Berlins beste Partys am Wochenende Mensch Meier schließt & Fantasy-Rave dreht auf

Das letzte Wochenende vor Weihnachten bietet für viele die letzte Gelegenheit, sich nochmal richtig die Beine wund zu stampfen, bevor es über die Feiertage in die Heimat geht und einige Berliner Bezirke wie leergefegt sind. Nach Weihnachten erwartet einen zwar der Silvestermarathon, aber das blenden wir jetzt mal aus: In Berlin ist schließlich jede Gelegenheit gut, um zu feiern, als wäre es die allerletzte Party. In einem Club ist sie das dieses Wochenende sogar wirklich.