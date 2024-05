Berliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck Im Ausland berühmter als in Deutschland

Als Jenny Erpenbeck 2015 mit ihrem Roman „Gehen, ging, gegangen“ auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand, sagte sie in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel, dass man doch bitte keinen Unterschied machen sollte zwischen ihr als politischem Menschen und als Schriftstellerin: „Wenn mich manche Dinge als Mensch nicht so betreffen würden, würde ich nicht schreiben. Meine Bücher entstehen doch, weil ich mit meinem Verständnis an Grenzen komme und mir das keine Ruhe lässt.“