteilung der Personalie insbesondere darauf, dass Barbara Wurm neben ihrer Festivalerfahrung auch Diskurs- und Vermittlungserfahrung mitbringt. Auch habe ihr bisheriger Schwerpunkt Osteuropa „ihren Blick auf das Kino als transnationale kulturelle und politische Praxis geschärft“. Barbara Wurm wird den Umzug des Arsenal-Kinos und damit auch des Forums vom Potsdamer Platz ins Silent Green Kulturquartier im Wedding mit organisieren, der für 2025 geplant ist.

Barbara Wurm betrachtet die Leitung der „so mutigen wie geschichtsbewussten Sektion“ als „Chance und als Ehre“. Das Arsenal-Kino sei für sie eine Art „home base“, als „Ort des gemeinsamen Entdeckens und Diskutierens“. Die Herausforderung, „das Forum in diesen politisch, kulturell und gesellschaftlich so fragilen Zeiten zu leiten“ nehme sie sehr gerne an – „mit Offenheit und Verantwortungsbewusstsein“.

Das Forum Expanded als Reihe für Videokunst und -installationen bleibt wie bisher in den Händen von Uli Ziemons und Ala Younis. (Tsp)





