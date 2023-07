Berliner Symphoniker spielen am Tacheles Erinnerungen an jüdisches Leben

Von der Oranienburger Straße aus sieht man: pures Chaos. Sand- und Steinhaufen, Baumaschinen, Dixiklos, Gerüste, riesige Müllsäcke. Durch die Passage aber, die seit Neuestem von der sanierten Tacheles-Ruine hinüber zur Friedrichstraße führt, kann man auf den Aaron-Bernstein-Platz gelangen. Zumindest am Sonntag, für das Freiluftkonzert, das die Berliner Symphoniker dort veranstalten.

Die Konzertreihe

Am Sonntag bespielten die Berliner Symphoniker erstmals den neuen Aaron-Bernstein-Platz in Mitte. In ihrer Reihe „Berliner Orte“ ging es um den Jüdischen Kulturbund.

Das nächste Konzert der Reihe wird sich am 13. August in der Columbiahalle mit der Berliner Luftbrücke von 1948/49 beschäftigen.