Nora Fingscheidt und „The Outrun“ Mit den Robben schwimmen

Eine Europa-Premiere auf der Berlinale im Zoo-Palast und gleichzeitig Geburtstag feiern: Nora Fingscheidt, geboren am 17. Februar 1983, ist eben ein Glückskind. Außer am Tag dieses Zoom-Gesprächs. Da hat es in Ojai, Kalifornien, anderthalb Autostunden nördlich von Los Angeles, wo sie mit ihrer Familie den Winter verbringt, so heftig geregnet, dass die Regisseurin ihr Wohnzimmer auspumpen musste. Was die fröhliche Frau allerdings mit Fassung trägt.