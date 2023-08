Berliner im Auslandsurlaub Den Löwen im Gepäck

Wer in Berlin lebt, braucht immer wieder Erholung von dieser Stadt. Also fahren die Berlinerin und der Berliner in Urlaub. Mit einer These im Gepäck: je weiter weg von Berlin, desto größer der Erholungseffekt von Berlin.

Carbourg ist ganz weit weg

Es bieten sich an, nur zum Beispiel: Berlin in New Jersey/USA, aber auch die Normandie. An Frankreichs Atlantikküste, in Orten wie Carbourg, Haulegate oder Deauville erinnert so gut wie nichts an Berlin. Vom Essen wollen wir gar nicht erst reden, eingestandenermaßen regnet es mehr an dieser Küste, das Alltagstempo ist deutlich heruntergedimmt.

Aber, aber: Berlin holt einen immer ein. Ob es der Hotelier, der AirBnB-Vermieter oder das Londoner Gegenüber beim gemeinsamen Bed&Breakfast-Frühstück ist: Kaum hat man seinen Herkunftsort verraten, steigen Aufmerksamkeit und Redefluss. Es entsteht der Eindruck, dass die Welt da draußen an der deutschen Hauptstadt stark, sehr stark interessiert ist.

Joachim Huber kann nur empfehlen, sich hin und wieder von Berlin zu erholen

Doch längst nicht an allem. „Le lion“, „the lion“ - Sie ahnen schon, was sofort Gesprächsthema war. Berliner und Berlinerin wollten von der grünen Stadt, von der Museumslandschaft, von den Freizeitmöglichkeiten schwärmen - vergebliche Liebesmüh. Der Löwe - oder war’s eine Löwin? - dominierte die Konversation. Irgendwann war jeder Widerstand, jede Widerrede aufgegeben: Aus welchen Gründen auch immer wurde der Löwe mit jedem Treffen größer, gefährlicher - Berlin zitterte, verbarrikadierte sich, Polizei und Militär begannen zu patrouillieren.

Dem Affen wurde mehr und mehr Zucker gegeben, selbst dann noch, als der Löwenalarm längst abgeblasen worden war. Die Welt wollte vom Raubtier nicht lassen. jeder wusste was beizusteuern, selbst wenn er nichts wusste.

Mit Fug und Recht darf behauptet werden: Berlin war europa-, ja weltweit in aller Munde. Die Anstrengung war vergleichsweise gering, es reichte ein Gerücht, das sich alsbald zur Gewissheit verdichteten sollte.

Für den Urlauber aus Berlin eine zwiespältige Geschichte. Zwar konnte die Aufmerksamkeit schmeicheln, andererseits schrumpfte selbige auf Löwengröße. Und irgendwann nervte die Story. Hier sei folgender Trick empfohlen: Geben Sie einen anderen Herkunftsort an. Sagen wir mal Rheinsberg oder Reutlingen. Da braucht es schon ein Löwenrudel, damit Interesse aufkommt.