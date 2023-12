Berlins beste Partys am Wochenende Wabbelnder Dubstep und eine gehypte Festival-Crew

Wer Zuflucht vor Weihnachtsmarkt und Glühweinflut sucht, findet sie in den Berliner Clubs. Da riecht es auch in der Adventszeit zuverlässig nach Rauch und Nebelmaschine. In welche Clubs ihr dieses Wochenende gehen sollt, empfehlen wir euch hier. Achtung: Die Auswahl basiert auf der Musik und nicht dem Geruch.

1 Tapesummit x Invisible Generator im Sameheads

Bassiani-Resident HVL. © Presse

Im Sameheads in Neukölln beginnt das Wochenende gediegen mit einem Tapesummit ab 17 Uhr. Kleine Berliner Labels bieten ihre Kassetten und Vinyl an, an der Tapedub-Station kann man sich seine Musik auf Kassette spielen lassen. Das ist ab einer Edition von zehn Kassetten möglich – wie wäre es zum Beispiel mit ein paar guten alten Mixtapes als Weihnachtsgeschenk?

Die rumänische DJ Platida. © Presse

Ab 22:30 Uhr übernimmt den kleinen Dancefloor im Untergeschoss des Ladens die Party Invisible Generator. Der Georgier HVL, Resident im legendären Club Bassiani in Tbilisi, spielt reduzierten, trockenen und dennoch warm klingenden Techno. Das lädt ein, sich in endlosen Loops zu verlieren.

Platida hat beim Neuköllner Onlineradio Refuge Worldwide eine Radiosendung namens „you snooze, you lose“. Dort erkundet sie experimentelle, ruhige Seiten elektronischer Musik. Sie kann aber auch techigen Breakbeat, der mit HVLs Stil sehr gut harmoniert. Schließlich spielt auch Valverde, als Teil des Kollektivs Invisibile Generation.

Tapesummit x Invisible Generator – Line-up Goldstücke HVL

Platida

Valverde Wo? Sameheads, Richardstraße 10, Neukölln, Fr 8.12., Tapesummit 17-21 Uhr, Party 22:30 Uhr bis Sa, 9.12., 7 Uhr

2 Bau Mich Auf im ÆDEN

Esteban Desigual bei seinem Boiler Room-Set. © Presse

Das „Bau Mich Auf“-Festival fand 2021 und 2022 in Mecklenburg-Vorpommern statt, von einer Gruppe im Dunstkreis des Labels Live From Earth organisiert. Nun ist es, offenbar aus finanziellen Gründen, primär eine Partyreihe in Berlin. Sie bringt regelmäßig sowohl Fixpunkte des Live From Earth-Katalogs wie die DJs Bauernfeind und AbuGlitsch als auch Künstler:innen mit einem passenden Sound zusammen.

Die DJ DINA. © Presse

Die DJ DINA zum Beispiel. Sie steht für einen schnellen, konzentrierten Techno mit Trance-Elementen. Noch schneller wird es beim Franzosen Esteban Desigual. Er knüpft schon eher an Psytrance und Gabber als an Techno an.

Die Berlinerin Lovefoxy verköpert musikalisch das Gegenteil: Sie spielt klassischen 90er-Jahre-House, der einfach nur Spaß machen soll. Dass das funktioniert, zeigt ihr Boiler Room-Set.

Eines ihrer Markenzeichen ist es, während ihres Sets auf den DJ-Tisch zu steigen und mitzufeiern – vorausgesetzt natürlich, die Stimmung ist gut. Von Lovefoxy wird man in den nächsten Jahren sicher noch einiges hören.

Die Berliner DJ Lovefoxy. © Presse

Bau Mich Auf – Line-up Goldstücke DINA

Lovefoxy

Bauernfeind b2b AbuGlitsch

Esteban Desigual

Hello Sasy Wo? ÆDEN, Schleusenufer 2, Kreuzberg, Sa, 9.12., 23 Uhr bis So, 10.12., 9 Uhr

3 Version im OHM

Die Partyreihe Version ist in Berlin eine feste Institution für alle, die basslastige Musik aus UK mögen. Von Dubstep über Jungle zu UK Funky kann man hier eine breite Palette an Sounds hören, die eine Abwechslung zum omnipräsenten 4/4-Techno bieten.

Dubstep-Urgestein Loefah. © Pola Sieverding

Wer bei Dubstep an Skrillex denkt, könnte nicht weiter entfernt liegen: Das Genre kann auch cool und Understatement sein, statt Hau-Drauf-Peak-fixiert, wie man es aus dem Mainstream kennt.

Dieses Wochenende haben Orson und Hops, die die Partyreihe betreiben, das Dubstep-Urgestein Loefah eingeladen. Es ist sein erstes DJ-Set in Berlin seit sechs Jahren. Körper und Subwoofer im OHM werden vermutlich wobbeln und wabbeln, was das Zeug hält.

Den Abschluss des Abends macht die in Berlin lebende Yeahlena, für ihre geschmackvollen Selections zwischen Drum’n’Bass und Dub bekannt.

Orson hat die Partyreihe Version gegründet. © Pola Sieverdin