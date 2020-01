Die neue Doppelspitze der Berlinale hat das mit Spannung erwartete Programm der Wettbewerbsfilme verkündet. Von den deutschen Filmen gehen die Neuverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani und Christian Petzolds Drama „Undine“ ins Rennen um den Goldenen Bären. Auch vertreten sind „Schwesterlein“ von den Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond mit den Schauspielern Nina Hoss und Lars Eidinger.

Sally Potter zeigt „The Roads Not Taken“ mit Javier Bardem, Laura Linney und Salma Hayek und der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof kommt mit „There Is No Evil“ nach Berlin. Auch erwartet wird „Siberia“ von Abel Ferrara mit Schauspieler Willem Dafoe.

Die insgesamt 18 Wettbewerbsfilme „erzählen kleine oder weltbewegende, individuelle oder kollektive Geschichten", so Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Es sind sechs Regisseurinnen vertreten und mit „DAU. Natasha“ ein Frauen-Doppel in der Regie. Der Film basiert auf dem in Berlin gescheiterten Kunstprojekt „DAU“, das seit seiner Ankündigung 2017 viel Aufsehen erregte.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Internationalen Filmfestspiele laufen vom 20. Februar bis 1. März. Erstmals leiten der Italiener Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival. (mit dpa)